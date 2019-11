Ar brīnumkastīti – soli priekšā vīrusiem

Ik gadu aukstā gadalaika sezona sevi piesaka visai līdzīgi. Kamēr organisms pārslēdzas uz jauno režīmu, ir gan nogurums, gan iesnas, gan rītos grūti pamosties, īpaši, ja aiz loga pustumsa un vējš. Lai vai kā, gada ritenis turpina griezties, un patiesībā jau lapkritis ir krāšņs, pirmais sniegs – romantisks un arī tumšajiem vakariem ir sava burvība…, īpaši, ja mājās visi veseli.

Noteikti, katram ir sava recepte, kā nenoķert pirmo saaukstēšanos. Tiklīdz mēs ģimenē atskārtām, ka ik gadu atkārtojas viens un tas pats, nolēmām sagatavoties un būt soli priekšā vīrusiem! Protams, mēģinām ēst pārdomāti, jo skaidrs, ka tieši ar uzturu būtu jāuzņem visi nepieciešamie vitamīni un minerālvielas, lai organisms to vislabāk izmantotu. Bet kā lai cīnās, ja skolā, darbā, bērnudārzā, veikalā, trolejbusā un pat operā ir tik daudz šķaudošie un apslimušie? Tā nu meklēju dabisku, bet efektīvu vitamīnu un minerālvielu kompleksu, lai spēcinātu manas ģimenes veselību.

Jau domās vien izslēdzu sintētiskos produktus, kur kāds elements ir viens pats, lai gan sākumā, jāatzīst, roka pati sniedzās pēc C vitamīna tabletēm lielā devā. Mans pamatojums - dabā taču elements nekur nav viens pats, tie vienmēr ir kompleksi, tāpēc visi vitamīni un minerālvielas visefektīvāk spēj darboties tieši komandā. Piemēram, augļos un dārzeņos C vitamīns sastopams nevis izolētā formā, bet gan kā daļa no kompleksa. Uzskatu, ka uztura bagātināšana ar vienu atsevišķu vitamīnu, izņemot D3, nav efektīvākais risinājums.

Tā trīs gadus atpakaļ soli pa solim nonācu līdz uztura bagātinātājam LYLimmunUP. Pirmkārt, tas satur veselu buķeti tieši to un tieši tik daudz, kas mums rudens un ziemas periodā šeit visvairāk nepieciešams. Tajā bioloģiski aktīvās vielas apvienotas ar vitamīniem un minerālvielām, kas organismam rada viegli uztveramu formu un garantē visu sastāvā esošo vielu uzsūkšanos, ļaujot tām iedarboties pēc iespējas plašāk. Otrkārt, LYLimmunUP sastāvs ir radīts, ņemot vērā tieši Baltijas reģionam visus raksturīgākos imūnsistēmas izaicinājumus. Tikpat svarīgs arguments man bija tas, ka LYLimmunUP satur optimālo vielu daudzumu – tieši tik daudz, lai darbotos organisma labā, bet to lieki nenoslogotu un nemazinātu organisma dabiskās aizsargspējas. Rezultātā katra LYLimmunUP kapsula ne tikai spēcina imunitāti, bet spēj darboties arī plašāk: mazinot nogurumu un nespēku, palīdzot uzturēt labas elpceļu aizsardzības spējas, veicinot normālu vairogdziedzera darbību, uzturot veselus kaulus, zobus, rūpējoties par ādas, matu un nagu veselību.

Kas oranžajai kastītei vēderā

Kāda dabisko elementu un vielu kombinācija tad veido LYLimmunUP unikālo sastāvu? Katra kapsula satur 15 aktīvās vielas, kas ir svarīgas organisma veselībai: piecus vitamīnus (C, D3, A, B6, B9 jeb folijskābi), četras minerālvielas (cinku, varu, selēnu un dzelzi aminoskābju helātu formā) un sešu augu ekstraktus (eihinācija, liepziedi, melnā plūškoka augļi, rozmarīns, aronijas un citronmētra). Šis vērtīgais kokteilis padara LYLimmunUP par spēcīgāko kompleksu imunitātei, noguruma mazināšanai, elpceļu veselībai un organismam kopumā. Tajā pat ir vitamīns D3 ikdienai tiešām pietiekamā devā, nevis tikai nosaukuma pēc, kā tas mēdz atklāties, aplūkojot vērīgāk citu pieejamo komplekso vitamīnu iepakojumus. Īpaši LYLimmunUP ieteicams, ja konstatēts uzturvielu trūkums vai ir vajadzība pēc papildus uzturvielām – piemēram, vienveidīgs vai samazināts uzturs, fiziskā slodze, ilgstošs stress, aptaukošanās, utml.

Lai arī LYLimmunUP var dzert visu gadu, mūsu ģimene uzsāk pusgadu ilgo kursu tieši rudenī. Ar vīru vairākkārt esam konstatējuši, tiklīdz sāk kņudināt kaklu, LYLimmunUP ir kā pirmā palīdzība – tālāk neseko ne kakla sāpes, ne klepus, ne saaukstēšanās. Rezultātā nu jau otro gadu vīrs kā pēdējais mohikānis paliek savā darba kabinetā kā pēdējais, kurš vēl nav noķēris rudens vīrusus. Arī vēlāk ziemā, ja gadās saslimt, mums ātrāk izdodas tikt uz kājām un slimošana pati norit vieglākā formā. Šī mūsu pārbaudītā metode sasaucas arī ar pētījumos iegūtajiem datiem – ir apliecināts, ka C vitamīns veido ideālu tandēmu ar eihinācijas ekstraktu. Pētījuma dalībnieki, kuri lietoja C vitamīnu kopā ar eihināciju, slimoja par 50% retāk, kā arī noslimoto dienu skaits bija par 62% mazāks – tie, kuri lietoja C vitamīnu kopā ar eihināciju slimoja vidēji 2.1 dienu, bet placebo grupā – 5.4 dienas[1].

Ne tikai imunitātei

Papildus visam vērtīgajam, kas nostājas kā durvju sargi un nepielaiž ne saaukstēšanos, ne vīrusus, ne iesnas, ir iepriecinošs vēl viens fakts - LYLimmunUP sastāvā ir vielas, kas veicina ādas, nagu un matu veselību. Kopš lietoju LYLimmunUP, mati izkrīt daudz mazāk, ātrāk aug un ir kļuvuši biezāki un veselīgāki pat ne tik tīkamajā centrālās apkures un cepuru sezonā. Un vēl, LYLimmunUP veicina sarkano asinsķermenīšu un hemoglobīna normālu veidošanos, kas būs svarīgi tām, kuras cieš no dzelzs trūkuma organismā. Šajā kastītē tiešām apvienots labākais no dabas spēka!

Vai arī tev šīs kastīte šķiet īsts brīnums? Uzņem dabas spēku ik rītu un baudi šo laiku ar prieku, veselību un enerģiju!

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

