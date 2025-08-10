Medijs: Krievijas armijas rīcībā, visticamāk, ir jauna bīstama raķete
Krievijas armijas rīcībā, visticamāk, ir jauna spārnotās raķete, kas ir līdzīga Ukrainas raķetei “Hell”, ziņo "Defence Express".
Saskaņā ar pieejamo informāciju, Krievija, iespējams, jau izmantojusi šo jauno, mazo spārnoto raķeti, lai veiktu triecienu Ukrainas teritorijā. 7. augusta rītā monitoringa kanāls ziņoja par “Banderol” tipa spārnotās raķetes lidojumu uz Mikolajivu no dienvidiem. “Banderol” ir arī jauns Krievijas ierocis, par kuru pirmoreiz publiski paziņots šī gada pavasarī, ziņo ukraiņu medijs "Espreso TV".
Vēlāk kāds cits “Telegram” kanāls publicēja notriektās raķetes attēlu, norādot, ka tā ir cita, līdz šim nezināma spārnotā raķete. Pēc izskata tā atgādina britu-franču “Storm Shadow” un ir līdzīga Ukrainas raķetei “Hell”.
Sākotnēji uzskatīta par dronu, “Banderol” vēlāk tika identificēta kā "S8000" spārnotā raķete, ko Krievija demonstrējusi “Kapustin Jar” poligonā. Pēc izskata tā atgādina amerikāņu "AGM-158C LRASM". “Banderol” ir salīdzinoši lēta spārnotā raķete ar darbības rādiusu līdz 500 km, ko darbina Ķīnas "SW800Pro-A95" turboreaktīvais dzinējs. Tā sastāv no vairākiem komponentiem, kas ražoti Rietumvalstīs.
Analītiķi norāda, ka jaunā, noslēpumainā Krievijas spārnotā raķete konceptuāli ir līdzīga “Hell”, kas pirmoreiz prezentēta pagājušā gada beigās. “Hell” ir maza spārnotā raķete, bieži dēvēta par “drona raķeti”. Avoti liecina, ka tās darbības rādiuss ir līdz 700 km, ātrums – līdz 700 km/h, aptuvenais garums – līdz 2 metriem, kaujas galviņas vairāk nekā 50 kg smaga, un to darbina mazs turboreaktīvais dzinējs.