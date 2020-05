Vēl plašākas iespējas sevi pasargāt no vēzi izraisošās cilvēka papilomas vīrusa infekcijas

Pasaulē ir ļoti daudz slimību, kurām nav profilakses, bet cilvēka papilomas vīruss (CPV) ir viena no tām infekcijām, pret kuru iespējams vakcinēties.

Šobrīd pasaulē vidēji 4,5% no visiem jaunajiem konstatētajiem vēža gadījumiem ir CPV izraisīti. Visizplatītākā CPV izraisītā onkoloģiskā saslimšana ir dzemdes kakla vēzis, taču CPV izraisa arī anālā atveres, maksts un vulvas vēzi, kā arī labdabīgas saslimšanas - dzimumorgānu kārpas, no kurām vakcinācija var pasargāt.

Valstīs, kurās iedzīvotāji izmanto vakcinācijas iespējas un aktīvi apmeklē profilaktiskās pārbaudes, mirstība no CPV izraisītajiem vēža gadījumiem ir krietni vien zemāka.

Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente, ginekoloģe Vija Veisa: “Ik dienu mēs katrs un mūsu tuvākie sastopamies ar nenovēršamībām, kas var radikāli mainīt mūsu dzīvi. Īpaši sāpīgi ir tie zaudējumi, kas saistīti ar veselību, tai skaitā, saslimšana ar vēzi, kad ne tikai katrs pats sev, bet arī tuvinieki uzdod jautājumus: Kā tas notika? Kāpēc? Kāpēc tieši man, manam tuvākajam? Ja mēs zinām, ka dzemdes kakla vēzi izraisa cilvēka papilomas vīruss (CPV) un pret to radīta efektīva un droša vakcīna, vai mums nevajadzētu darīt visu iespējamo, lai vēža gadījumu rašanās iespēju samazinātu un novērstu? Taču nereti tieši zināšanu trūkums mums liedz izdarīt pareizo izvēli savai un savu tuvinieku veselībai un nākotnei. Tādēļ liela nozīme ir patiesai un uz pētījumiem balstītai informācijai, kas ļauj izvēlēties gudri.”

Cilvēka papilomas vīrusam veltītajā interneta vietnē www.cpv-info.lv jūs uzzināsiet, kā šo vīrusu var iegūt, kādas slimības tas var izraisīt, bet pats svarīgākais - kā sevi no tā pasargāt. Tāpat mājaslapā atradīsiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un informāciju par citām noderīgām saitēm, kur iegūt papildus informāciju par CPV.

No 2020. gada janvāra Latvijā meitenēm vecumā no 12 gadiem tiek apmaksāta 9-valentā vakcīna pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV). Meitenes to var saņemt līdz pat 18-tajai dzimšanas dienai. Savukārt ikviena sieviete 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67 gados saņem Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli ierasties uz valsts apmaksātu dzemdes kakla profilaktisko izmeklējumu un veikt dzemdes kakla citoloģisko uztriepi.