Peldkostīmu FOTO: Elizabetes Hērlijas 85 gadus vecā mamma parāda, no kurienes meitai tādi gēni
Aktrises un modeles Elizabetes Hērlijas māte Andžela Mērija apbūrusi fanus ar savu apbrīnojami jaunavīgo augumu. Bijusī skolotāja kļuvusi par sociālo tīklu zvaigzni un dzīvo meitas sešus miljonus sterliņu mārciņu vērtajā savrupmājā Anglijas laukos.
Andžela, kura nesen nosvinēja 85. dzimšanas dienu, kopā ar meitu Elizabeti (60) bija lieliskā formā, kad abas pozēja fotogrāfijai, ģērbušās saskaņotos leoparda raksta peldkostīmos no Elizabetes pašas radītās pludmales apģērbu kolekcijas.
Elizabete un viņas dēls Demiens bieži dalās ar Andželas fotogrāfijām sociālajos tīklos.
Tomēr Andželas dzīve ne vienmēr bijusi tik spoža – kādreiz viņa strādājusi par skolotāju Kempšotas pamatskolā Bezinstokā.
Viņa bija precējusies ar Elizabetes tēvu Roju Leonardu Hērliju, majoru britu karaliskās armijas izglītības korpusā. Andželai un Rojam ir vēl divi bērni – Keita un Maikls –, kuri dzīvo klusu dzīvi prom no rampu gaismām.
2020. gadā Elizabete atklāja, ka māte ir pārcēlusies uz viņas īpašumu Herfordšīrā, lai kopā pavadītu pandēmijas laiku. Tur ģimene arī atzīmēja Andželas 80. dzimšanas dienu. Elizabete dzīvo 6 miljonus sterliņu mārciņu vērtā muižā ar 13 guļamistabām, ko viņa iegādājās, kad bija kopā ar bijušo līgavaini Šeinu Vornu 2012. gadā.
Intervijā izdevumam “The Mirror” Hērlija pandēmijas laikā pastāstīja: "Tagad dzīvoju netālu no Velsas. Arī mana māsa Keita tur dzīvo, un mamma ir pārcēlusies pie manis. Man līdzās nav draugu, bet esmu organizētāka nekā jebkad, jo man ir vairāk laika."
Elizabete atzina, ka jūtas "neizsakāmi pateicīga", ka šajā sociālās distancēšanās laikā varēja būt kopā ar ģimeni savās lauku mājās. Tiek uzskatīts, ka aktrise joprojām dzīvo kopā ar mammu.
Pavisam nesen Elizabete pozēja leoparda raksta bikini, demonstrējot savu lielisko figūru. Tērpu viņa bija papildinājusi ar baltu pludmales halātu. Viņai līdzās stāvēja mamma, ģērbusies tāda paša auduma viendaļīgajā peldkostīmā ar dziļu dekoltē. Arī viņa koptēlu bija noslēgusi ar baltu halātu.
Elizabete ar prieku komentēja kopīgo attēlu: "Saskaņojamies ar mammu. Mēs tikko nosvinējām viņas 85. dzimšanas dienu, protams, [manas līnijas] pludmales tērpos."
Fani steigšus sāka komentēt Elizabetes fotogrāfiju, vienbalsīgi uzsverot, ka viņa nepārprotami mantojusi savu apburošo izskatu un augumu no mammas. Komentāros lasāms: “Kāda māte, tāda meita. Divas izcilas skaistules”, "Oho!!!! Tagad saprotu, no kurienes tev tāds skaistums! Apbrīnojami!", "Tagad viss ir skaidrs! Ģenētika dara savu. Brīnišķīgs foto!", "Tu esi vinnējusi gēnu loterijā", "Abas satriecošas – tagad zinām, no kurienes ir tavi labie gēni", "Kāda māte, tāda meita – es redzu, no kurienes ir tavs seksapīls.”
Elizabetes dēls Demiens (23) dalījās ar mīlīgām fotogrāfijām no omītes dzimšanas dienas un rakstīja: "Manas skaistās vecmammas 85. dzimšanas dienas vakariņas. Mana sabiedrotā jau kopš dzimšanas… Es tevi mīlu."
Pati Elizabete šobrīd jūtas laimīgāka nekā jebkad, jo atradusi jaunu mīlestību ar kantri dziedātāju un Mailijas Sairusas tēvu Billiju Reju Sairusu (63). Dziedātājs pavada vasaru Lielbritānijā, uzturoties Elizabetes greznajā lauku rezidencē Anglijā. Par abu romantiskajām attiecībām runas pirmo reizi publiski izskanēja šā gada aprīlī. Pāris labprāt dalās ar fotogrāfijām no savas ikdienas un nesen parādījuši, ka atraduši bruņurupuci lauku pastaigas laikā Hērlijas muižas apkaimē.