Labā formā arī pašizolācijas laikā

Tā nu sāku audzināt savu raksturu - no rītiem agri ceļos un viena pati dodos skriet pa tukšajām Rīgas ielām. Atnākot mājās, turpinu ar dažiem atsildīšanās vingrinājumiem. Lai nepārcenstos un pēc šī mierīgā dzīvesveida laika, kas pavadīts #paliecmājās, neiedzīvotos muskuļu sastiepumos un sāpēs, nolēmu, ka jautājumam par treniņu plānu un uzturu ir jāpieiet nopietnāk. Tāpēc apkopoju informāciju, kas man noteikti būtu jāiekļauj ikdienas ritmā, lai uzturētu sevi labā formā. Sazvanījos ar treneri un viņš, kā vienu no atslēgdarbībām, ieteica, uzņemt pietiekami daudz omega-3 taukskābes un B grupas vitamīnus. Un tas patiesi ir vērtīgs padoms, jo nesen lasītajā pētījumā uzzināju, ka papildus omega-3 jāuzņem arī tiem, kuri sporto prieka pēc – lai pasargātu muskuļus un saites no iekaisumiem un uzlabotu veselību kopumā, ar laiku pat uzlabojot savu sportisko sniegumu.[1]

Mērenība, pakāpeniskums un kompleksa pieeja – trīs vaļi, uz kuriem vēlams balstīties uzsākot fiziskās aktivitātes. Daļa to, kuri tikko kā sākuši sportot, droši vien sapratīs – gribas noskriet pēc iespējas vairāk kilometru nevis pēc mēneša ilgiem pakāpeniskiem treniņiem, bet – jau šodien. Gribas pacelt smagākas hanteles, lai efekts būtu redzams pēc iespējas ātrāk. Un tie, kuri pieļāvuši šīs iesācēju kļūdas un ātri vien tikuši pie muguras sāpēm, kādas saites sastiepuma vai citas pārslodzes traumas, arī zina, cik svarīgi ir nesasteigt un par sportošanu domāt kompleksi, iekļaujot arī uztura jautājumus. Aktīva sportošana visam organismam kopumā ir papildus slodze, īpaši – sirdij - , tāpēc nav prātīgi strauji pakļaut sevi pārlieku lielai fiziskai slodzei. Labāk visu darīt pamazām un sākt savu jauno dzīvesveidu ar izpratni, ka sportošana no cilvēka prasa arī atbildību – pietiekami uzņemt visus vitamīnus, minerālvielas, uzturvielas, lai organismam būtu jauda strādāt.

Kāpēc omega-3

Omega-3 ir neaizstājamas garo ķēžu polinepiesātinātās taukskābes, kuras organisms pats neveido, tāpēc šīs taukskābes ir obligāti ir jāuzņem regulāri ar uzturu visa mūža garumā. Omega-3 taukskābes ir galvenā sastāvdaļa, no kā veidojas mūsu organisma šūnu apvalks, tātad tās ir neatsveramas visu šūnu jaunradē un neaizstājamas gandrīz jebkura mūsu orgāna pilnvērtīgai darbībai. Tās piedalās nervu sistēmas, smadzeņu darbības un asinsspiediena regulēšanā. Tātad, pat bez visas sportošanas, omega-3 noteikti ir jāuzņem pietiekami daudz un bieži. Savukārt tiem, kuri regulāri sporto, omega-3 loma būtiska ir sirds veselības uzturēšanā, muskuļu šūnu stiprināšanā, ātrākam atjaunošanās procesam pēc intensīvas fiziskās slodzes, un, kā jau minēju, labākam sportiskajam sniegumam. Elites sportistu vidū veikti pētījumi apliecina omega-3 nozīmi pulsa samazināšanā pie maksimālas slodzes[2]. Pētījuma laikā omega-3 taukskābju lietotāju grupā tika novērots ātrāks pulsa kritums pēc fiziskās slodzes, kas liecina par ātrāku organisma atjaunošanos. Omega-3 ietekme uz pulsa kritumu un skābekļa patēriņu ir pozitīva, jo tas nozīmē, ka gan sirdij, gan muskuļiem fizisko aktivitāšu laikā ir mazāka slodze.

Kopā ar B grupas vitamīniem vēl vērtīgāk

Sportojot tikpat būtiski ir uzņemt arī pietiekami daudz B grupas vitamīnu. Tieši šīs grupas vitamīni ir tie, kuri pārvērš proteīnus un ogļhidrātus enerģijā. Tāpat tie piedalās šūnu atjaunošanā un jaunradē. Pētnieki Oregonas universitātē atklājuši, ka atlētiem, kuriem trūkst B grupas vitamīni, ir zemāks sniegums augstas intensitāte slodzē un viņiem ir samazināta spēja atjaunot bojātos muskuļus un veidot lielāku muskuļu masu[3]. Tāpat ir novērota sakarība, ka sievietes- atlētes ir striktākas diētas ievērošanā un nereti pārmērīgi “nogriež” kalorijas savā uzturā, līdz ar to arī biežāk cieš no B grupas vitamīnu trūkuma. B grupu būtiski uzņemt arī tiem, kuri savā uzturā ierobežojuši gaļu un dzīvnieku izcelsmes produktus vai cieš no dzelzs deficīta.

Efektīvākā izlase - krila eļļa

Krila eļļa ir viens no vispilnīgākajiem omega-3 avotiem dabā, jo augstā koncentrācijā satur ārkārtīgi vērtīgās omega-3 taukskābes – eikozapentaēnskābi (EPS) un dokozaheksaēnskābi (DHS) fosfolipīdu formā. Ir pierādīts, ka pateicoties savai šai - unikālajai fosfolipīdu formai -krila eļļa uzsūcas organismā par 121% efektīvāk nekā zivju eļļa, kurā omega-3 taukskābes ir triglicerīdu formā.[4]

Lūk, tagad jūtos apņēmības pilna sportot arī bez kolektīvajiem treniņiem, un esmu pārliecināta, ka pandēmijas beigas es sagaidīšu esot lieliskā formā.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

