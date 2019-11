Nevar noliegt, ka Aizsilniece ir zinoša ģimenes ārste, bet, vai viņas aizraušanās ar homeopātiju, kas ne vienmēr tiek uzskatīta par „nopietnu medicīnu”, nav šķērslis mediķu vienotībai? Homeopātija ir visnotaļ populāra un daudzi to izmanto dažādu ligu apārstēšanai, bet vai tam ir kāds efekts? To Jauns.lv jautāja vairākiem Aizsilnieces kolēģiem.

Homeopātijai vairāk placebo efekts

Homeopātijai pārsvarā tiek piedēvēts „garīgs efekts” – tā ārstē ticības vārdā. (Foto: Vida Press)

Kamēr vieni ārsti homeopātiju slavē, citi to uzskata par neefektīvu un pat kaitīgu, kas pacientu rosina savlaicīgi nedoties pie profesionāliem mediķiem. Ģimenes ārste Ella Šatalova (Rīga, Āgenskalns) Jauns.lv īsi formulēja savu viedokli: „Neatbalstu, ka Ārstu biedrības prezidente ir homeopāte”.

Savukārt ģimenes ārste un pediatre ar 33 gadu darba stāžu Dace Cābele no Liepājas Jauns.lv pauda: „Atbalstu homeopātiju, kā papildus līdzekli pie vieglām un psihosomatiskām saslimšanām, taču ne kā ārstēšanas pamatmetodi. Daktere Aizsilniece ir ļoti laba un gudra ģimenes ārste un papildus homeopātijas zināšanas viņai palīdz atveseļot pacientu manis minētajos gadījumos, Psihosomatisku saslimšanu gadījumā bieži pietiek ar pacienta ticību terapijai un homeopātija šajā ziņā nav agresīva un ļoti labi palīdz. Viens no homeopāta trumpjiem ir pacientam veltītais laiks un saruna (40-60 min.). Klasiskie ārsti to vienkārši nevar atļauties lielā pacientu skaita dēļ. Ilgā saruna ir kā psihoterapijas kurss. Neviena metode nav slikta, ja to nepasniedz kā panaceju, bet kā papildus līdzeklis pacienta ātrākai atveseļošanai”.

Savukārt ģimenes ārsts Andris Baumanis (Rīga) Jauns.lv sacīja: „Daktere Ilze Aizsilniece veic LĀB prezidentes darbu, kā Latvijas ārstu ievēlēta profesionālās biedrības dalībniece, Latvijā sertificēta ārste, ar ārsta diplomu un sertifikātu ģimenes medicīnā. Manā skatījumā, ar darbu, vadot ārstu profesionālo biedrību, viņa tiek galā ļoti labi. Tas, ka Aizsilniecei ir arī sertifikāts kā homeopātam, neietekmē viņas darbu LĀB prezidentes amatā un absolūti nav saistīts ar tiešajiem prezidentes pienākumiem.

Homeopātija kā ārstēšanas metode ir sertificēta ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs. Pašreizējā, uz pierādījumiem balstītajā medicīnā, ir citi izaicinājumi, kas tiešā veidā ietekmē sabiedrības veselību un mirstības rādītājus. Un tie ir polifarmācija un nepamatota antibiotiku lietošana, kas ap 2050. gadu izraisīs vairāk nāves gadījumā nekā onkoloģija un sirds asinsvadu slimības.

Piekrītu, ka homeopātija nepalīdz visiem pacientiem, bet situācijās, kad tradicionālā medicīnā nedod vēlamo vai nekādu efektu, bet ir efekts no homeopāta nozīmētās terapijas, ir pietiekams arguments izmanot šo metodi pacientu ārstēšanā. Ņemot vērā, ka ļoti bieži pacientiem būtu nepieciešama vairāk placebo terapija, lai viņi justos uzklausīti no mediķu puses, tad homeopātija ir labāks risinājums par nepamatotu medikamentozo terapiju”.

No kā baidās homeopāti?

Jā, zinātne vēl daudz ko nav izpētījusi, tomēr jau ļoti daudz kas ir izpētīts. Diemžēl homeopātija ir viena no tām lietām, kura ir pētīta un nav spējusi pierādīt jebkādu, vairāk nekā placebo spēj sniegt, iedarbību. Man žēl, jo būtu jau forši, ja varētu izārstēt ar bumbiņām. — Iveta Buiķe (@IvetaBuike) November 9, 2019

Mediķu vidē sociālajos tīklos izvērsušās asas diskusijas par vienu no Aizsilnieces specializācijām – homeopātiju.

Latvijas Homeopātu asociācijas prezidente Inguna Vecvagare: „Lai apturētu LĀB biedrības prezidenti, lietā tiek un tiks likti visabsurdākie paņēmieni, meli un demagoģija. Es kā Latvijas Homeopātu asociācijas prezidente atbalstu Ilzi un lepojos, ka mums ir izglītota, mūsdienīga, radoša un drosmīga kolēģe un LĀB prezidente. Un, ja kāds ir tik tumsonīgs un nesaprot homeopātijas zinātni, lai vismaz nelepojas ar to”.

Anestezioloģe Kristīne Pitkeviča: „Homeopātija vispār nav zinātne, tā neizmanto nevienu zinātnisku metodi. Zinātnē kādreiz ir normāli, pat vēlams uzdot jautājumus un apšaubīt. Tas ir tieši tas, no kā homeopātija tik ļoti baidās”.

Ģimenes ārsts Antons Mozaļevskis: „Pašu homeopātu interesēs būtu skaidri pateikt, ka homeopātijai ar zinātniskos pierādījumos balstīto medicīnu nav īsti sakara. Tā ir, tā teikt, alternatīvā ārstēšana, vai drīzāk ārsta-pacienta komunikācijas sistēma, kas dažiem palīdz, dažiem nē. Bet jūs (homeopāti) paši sevi diskreditējat, kad saucat to par zinātni”.

Krusta karš pret homeopātiju

Ja iepriekšējos gadsimtos dīvainie homeopātu līdzekļi bija viena no dakteru izrakstīto recepšu galvenajām sastāvdaļām, tad šajā gadsimtā aizvien krasāk homeopātiskie līdzekļi tiek pasludināti ne tikai par neefektīviem, bet pat kaitīgiem. (Foto: Vida Press)

Tikmēr pēdējās pāris desmitgadēs pasaules zinātniskās medicīnas organizācijas un farmācijas biznesa pārstāvji uzsākuši teju vai krusta karu pret homeopātiju.

Respektablais starptautiskais medicīnas zinātņu žurnāls „The Lancet” 2005. gada augustā publicēja pētījumu, kurā teikts, ka klīniskie pētījumi pierādījuši, ka nav nekāda atšķirība starp homeopātisko preparātu lietošanu un placebo efektu.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) 2009. gadā brīdināja no homeopātijas izmantošanas infekciju u citu nopietnu slimību ārstēšanā. PVO izplatīja paziņojumu: „Gadījumos, kad homeopātija tiek izmantota kā alternatīva pamatārstēšanai, tā cilvēkiem var radīt reālus veselības un dzīvības draudus”.

Tāpat negatīvu vērtējumu homeopātijai devušas vairākas valstiskas organizācijas, kā, piemēram, Lielbritānijas parlamenta zinātnes un tehnoloģiju komitaja, ASV Federālā tirdzniecības komisija, Austrālijas Nacionālā veselības un medicīnisko pētījumu padome.

Savukārt 2017. gada septembrī Eiropas Zinātņu akadēmiju padome, kura apvieno 29 mūsu kontinenta Zinātņu akadēmijas, publicēja paziņojumu, kurā teikts, ka homeopātisko līdzekļu izmantošana ir pretrunā ar vispārpieņemtām zinātniskām koncepcijām.

Skarbus vārdus homeopātijai veltījuši pat „nezinātniskās” pasaules pārstāvji. Viens no redzamākajiem kristiešu garīdzniekiem, kurš uzsācis krusta karu pret homeopātiju un Novosibirskas (Krievija) apgabala klīniskās slimnīcas baznīcas mācītājs Jevgeņijs Samoilovs, kurš paziņojis, ka miesas kaišu ārstēšana ar homeopātijas palīdzību ir pakļaušanās tumsas spēkiem un tādēļ pareizticīgo kristiešu pievēršanās homeopātijai nav savienojama ar kristietību.

Arī Latvijas katoļu mājaslapā katolis.lv rakstīts: „Homeopātija pēc savas būtības ir pasaules uzskats, kas ir pretējs Evaņģēlija garam. Homeopātija sākas no okultisma un arī ir vērsta uz okultismu. Kristietim ir jāapzinās, ka tās principi ir nepatiesi un nav bībeliski. Homeopātija pieviļ savus piekritējus”.

Saistītās ziņas Latvijas slavenākā homeopāte Inguna Vecvagare: "Es zinu, ko nozīmē depresija" Populārais homeopāts Igors Kudrjavcevs par Visumu un astrālajiem bomžiem Tumsonība, māņi, placebo efekts? Homeopātija "paņemta pie dziesmas" pasaules līmenī