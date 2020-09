Lai bērnudārznieks vesels arī rudenī!

Lai arī bērnudārzs tiešām ir vide, kurā dažādi vīrusi un elpceļu infekciju slimības izplatās īpaši strauji, tomēr ir iespējams stiprināt sava bērna spējas tām pretoties, atceroties par kādu vienkāršu, bet svarīgu noteikumu – regulāru un pietiekamu D vitamīna uzņemšanu.

Saaukstēšanās un klepus ir divi no biežākajiem iemesliem, kāpēc bērnudārzniekiem rudens-ziemas un pat vēl pavasara sezonā ik pa laikam jāpaliek mājās. Pēdējos gados arvien vairāk pētījumu atklāj, ka D vitamīnam ir cieša saikne ne vien ar bērnu kaulu un muskuļu attīstību, bet arī ar imunitātes atbalstīšanu un nozīmīgu lomu augšējo elpceļu slimību profilaksē. Daudzas no ierastajām rudens-ziemas saslimšanām tiek saistītas tieši ar zemu D vitamīna līmeni asinīs. D vitamīns ir iesaistīts apmēram 1000 cilvēka gēnu regulēšanā, tostarp tādu gēnu, kas saistīti ar imūnreakcijām un plaušu attīstību (1).

Cīņā pret iesnām un klepu

Ir vairāki faktori, kas izskaidro pirmsskolas vecuma bērnu biežo slimošanu. Pirmkārt, bērniem līdz 5 gadu vecumam vēl nav pietiekami nobriedusi imunitāte, un viņi pret dažādām slimībām ir uzņēmīgāki - tātad šajā laikā jo īpaši svarīgi ir nostiprināt bērna imūnsistēmas pamatus. Otrkārt, bērni dārziņā pavada visu dienu- no rīta līdz vakaram, atrodoties ļoti ciešā kontaktā. Arī zinātnieki norāda, ka tieši gados jaunākie bērni ir aktīvi infekcijas izplatītāji. Rudenī un ziemā izplatītākās ir akūtas respiratorās vīrusu infekcijas, jeb, vienkāršāk sakot – tādas augšējo elpceļu saslimšanas, kā saaukstēšanās, iesnas, arī paaugstināta temperatūra, drudzis un nespēks. Pēdējos gados daudz pētīta D vitamīna loma tieši šo saslimšanu gadījumos un, pieejamie dati apstiprina, ka D vitamīna deficīts var ietekmēt bērnu saslimšanu ar tuberkulozi, atkārtotu akūtu vidusauss iekaisumu un bronhītu. Zems D vitamīna līmenis tiek saistīts arī ar deguna blakus dobumu iekaisumu. Turklāt pētījumos rasta saistība starp rahītu un elpceļu infekciju saslimšanām (2). Pētījumi skaidri parāda, ka D vitamīns neapšaubāmi ir daļa no faktoru kopuma, kas ietekmē organisma imūnreakciju. Tātad, novērtējot D vitamīna rādītājus un uzturot optimālu tā līmeni, D vitamīnu var uzskatīt par svarīgu atbalstu kopējā veselības stāvokļa uzlabošanā un cīņā pret slimībām (3).

Cik daudz D vitamīna ir ieteicams uzņemt

Labi zināms, ka D vitamīns mazuļiem papildus jāsāk dot jau mēnesi pēc dzimšanas. Tām māmiņām, kuras baro ar krūti, ļoti bieži pašām ir nepietiekams šī vitamīna līmenis, līdz ar to viņas nevar nodrošināt ne savas, ne arī mazulīša vajadzības. Īpaša uzmanība D vitamīna līmenim jāpievērš arī topošajām māmiņām, jo pirmās mazulīša rezerves veidosies no grūtniecības laikā uzņemtā D vitamīna. Pirmajā dzīves gadā ik dienu mazulim jānodrošina 400-500 starptautiskās vienības (SV) saules vitamīna. Sasniedzot gada vecumu, bērniņam veic pirmās asins analīzes, tad vērts pārbaudīt arī D vitamīna līmeni un pārliecināties, vai lietotās devas bijušas pietiekamas. Ļoti svarīgi par D vitamīnu neaizmirst pēc pirmā gada jubilejas. Strauji augošajam bērnam šis vitamīns ir vitāli svarīgs. Viena līdz septiņu gadus veciem bērniem profilaktiskā dienas deva ir 600 SV ik dienu, neatkarīgi no gadalaika, jo ar ēdienu reti kura mamma var nodrošināt šādu devu. Salīdzinājumam: olu kultenis no vienas lielas olas, kuras dzeltenums zināms kā D vitamīna avots, satur 44 SV, 84 grami konservēta tunča savā sulā – 40 SV, savukārt, tāds pats daudzums vistas krūtiņas – vien 4 SV (4). Tātad lai bērns uzņemtu dienas profilaktisko devu, viņam dienā būtu jāapēd gandrīz 14 olas.

Radīts tieši bērniem

Šomēnes aptieku plauktos parādījās jaunums – zināmais un efektīvais LYLsunD3 nu radīts arī mazākajiem ģimenes locekļiem, bērniem no 1 līdz 7 gadu vecumam. Tikai viens LYLsunD3 KID izsmidzināmā spreja pūtiens zem mēles vai vaiga iekšpusē nodrošina mazo ķiparu ar dabisku, garšīgu, ikdienā ērti lietojamu dienas optimālo D vitamīna devu – 600 SV.

Manā ģimenē LYLsunD3 KID ir ienācis ar sajūsmu, jo nu virtuves plauktā katram ģimenes loceklim stāv sava LYLsunD3 vitamīna D3 spreja pudelīte. Mazais ar lepnumu izvēlās savējo un ik rītu pats labi atceras, ka pēc brokastīm mutē jāiepūš šis apelsīnu garšas vitamīns. Es, savukārt, laimīga, jo zinu, ka D vitamīns ne vien sniegs tik nepieciešamo atbalstu bērna imūnsistēmai, bet arī nodrošinās veselīgu augošā organisma attīstību un normālu kaulu darbību, veicinās zobu un muskuļu veselību un sniegs man sirdsmieru laikā, kad visi gaidām vīrusa otro vilni.

LYLsunD3 KID ir vietējā farmācijas zīmola LYL love your life® uztura bagātinātājs – dabisks D3 vitamīns, kas radīts īpaši Latvijas mazajiem un papildināts ar dabisko saldinātāju ksilītu, kas ir ideāls sabiedrotais zobiņu un mutes gļotādas veselībai. Viens iepakojums satur 25 ml un paredzēts līdz pat 125 lietošanas reizēm jeb apmēram četriem mēnešiem. Vecāki var būt droši – LYLsunD3 KID ir 100% dabisks produkts, brīvs no krāsvielām un ĢMO.

Septembrī LYL sunD3 KID iespējams iegādāties ar iepazīšanās atlaidi līdz -20% lielākajos aptieku tīklos Latvijā un interneta veikalā www.well24.eu ar bezkontakta piegādi visā pasaulē.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®

1. “Vitamin D and respiratory infections in infants and toddlers: a nutri-shine perspective.” Ronald Ross Watson K. V. Balan, U. S. Babu, D. E. Godar, and M. S. Calvo. 2013; 4: 276–297. doi: 10.3920/978-90-8686-765-3_16

2. “The frequency of nutritional rickets among hospitalized infants and its relation to respiratory diseases.” Najada AS, Habashneh MS, Khader M J Trop Pediatr. 2004 Dec; 50(6):364-8.

3. “Vitamin D and Influenza—Prevention or Therapy?” Beata M. Gruber-Bzura, 2018 Aug 16. doi: 10.3390/ijms19082419

4. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Centralexternal link disclaimer, 2019.