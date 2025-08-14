Nacionālā teātra 107. sezonas atklāšana; 06.08.2025.
107. sezonas caurviju motīvam Latvijas Nacionālais teātris izvēlējies uguni kā vienu no dabas pirmelementiem, kas ļauj gan runāt par kvēlām ...
Aktrisi grūti atpazīt! Daiga Kažociņa nogriezusi matus
Aizvadītajā nedēļā pēc divu mēnešu ilga vasaras atvaļinājuma darbā atgriezās Latvijas Nacionālā teātra darbinieki. Un Daigu Kažociņu atklāšanas pasākumā bija grūti atpazīt!
Latvijas Nacionālā teātra aktrise Daiga Kažociņa nebrīnījās, ka sezonas atklāšanas sanākšanā kāds kolēģis viņai garām aiztraucās nepasveicinājis. Viņa saprot, ka pēc šķiršanās no garajiem matiem vairumam šķiet svešāda un uzreiz pirmajā acumirklī nav tik viegli atpazīstama. “Acis un sejiņa jau ir tā pati! Un izskaties smuki,” sirsnīgi apskaudama Daigu, viņai sacīja aktrise Līga Liepiņa.
Talantīgā aktrise savu jauno izskatu raksturoja ar vārdiem – vasara, vieglums, vienkāršība. Taču kopumā atzina, ka šis izskats apzīmē jaunu sākumu dzīvē. “Ar veselību viss ir labi, ļoti labi, pat labāk nekā gaidīts un domāts,” žurnālam "Kas Jauns" teica Daiga Kažociņa, liekot saprast, ka pārvarējusi nopietnu pārbaudījumu. “Un komplimentus no kolēģiem arī šodien saņemu daudz, kas, protams, ir patīkami,” priecīgi sacīja Kažociņa.