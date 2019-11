Ergoterapeita Cešeiko pētījums par pacientiem pēc vēža operācijām apgāž iepriekšējos uzskatus

Viņš ir veicis pētījumu, kurā, pēc viņa domām, pierādīts, ka vēža pacientiem individuāli pielāgotas fiziskās aktivitātes palīdz atveseļošanās procesā, lai arī vēl pirms dažiem gadiem ticis uzskatīts, ka vēža pacientam ir jāizvairās no fiziskās slodzes, lai taupītu savus ķermeņa resursus cīņai ar saslimšanu.

Cešeiko pētījuma laikā veicis aktīvu darbu ar pacientiem, sākotnēji veicot viņu fiziskā stāvokļa pārbaudes, kā arī vingrojumu laikā sekojot līdzi, lai fiziskā slodze būtu samērīga ar pacienta labsajūtu. Nodarbību process ildzis trīs mēnešus, pēc kuriem veiktas atkārtotas fiziskā stāvokļa pārbaudes un šie dati salīdzināti ar pacientiem, kuri nav veikuši treniņus. Pacientos, kas piedalījās pētījumā, esot novērots 23% aerobo spēju pieaugums, bet muskuļu spēks audzis par 30%. Pētījumā iesaistītie pacienti atzinuši, ka viņiem bija vieglāk atgūties pēc ķīmijterapijas, bija mazāk izteikta slikta pašsajūta, kā arī bija uzlabojusies miega kvalitāte un vispārējais noskaņojums.

Cešeiko iesaka apvienot spēka treniņus un aerobos treniņus, kas nostiprina asinsrites sistēmu: "Lielākajai daļai cilvēku ārstēšanās procesu rezultātā ķermeņa spēks samazinās par 30%. Ar vingrojumu kompleksu varam to atgūt pat par aptuveni 20%. Galvenais ir fokusēties uz maksimālā spēka un kontrolētas augstākas intensitātes intervāla treniņiem, fizisko aktivitāšu fiziologa pārraudzībā. Skrējiens gan jūru ir apsveicams, tomēr tas nevairos maksimālā skābekļa patēriņa pieaugumu. Tādēļ tiek rekomendēts intervālu treniņš. (...) Radot dažādu slodzi, ķermenim palielinās skābekļa efektīva izmantošana, nostiprinās asinsrites sistēma. Svarīgi arī nostiprināt lielās muskuļu grupas - kājas, krūtis, muguru."

"Mēs esam ļoti priecīgi par visām "Movember Latvija" iniciatīvām un par to, ka vīrieši tiek mudināti prostatas vēzi atklāt laicīgi. Ja tas tiek izdarīts, mums ir visi iespējamie līdzekļi, lai palīdzētu pacientam. Katru gadu saskaramies ar aptuveni 1200 jauniem prostatas vēža gadījumiem. Vēža ārstēšanas rezultātā var pasliktināsies pacienta kopējais veselības stāvoklis, piemēram, dažu medikamentu dēļ pacientam var pieaug sirds un asinsvadu slimību risks. To var ievērojami samazināt tieši fiziskās aktivitātes. Pēdējos piecos gados lielākajos prostatas vēžu centros pasaulē ir novērojama tendence atklāt pašiem savas, tieši vēža pacientiem piemērotas fizisko aktivitāšu programmas. Līdz šim mums Latvijā šāda programma nebija pieejama, bet ir fantastiski apzināties, ka nu mēs pacientam varam piedāvāt ar īpašiem vingrinājumiem uzlabot kopējo veselības stāvokli un līdz ar to panākt arvien labākus ārstēšanas rezultātus un dzīves kvalitāti," piebildis Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas urologs Kārlis Mičulis.

Šogad "Movember Latvija" paredzēti 12 pasākumi Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Cēsīs un Valmierā. "Mūsu galvenais aicinājums šajos pasākumos ir pavisam vienkāršs - pārbaudi prostatu un miers! No prostatas vēža mūsdienās nav jāmirst un, savlaicīgi diagnosticējot, to var veiksmīgi ārstēt," uzsver akcijas rīkotāji.