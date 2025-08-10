Ķīpsalu un Imantu savienojošā veloceļa būvniecība
Sākta Ķīpsalu un Imantu savienojošā veloceļa būvniecība.
FOTO: nocirsti koki un uzrakta zeme - sākti sagatavošanās darbi Ķīpsalas-Imantas veloceļa būvniecībai
Rīgā sākti sagatavošanās darbi ilgi apspriestajam veloceļa posmam, kas savienos Ķīpsalu ar Imantu. Būvlaukumā jau redzami nocirsti koki un uzrakta zeme, iezīmējot pirmos soļus projekta īstenošanā.
Veloceļš ar kopējo garumu 7,3 kilometri stiepsies no Slokas ielas un Kurzemes prospekta krustojuma Imantā līdz Nameja krastmalai Ķīpsalā. Projekta kopējā līgumsumma ir 13,2 miljoni eiro, un darbus veic piegādātāju apvienība “VIA un VIANOVA”. Pabeigšana paredzēta līdz 2026. gadam.
Lai gan sākotnēji plānots izcirst 256 kokus, pēc Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas lēmuma Ārtelpas un mobilitātes departaments meklēs risinājumus, lai šo skaitu samazinātu. Projektā paredzēts stādīt 126 jaunus kokus, vairāk nekā 3900 krūmu un 13 000 citu apstādījumu.
Projekts izpelnījies gan atbalstu, gan kritiku – daļa iedzīvotāju un opozīcijas deputātu iebilst pret koku izciršanu un apgalvo, ka trases plānojumu iespējams veidot dabai saudzīgāk. Tomēr atbildīgās amatpersonas uzsver, ka darbi norit saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiks saglabāts katrs koks, kuru būs iespējams aizsargāt.