Kā vienu no glābiņiem daudzi izvēlējušies aizsargmaskas lietošanu, cerībā, ka tas palīdzēs izvairīties no saslimšanas. Bet vai sejas maska tiešām pasargā no Covid-19?

Viedokļi par to nav viennozīmīgi un tāpēc grūti saprast, vai maskas nēsāšana tiešām palīdz, vēsta "Mirror". Lielbritānijā mediķi norāda, ka sejas maska nav efektīvs veids kādā pasargāties no vīrusa. Tikmēr vairākas citas valstis, ieskaitot Slovēniju un Austriju, pieprasījušas iedzīvotājiem nēsāt sejas maskas.

Lai kliedētu apmulsumu sejas masku jautājumā, Vašingtonas slimnīcas infekciju slimību ārsts Bens Kilinglijs paskaidrojis sejas maskas nēsāšanas priekšrocības un trūkumus.

"Pareizos apstākļos sejas maskas palīdz samazināt infekcijas transmisiju, tās ir ieteicams lietot veselības aprūpes darbiniekiem," norāda ārsts, piebilstot, ka sejas maskas sabiedrība var izmantot divos veidos.

Pirmkārt, cilvēki, kuri ir inficējušies var nēsāt sejas maskas, lai mazinātu risku izplatīt vīrusu citiem cilvēkiem.

"Ir daži pierādījumi, kas to pamato, un tā ir plaši ieteicama prakse. Piemēram, simptomātisks cilvēks var valkāt masku, lai palīdzētu novērst infekcijas izplatīšanos neaizsargātam ģimenes loceklim. Tomēr distances ievērošana, izolācija mājās un roku higiēna ir svarīgāka," norāda ārsts. Pierādījumi tam, ka sejas maska tiešām palīdzēs izvairīties no inficēšanās esot "vāji".

"Pētījumi, kas veikti mājsaimniecībās gripas karantīnas laikā liecina, ka sejas maskas lietošana nav bijusi noderīga. Iespējamie iemesli ir tādi, ka cilvēkiem ir grūti visu laiku masku nēsāt vai arī tās lietošana uzsākta par vēlu," skaidro speciālists.

"Otra problēma ar sejas masku publisku valkāšanu ir tāda, ka nav pieejumu resursu, lai nodrošinātu drošu lietošanu – tās bieži jāmaina, tāpāt jāievēro roku higiēna, pēc noņemšanas tās pareizi jāizmet."

"Ja maska "strādā" un palīdz pret inficēšanos, no ārpuses tā kļūst netīra. Ja cilvēks pieskaras maskai, pastāv iespēja infekcijai nonākt uz rokām, bet no rokām uz apkārtējām virsmām vai gļotādā. Var teikt, ka lielāko daļu sejas nosedz maska, taču inficēties var arī caur acs gļotādu."

Balstoties uz šiem atklājumiem ārsts aicina cilvēkus nesteigties ar sejas masku izpirkšanu: "Sejas maskas nēsāšana uz ielas neesot kontaktā ar citu cilvēku nedod nekādu efektu. Nav pierādījumu, ka vīruss varētu eksistēt gaisā pietiekamā daudzumā, lai inficētos."