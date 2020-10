Vai maltīšu aizstājēji ir efektīvi svara kontrolei?

Saskaņā ar Herbalife Nutrition institūta priekšsēdētāja Dr. Deivida Hebera (Dr. David Heber) teikto, maltīšu aizstājēju zinātnes pamatā ir trīs galvenie aspekti, kas nosaka to efektivitāti svara regulēšanā: glikēmiskais indekss, uzturvielu blīvums un uzvedības maiņa.

Glikēmiskais indekss

Glikēmiskais indekss (GI) ir rādītājs tam, cik ātri ēdiens izraisa cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs. Kad tiek uzņemti pārtikas produkti ar augstu GI līmeni, cukura līmenis asinīs strauji kāpj, bet pēc tam - strauji krītas, veicinot letarģiju un izsalkumu. Savukārt, ja tiek uzņemti pārtikas produkti ar zemu GI līmeni, organisms tos sagremos un uzsūks lēnāk, tādējādi veicinot sāta sajūtu.



Maltīšu aizstājēji ar zemu GI var samazināt apetīti, neraugoties uz to, ka tiek uzņemts arī mazāks kaloriju daudzums. Piemēram, Herbalife Nutrition Olbaltumvielu kokteilis Formula 1*, pagatavojot to saskaņā ar norādījumiem, ir ar zemu GI. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka zems GI nebūt nenozīmē, ka ēdiens ir bagāts ar uzturvielām. Tāpēc arī nākamais aspekts ir svarīgs.

Uzturvielu blīvums

Uzturvielu blīvums ir ēdiena uzturvielu sastāva attiecība pret uzturvielu nepieciešamību cilvēka organismā. Piemēram, "Herbalife Nutrition" Olbaltumvielu kokteilī Formula 1 ir 222 kalorijas, ja to sajauc ar 250 ml piena ar zemu tauku saturu, taču tas vienlaikus nodrošina organismam arī vajadzīgās olbaltumvielas, šķiedrvielas, veselīgos taukus, vitamīnus un minerālvielas.



Maltīšu aizstājēji nodrošina augstas kvalitātes sabalansētu diētu, jo tiem ir vajadzīgais uzturvielu blīvums un zems GI līmenis. Kombinācijā ar spēka vingrinājumiem, olbaltumvielas maltīšu aizstājējos var palīdzēt arī muskuļu masas uzņemšanā.

Uzvedības izmaiņas

Paraudzīsimies, kā dažādi uzvedības modeļi, kas veidojas, lietojot maltīšu aizstājējus, ietekmē svara kontroli. Ir seši galvenie iemesli, kāpēc maltīšu aizstājējiem ir liela nozīme svara zaudēšanā.



1. Ērtība. Laika trūkums, lai pagatavotu veselīgas maltītes, ir viena no barjerām ceļā uz svara samazināšanu. Maltīšu aizstājēji atvieglo ēdienreižu plānošanu.

2. Atbilstība. Maltīšu aizstājēji mazina biežākos šķēršļus sabalansēta uztura ievērošanā, piemēram, kārdinājumu ēst neveselīgu pārtiku.

3. Regulāri ēšanas paradumi. Regularitāte un rutīna ir veiksmes atslēga svara kontrolē vai uzturēšanā. Regulāru maltīšu ieturēšana visas dienas garumā, izvairoties no ilgiem laika periodiem starp katru ēdienreizi, pozitīvi ietekmē enerģijas līmeni un mazina izsalkuma sajūtu.

4. Kaloriju aprēķina precizitāte. Atkarībā no vēlamajiem mērķiem, dietologi parasti iesaka dienas laikā patērēt noteiktu kaloriju daudzumu. Maltīšu aizstājēji, ja tie ir pagatavoti saskaņā ar norādījumiem, ir vienkāršs, precīzs veids, kā sekot līdzi uzņemtajām kalorijām.

5. Uzņemtās pārtikas kvalitāte. Kaloriju samazināšana var apgrūtināt nepieciešamo uzturvielu uzņemšanu. Maltīšu aizstājēju sastāvā ir vitamīni, minerālvielas, olbaltumvielas un šķiedrvielas, kas palīdz izvairīties no barības vielu trūkuma.

6. Pozitīvi ietekmē paškontroli. Uzņemtā uztura fiksēšana palīdz cilvēkiem apzināties savu pašreizējo ar uzturu saistīto uzvedību. Lietojot uzturā maltīšu aizvietotājus, ir vienkāršāk sekot līdzi uzņemtajam kaloriju daudzumam, tā atvieglojot paškontroli pār savu uzvedību un vēlamajiem rezultātiem.

Kāpēc maltīšu aizstājēji ir efektīvi?

Bieži vien svara kontrolē maltīšu aizstājēji ir veiksmīgāka izvēle nekā paša veidots uztura plāns vai būtiska uzņemto kaloriju daudzuma ierobežošana. Lai gan populāras diētas var sniegt īslaicīgu svara zudumu, ilgtermiņā to ievērošana būs problemātiska.



Individuāls uztura plāns un dalība svara kontroles programmās var pozitīvi ietekmēt vēlamos svara izmaiņu rezultātus. Sociālajam atbalstam, esot kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, ir liela nozīme, un šāda veida programmas ļauj vieglāk ievērot sabalansētu diētu.



*Divu galveno ikdienas maltīšu, kas satur ierobežotu enerģijas daudzumu, aizvietošana ar maltīšu aizstājējiem veicina svara zudumu. Šis produkts ir paredzēts lietošanai kā daļa no diētas ar ierobežotu enerģijas daudzumu un kopā ar citiem pārtikas produktiem, kā arī īstenojot regulāras fiziskās aktivitātes. Ir svarīgi lietot pietiekamu šķidruma daudzumu. Ir svarīgi ievērot minētos norādījumus. Pirms jebkuras svara kontroles programmas uzsākšanas, Herbalife Nutrition iesaka konsultēties ar savu ārstu. Veselīgas svara kontroles programmā ir jāiekļauj neliels kaloriju daudzums, sabalansēts uzturs un regulāras fiziskās aktivitātes.

