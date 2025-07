Sirsnība, kas paliek atmiņā: Ilmārs – klusais svētku varonis Mežaparka tramvaju pieturā

Noslēguma koncerta ģenerālmēģinājums pulcēja tūkstošiem dalībnieku – no koriem un deju kolektīviem līdz pūtēju orķestriem un folkloras kopām. Uz skatuves kāpa arī virsdiriģenti un Goda virsdiriģenti, kuri kopā ar bērniem no visas Latvijas – kopumā 33 946 bērniem no 38 114 dalībniekiem – radīja īstu svētku kulmināciju.