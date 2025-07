Ingrīdai Circenei ir jau 160 peoniju stādu kolekcija! FOTOGALERIJA

Dažādu šķirņu peonijas Circenes dārzā sāk ziedēt jau maija beigās un tā līdz pat jūnija noslēgumam. Dobes ar tām tiek veidotas pēc krāsām – sarkanas, fuksiju, rozā, dzeltenas, koraļļu, pasteļtoņu un sniegbaltas. Pirmie divi peoniju stādi pirms pieciem gadiem iegādāti Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā, bet lielākoties tiek pirkti internetā. Trīs peoniju stādus viņa mantojusi no savas mammas, tiem ir jau vairāk nekā 70 gadu. Circene tāpat piesekojusies četrām peoniju audzētāju grupām "Facebook" platformā. Tiesa gan, visās grupu dalībnieču kaislībās viņa neiesaistās un nepasūta arī jaunāko modes kliedzienu stādus, kas maksājot pat vairākus simtus. “Esmu traka, bet tik traka neesmu, lai pirktu stādu par vairākiem simtiem. To pašu stādu iegādājos krietni vēlāk, jo pēc laika to var nopirkt par krietni mazāku summu,” viņa piebilst.