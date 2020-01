Speciālisti skaidro, vai ar koronavīrusu iespējams inficēties caur pasta sūtījumiem

Viņa norādīja, ka vīruss, nonākot ārējā vidē, tajā skaitā uz sūtījuma, parasti aiziet bojā dažu stundu laikā. Centrā vēl nav izsmeļošas informācijas par vīrusa izturību ārējā vidē, tomēr speciālisti lēš, ka sliktākajā gadījumā, nonākot uz sūtījuma, koronavīruss varētu izdzīvot diennakti.

Patlaban Pasaules Veselības organizācija (PVO) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) nav noteikuši konkrētus ierobežojumus attiecībā uz ceļošanu. Vienlaikus arī nav ieviesti ierobežojumi uz pasta sūtījumiem vai tirdzniecību. SPKC pārstāve skaidroja, ka Latvija pieturās pie abu organizāciju rekomendācijām.

SPKC pašlaik notiek pastiprināta vīrusa izplatības uzraudzība un pastāvīgi tiek sekots līdzi organizāciju ieteikumiem. Ņemot vērā vīrusa simptomu līdzības ar gripu, SPKC īpaši mudina iedzīvotājus vakcinēties.

Centra pārstāve stāstīja, ka koronavīruss nav tik bīstams kā tam radniecīgais SARS, kas 2002. un 2003.gadā prasīja 349 cilvēku dzīvības kontinentālajā Ķīnā un vēl 299 - Honkongā.

PVO apkopotā informācija par vakardienu liecina, ka pašlaik ir konstatēti 2014 vīrusa saslimšanas gadījumi. 1985 no tiem noteikti Ķīnā. Reģiona robežās arī Japāna, Koreja, Vjetnama, Malaizija, Singapūra, Nepāla un Taizeme ziņojušas par saslimušajiem. Patlaban Eiropā par koronavīrusu ziņojusi tikai Francija, kur konstatēti trīs gadījumi. Savukārt ASV atklāti divi vīrusa gadījumi.

Gandrīz visos gadījumos pacienti inficējušies pēc ceļojuma uz Uhaņu.

Kā ziņots, SPKC izstrādājis pagaidu ieteikumus ārstniecības iestādēm. Tie paredz, ka veselības aprūpes iestādēs nepieciešams ievērot vispārīgos piesardzības pasākumus un pasākumus tādu infekcijas slimību novēršanai, kas izplatās kontakta un aerogēnā ceļā.

Pacients ar aizdomām par koronavīrusa infekciju jāievieto atsevišķā, iespējams, aeorogēnās infekcijas izolācijai paredzētā telpā un pirms izolācijas jāaicina lietot ķirurģisko masku. Ārstniecības iestādes darbiniekiem, kuri veic pacienta aprūpi, pastāvot aizdomām par infekciju, jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi.

SPKC arī aicina ārstniecības iestādes nekavējoties ziņot par katru smagas akūtas respiratoriskas saslimšanas gadījumu personai, kura 14 dienu laikā pirms saslimšanas apmeklēja Ķīnas pilsētu Uhaņu vai bija kontaktā ar slimnieku, kurš ir saslimis pēc ceļojuma uz Uhaņu.

Savukārt, lai samazinātu akūtu elpceļu infekciju vispārējo risku, SPKC visiem ceļotājiem iesaka izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuri slimo ar akūtām elpceļu infekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem un izvairīties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus.

Saistītās ziņas Koronavīrusa jaunākais upuris – 9 mēnešus vecs zīdainis; pētnieki lēš, ka inficējušies jau ap 100 000 cilvēku "Tuvojamies kritiskajai stadijai" - koronavīrusu cilvēks cilvēkam var nodot vēl pirms parādījušies simptomi Zinātnieki izsaka versiju, kas, iespējams, ir baisā koronavīrusa izcelsmes avots

Ja ceļojuma laikā vai 14 dienas pēc tā tomēr parādās simptomi, kas norāda uz elpošanas ceļu slimībām - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana - centrā aicina vērsties pēc medicīniskās palīdzības un informēt ārstu par ceļojumu.

Vispārīgie ieteikumi infekcijas izplatības novēršanai ir regulāra roku mazgāšana, mutes un deguna aizklāšana klepojot un šķaudot, gaļas un olu rūpīga gatavošana un izvairīšanās no cieša kontakta ar personām, kurām ir elpceļu slimības simptomi.

16 Foto Ķīna rekordātrumā ceļ jaunu slimnīcu ar koronavīrusu sasirgušajiem +12 Skatīties vairāk