Mutes skalošana nepalīdzēs... Astoņi mīti un fakti par "Covid-19"

Mīts/fakts: Bērniem, jauniem cilvēkiem un grūtniecēm šis vīruss nav bīstams

Jā! Šis varētu atbilst patiesībai, jo vislielākais mirstības rādītājs ir veciem cilvēkiem un dažāda vecuma cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Rīgas Dzemdību nama galvenā ārste prof. Dace Rezeberga norāda, ka pašlaik nav pierādījumu par COVID-19 nelabvēlīgu ietekmi uz grūtniecības gaitu. Tomēr, ņemot vērā imunoloģiskās pārmaiņas grūtniecības laikā, nevar izslēgt slimības smagāku norisi, līdzīgi kā tas ir gripas gadījumā. Nav pierādījumu par infekcijas pārnesi auglim no inficētas mātes grūtniecības laikā.

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, atsaucoties ir jau pieejamajiem datiem no saslimšanas uzliesojuma Ķīnā, norāda, ka bērni patiešām pārslimo šo koronvīrusu viegli un pat bez simptomiem. "Statistika no Ķīnas, kur izpētīja 72 tūkstošus saslimšanas gadījumus, pārliecinoši rāda, ka bērnu saslimstība ir niecīga. Bet mēs vēl nezinām, kāda ir bērnu loma infekcijas pārnēsāšanā. Citu vīrusu pārnēsāšanā bērnu kolektīvi un skolas ir viens no vadošajiem mehānismiem, caur kuriem vīruss izplatās uz pieaugušajiem. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc slēdzām skolas un ierobežojam bērnu pulcēšanos".



Mīts/fakts: Pēc COVID - 19 izslimošanas paliek sekas uz veselību

Nav zināms! Tā kā Ķīnā pirmo reizi oficiāli šis vīruss tika reģistrēts 7. janvārī, pateikt par ilgtermiņa sekām uz veselību vēl nav iespējams.

Mīts/fakts: Vīruss beigsies vasarā

Nav zināms! Jāsaka, ka uz to cerēja ne tikai cilvēki, kas nav saistīti ar medicīnu, bet arī ārsti. Parasti šāda tipa koronvīrusiem patiešām nepatīk silts, saulains un karsts laiks. Līdzīgi kā ar gripu, bija cerība, ka, iestājoties vasarai, saslimšanu vilnis būtiski mazināsies. + 26 C grādi un ultravioletie stari vīrusiem nepatīk.

Diemžēl šobrīd veiktie datu apkopojumi liecina, ka tā, visdrīzāk, nenotiks. Tomēr pavisam precīzi to varēs pateikt apmēram pēc 3 mēnešiem. To, kāda ir COVID - 19 vīrusa "uzvedība", varēs pateikt tikai pēc gada.

Mīts/fakts: Cilvēks, kurš vairs neklepo un kuram vairs nav simptomu, slimību nevar nodot tālāk

Nē! Ja esat saslimis, un pēc sākat justies labāk, tas vēl nenozīmē, ka saslimšana ir izārstēta un neesat vairs lipīgs, skaidro ASV galvenais infektologs un Nacionālā alerģijas un infekcijas slimību institūta direktors Antonio Faluči. Droši atsākt kontaktēties ar citiem cilvēkiem pēc slimošanas drīkst tikai tad, ja ir veikti 2 COVID – 19 testi ar 24 stundu starpību.

Mīts: COVID – 19 ir tā pati gripa

Nē! sociālajos tīklos cilvēki bieži pauž viedokli, ka tas nav nekas trakāks par sezonālo gripu. Taču tā ir maldinoša pieeja: Covid-19 nav gripa, tas ir bīstamāks un atšķiras izplatības specifika, tāpēc arī rīcībai jābūt citādai. Aktuālo informāciju par jauno koronavīrusu regulāri apkopo Pasaules Veselības organizācija (PVO) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC). Reaģējot uz mediju jautājumiem, tās Covid-19 skaidro arī salīdzinājumā ar sezonālo gripu. Abas organizācijas norāda: Covid-19 nav gripa, tāpēc arī rīcībai jābūt citādai.

Tiesa, pastāv līdzības – abi ir elpceļu vīrusi, abi tiek pārnesti gaisa pilienu veidā, piemēram, šķaudot vai izelpojot, abiem ir līdzīgi simptomi. Covid-19 tāpat kā gripai raksturīgs drudzis, sauss klepus, nogurums, arī apgrūtināta elpošana, sūrstošs kakls, galvassāpes. Kā norāda ECDC, jaunais vīruss ir tikpat vai pat vēl lipīgāks nekā gripa, taču būtiska atšķirība – pret to nav zāļu un vakcīnu. ECDC arī uzsver lielo atšķirību mirstības rādītājos – gripa Eiropas Savienības valstīs nogalina 0,1% saslimušo, savukārt no visiem konstatētajiem Covid-19 slimniekiem letālas beigas bijušas 2-3%. PVO aprēķinājusi, ka līdz šim rādītājs ir vēl augstāks – 3,4%.

Mīts: Ar koronavīrusu var saslimt atkārtoti

Nav zināms! Jautājums, kas uztrauc iedzīvotāju un arī ārstus – vai pēc izslimošanas veidojas imunitāte. Ir fiksēti gadījumi, kad cilvēks izslimo ar COVID – 19, bet pēc dažām dienām atkal ir slims. Ja tas tā patiešām notiek, tad ir pamats nopietnām bažām. Diemžēl viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumus vēl nav, saka Pasaules Veselības Organizācijas epidemioloģe Marija Van Kerhove. Pašlaik notiek pētījumi, izmantojot tos datus, kas ir pieejami.

SPKC epidemiologs Jurijs Perevoščikovs: "Pašlaik to vēl skaidri pateikt nevar. Parasti ir tā, ka pret šāda veida koronoavīrusiem imunitāte izstrādājas ne sevišķi ātri. Vīruss tiek pētīts un viennozīmīgas atbildes vēl nav."

Mīts: Ja spēj aizturēt elpu uz 10 sekundēm, tad neesi slims

Nē! Vēl viens virāls, ļoti populārs un absolūti kļūdains mīts, ko atkal esot ieteikuši ārsti. Kā kā koronavīrus skar un bojā elpceļus, veidojot plaušās fibrozus audus, tad veids, kā pārliecināties, ka esi vesels, ir aizturēt elpu uz 10 sekundēm. Ja šajā laikā nav diskomforta sajūtas, vēlmes klepot vai smakšanas sajūtas, tad viss kārtībā. Lorēna Roša, Losandželosas epidemioloģe, to nosauc par pilnīgām muļķībām.

​Mīts: Mutes skalošana ik pēc 15 minūtēm palīdz nesaslimt ar COVID-19

Nē! Šādu rekomendāciju it kā ir snieguši Stenfordas slimnīcasārsti. Tā nav! Stenfordas slimnīcas valdes pārstāve Lisa Kima noliedz, ka slimnīcas ārsti jebka būtu izplatījuši šādus padomus. “Pat ja vīruss ir iekļuvis jūsu mutē, šķidruma dzeršana vai pat tikai mutes skalošana to noskalos dziļāk rīklē nevis izskalos ārā. Drīzāk tad jau kuņģa skābe būs tā, kas piebeigs iebrucēju, raksta ģimenes portāls mammamuntetiem.lv