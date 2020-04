Mūsu mediķi joprojām strīdas par sejas aizsargmasku efektivitāti cīņā pret Covid-19

Jauns.lv jau rakstīja, ka profesionāļu vidē valda pretēji viedokļi par sejas aizsargmasku efektivitāti, uzliekot obligātu pienākumu tās nēsāt visiem. Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds ir skarbs: “Jāizsaka nožēla par situāciju, kad, iespējams, masku trūkuma dēļ lielākajās slimnīcās tika kultivēts uzskats par masku un respiratoru neefektivitāti. Cerams, ka šādi apgalvojumi no atbildīgajām amatpersonām vairs publiskajā telpā neskanēs”.

Savukārt Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Komunikācijas daļas vadītāja Janita Veinberga Jauns.lv pavēstīja slimnīcas medicīniskā personāla viedokli: “Sejas maskas var ierobežot vīrusa izplatību, ja tās nēsā pareizi un tās cilvēku grupas, kuras pakļautas augstam riskam inficēties - ārstniecības iestāžu personāls, policijas darbinieki un tamlīdzīgi. Tāpat jāuzsver, ka maska būtu lietojama cilvēkam, kurš ir inficējies, nevis veselajam. Šobrīd arī Latvijā aizvien vairāk ir novērojams, ka iedzīvotāji paši izvēlas aizsegt seju - ar masku, šalli vai kā citādi. Ja tā ir maska, tad noteikti būtu jāievēro tās pareiza lietošana. Ja sejas maska tiek nēsāta līdzi kabatā (piemēram, kopā ar lietotu kabatas lakatu un sīknaudu) vai somiņā, to izņemot tikai ieejot veikalā, tās darbība, baidos, varētu būt tieši pretēja gaidītajai”.

Tagad šai diskusijā iesaistījušie arī citi medicīnas darbinieki.

Sejas maska var radīt viltus drošības sajūtu

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) Jauns.lv informē: “SPKC vērš uzmanību: Latvijā nav noteikts, ka veseliem iedzīvotājiem nepieciešams izmantot sejas maskas, jo tās neizslēdz iespējamo inficēšanās iespēju un var radīt viltus drošības sajūtu. Maskas lietošana profilaktiskos nolūkos rada viltus ilūziju par aizsardzību no inficēšanās, kā rezultātā cilvēki nereti aizmirst par pareizas roku un respiratorās higiēnas ievērošanu. Individuālie aizsardzības līdzekļi, tai skaitā respiratori vai aizsargmaskas ir nepieciešamas tiem cilvēkiem (tajā skaitā arī ārstniecības personām), kuras aprūpē ar Covid-19 inficētu personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā varētu būt inficējusies ar Covid-19, jo viņi atrodas ļoti ciešā kontaktā ar inficēto cilvēku”.

“Masku valkāšana glābj dzīvības visā pasaulē

Savukārt Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Dr. Līga Kozlovska ir norūpējusies, ka sejas maskas ir ļoti liels deficīts un vērsusies ar aicinājumu: “Lai nepieļautu Covid-19 izplatību ģimenes ārstu vidū, 80% no kuriem ir vecuma grupā, kurai šī slimība ir nāvējoši bīstama, lūdzu rast iespēju pieprasīt papildus līdzekļus, lai vistuvākajā laikā apgādātu ģimenes ārstu prakses ar pietiekamu individuālo masku daudzumu tādā apjomā, lai katram pacientam, ienākot ārstniecības iestādē, būtu iespējams to izsniegt.

Pasaules pētījumi liecina, ka masku valkāšanai ir izšķiroša nozīme Covid-19 pandēmijas ierobežošanā”.

Viņa Jauns.lv uzsvēra, ka “masku valkāšana glābj dzīvības visā pasaulē, to apstiprina starptautiski valstu pētījumi. Rietumvalstis, salīdzinot ar Āzijas valstīm, piedzīvo augstākus Covid-19 infekciju saslimstības rādītāju tempus, jo tajās ir nepatika pret masku valkāšanu, un Latvijā to nepietiek. Masku valkāšanai ir globāla nozīme, lai palīdzētu pazemināt COVID-19 vīrusa izplatību.

“Sejas maskas nav brīnumlīdzeklis”

Bet Veselības centru apvienības ginekoloģijas dienesta vadītāja Karlīna Elksne Jauns.lv pauda:

"Mēs Veselības centru apvienībā uzticamies valstī pieņemtajiem lēmumiem un stingri ievērojam noteiktās prasības savai un pacientu drošībai, esam pārliecināti, ka tā ir jārīkojas ikvienam. Tādēļ aicinām savus pacientus, cik vien iespējams, palikt mājās un vajadzības gadījumos izmantot attālināto konsultāciju iespējas.

Jāņem vērā, ka sejas maskas noteikti nav brīnumlīdzeklis vīrusa izplatības apturēšanai, bet ir jēgpilns kā viens no pasākumu kopuma. Maskas ir domātas nevis tās nēsātāja pašaizsardzībai, bet gan vairāk, lai pasargātu apkārtējos. Proti, maska jānēsā tam, kuram ir simptomi vai bijis kontakts ar slimnieku. Pieņemu, ka valstis, kuras to ieviesušas kā obligātu prasību, saprot, ka visi potenciāli inficētie to nezina un nav pietiekami godprātīgi, lai ievērotu, tādēļ labāk, ka tās nēsā pilnīgi visi. Turklāt jāņem vērā – Pasaules Veselības organizācija norāda, ka jēga maskas nēsāšanai ir tikai kombinējot to ar roku mazgāšanu vai dezinficēšanu. Maska noteikti neatceļ sociālo izolēšanos, mācības neklātienē, sarunas skaipā vai ārsta konsultāciju saņemšanu attālināti ārstu konsultāciju video vietnē www.doconline.lv. Tie noteikti ir daudz efektīvāki personīgās profilakses veidi”.