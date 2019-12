(Foto: The Canadian Press/PA Images)

Beidzot! No janvāra arī Latvijā meitenes varēs bez maksas saņemt 9 valento vakcīnu pret CPV, kas pasargā no dzemdes kakla vēža

Par nelaimi, vakcīna, kas pasargā pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV), Latvijā ir viena no visvairāk ar mītiem apvītajām vakcīnām. Šī iemesla dēļ Latvijā ik gadu mirst nepiedodams skaits jaunu sieviešu. Latvijā vakcīna pret CPV ir valsts apmaksāta, un to var saņemt meitenes, sākot no 12 gadu vecuma. Ārstu izaicinājums - palielināt vakcinācijas aptveri, jo tas ir efektīvs veids, kā samazināt saslimstību ar dzemdes kakla un citiem audzēju veidiem. Labā ziņa - beidzot tiks piedāvāta vakcīna, kas pasargā nevis no diviem, bet deviņiem CPV tipiem, raksta portāls mammamuntetiem.lv