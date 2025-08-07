Ķīna cenšas ierobežot čikunguņas vīrusa uzliesmojumu: jau ir tūkstošiem saslimušo
Čikunguņas vīrusa uzliesmojums Ķīnā ir pamudinājis varas iestādes veikt preventīvus pasākumus, sākot ar moskītu tīklu un dezinfekcijas līdz naudas sodu piedraudēšanai cilvēkiem, kuri neaizvāc stāvošu ūdeni, un pat dronu izmantošanu, lai atrastu odu vairošanās vietas.
Līdz trešdienai bija ziņots par vairāk nekā 7000 gadījumiem, galvenokārt Fošanas apkārtnē netālu no Honkongas, kur ir tikai viens gadījums. Varas iestādes apgalvo, ka jauno gadījumu skaits lēnām samazinās.
Čikunguņas vīruss, ko izplata odi, izraisa drudzi un locītavu sāpes, kas līdzīgas Denges drudzim, un visvairāk apdraudēti ir jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki un cilvēki ar blakusslimībām. Ķīna dezinficē pilsētu ielas, dzīvojamos rajonus, būvlaukumus un citas vietas, kur cilvēki varētu sastapties ar odiem, kas pārnēsā vīrusu un vairojas stāvošā ūdenī. Dažu biroju ēku ieejas tiek apsmidzinātas ar dezinfekcijas līdzekli, kas atgādina par Ķīnas pretrunīgi vērtēto stingro taktiku cīņā pret Covid-19 vīrusu. Cilvēkiem, kuri neiztukšo pudeles, puķupodus vai citus āra konteinerus, var draudēt naudas sodi līdz 10 000 juaņu (1210 eiro) un elektroenerģijas padeves atslēgšana.
Amerikas Savienotās Valstis ir izdevušas ceļošanas ieteikumus, kuros pilsoņiem ieteikts neapmeklēt Ķīnas Guandunas provinci, kur atrodas Dunguaņa un vairāki citi biznesa centri, kā arī tādas valstis kā Bolīvija un Indijas okeāna salu valstis. Arī Brazīlija ir starp valstīm, kuras vīruss ir skāris vissmagāk. Spēcīgas lietavas un augsta temperatūra ir saasinājušas krīzi Ķīnā, kas parasti aprobežojas ar tropiskajiem reģioniem, taču šis gads ir bijis neparasti smags. Kopš nāvējošā SARS uzliesmojuma 2003. gadā Ķīna ir kļuvusi prasmīga piespiedu pasākumu izmantošanā, ko daudzas valstis uzskata par pārmērīgiem. Šoreiz pacienti bija spiesti palikt slimnīcā Fošaņā vismaz nedēļu, un varas iestādes īslaicīgi noteica divu nedēļu vietējo karantīnu, kas tika atcelta, jo viens cilvēks nevar inficēt citu ar čikunguņas vīrusu.
Ir bijuši arī ziņojumi par mēģinājumiem apturēt vīrusa izplatību, izmantojot zivis, kas barojas ar odu kāpuriem, un vēl lielākus odus, kas barojas ar kukaiņiem, kas pārnēsā vīrusu. Valsts līmenī ir notikušas sanāksmes un pieņemti protokoli, kas norāda, ka Ķīna cenšas ātri likvidēt uzliesmojumu un izvairīties no sabiedrības un starptautiskas kritikas.