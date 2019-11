Atklāj, ko sevī slēpj citrons, un to iekļaut uzturā gribēsies biežāk

Citrons (Citrus limon) ir auglis, ko primāri audzē sulas dēļ. Sulu izmanto gan kulināriem mērķiem, gan arī kā piedevu tīrīšanas līdzekļiem un citiem neēdamiem produktiem. Izmanto arī citrona mīkstumu un mizu, bet šīs daļas vairāk lieto kulinārijā.

Kas citronam zem mizas?

Uzturvērtība

Enerģētiskā vērtība (100 g citrona) – 29 kcal

Ūdens – 89 %

Ogļhidrāti – 9,3 g

Cukuri – 2,5 g

Šķiedrvielas – 2,8 g

Olbaltumvielas – 1,1 g

Tauki – 0,3 g

No vitamīniem un minerālvielām visvairāk citronā ir C vitamīna, bet diez vai dienā apēdīsiet 100 gramus svaiga citrona, tāpēc uzturā jāiekļauj arī citi C vitamīna avoti.

Nelielā daudzumā citrons satur B grupas vitamīnus, kalciju, dzelzi, magniju, kāliju un fosforu.

Citronā ir arī dažādi bioloģiski aktīvi savienojumi.

* Hesperidīns. Antioksidants, kas var palīdzēt stiprināt asinsvadus un novērst aterosklerozi.

* Diosmīns. Antioksidants, kas uzlabo muskuļu tonusu un samazina hronisku iekaisumu asinsvados.

* Citronskābe. Citronā visvairāk esošā skābe, kas var palīdzēt novērst kalcija oksalātu nierakmeņu veidošanos.

* Eriocitrīns. Antioksidants, kas atrodams gan miziņā, gan arī citrona sulā.

* D-limonēns. Primāri to satur citrona miziņa. Izolētā veidā var palīdzēt atbrīvoties no refluksa un dedzināšanas sajūtas.

Ko sevī slēpj miziņa?

Citrona miziņa ir auga daļa, kurā atradīsiet visvairāk antioksidantu. Sešos gramos rīvētas miziņas, kas pielīdzināmi 1 ēdamkarotei, ir 9 % no dienā ieteicamās C vitamīna devas, 3 kilokalorijas, kā arī 1 grams šķiedrvielu, bet tās nav būtsikākās sastāvdaļas.

D-limonēns, piemēram, piešķir citronam tā brīnišķīgo aromātu un atbild par dažādiem veselības uzlabojumiem.

Citrona miziņā ir savienojumi ar antibakteriālu iedarbību, kas var kavēt dažādu patogēnu mikroorganismu augšanu mutes dobumā.

Antioksidantiem, kas ir citrona mizā, ir spēcīgāka antioksidatīvā aktivitāte nekā tiem, kas ir greipfrūta vai mandarīna miziņā.

Laboratoriskie mēģeņu pētījumi uzrāda citrona miziņas spēju kavēt pret antibiotikām rezistentu baktēriju augšanu, kā arī pozitīvu efektu cīņā ar ādas problēmas izraisošām sēnītēm, kuras ir rezistentas pret medikamentiem.

Citrona miziņas iekļaušana uzturā varētu labvēlīgi ietekmēt arī sirds veselību, jo tās sastāvā ir būtiski komponenti kā C vitamīns, flavonoīdi un pektīns.

Citrona mizai ir daudz plusu, taču ir divi aspekti, kas jāņem vērā, pirms to sāk bagātīgi iekļaut uzturā. Konvencionālās saimniecībās augušos citronos būs uzkrājušās pesticīdu atliekvielas. Vislielākā to koncentrācija ir tieši augļa mizā, tāpēc ieteiktu izvēlēties bioloģiski audzētus citronus.

Vēl mizā ir salīdzinoši daudz oksalātu, kas ir svarīgi tiem, kuri cieš no kalcija oksalātu nierakmeņiem vai kāda cita stāvokļa, kurā jāierobežo oksalātu uzņemšana. Turpretim sulā to ir maz, un sula pat var palīdzēt novērst nierakmeņu veidošanos, paaugstinot urīna pH līmeni.

Citrona šķēle pie tējas

Rudenī arvien biežāk gribas sevi palutināt ar kādu siltu dzērienu. Vienam tā ir tēja, citam – kafija, vēl kādam – kakao, taču daļa cilvēku labprāt bauda dažādus citrona dzērienus. Ja skābo garšu līdzsvaro ar kādu karoti medus, dzēriens kļūst pat ļoti baudāms. Galvenais – to pārmērīgi nepārsaldināt ar sīrupiem un cukuru, citādi dzēriens no veselību veicinoša pārvērtīsies par veselību graujošu.

Citrona sula satur aptuveni 5 % citronskābes un tās pH ir aptuveni 2,2, kas nosaka sulas skābo garšu. Salīdzinājumam greipfrūtu sulā ir aptuveni divas reizes mazāks citronskābes daudzums un apelsīnu sulā teju 5 reizes mazāks. Ceturtdaļa tases citrona sulas (60 grami) satur 24 mg C vitamīna, kas ir labs C vitamīna rādītājs. Tāpēc vīrusu sezonā ir pat ļoti prātīgi kafijas un kakao dzērienu vietā izvēlēties karstos dzērienus ar citronu. Piemēram, šādus.

* Melnās vai zaļās tējas bāze ar citrona sulu un svaiga citrona šķēlīti.

* Ehinācijas tēja ar citrona sulu un svaiga citrona šķēlīti.

* Konservētas cidoniju šķēlītes ar siltu ūdeni un svaiga citrona šķēli.

* Karsts ūdens, ingvera sakne, kaltētas citrona miziņas un svaiga apelsīnu sula.

Saldināt dzērienus var ar medu vai brūno cukuru.

Izmēģiniet pievienot karstajiem dzērieniem arī kaltētas citrona miziņas!

7 interesanti fakti

1. Citrona sulu izmanto zivs marinādēs, jo tā neitralizē zivīs esošos amīnus un pārvērš tos negaistošos amonija sāļos.

2. Marinējot gaļu, citrona sulas skābe daļēji hidrolizē izturīgās kolagēna šķiedras, padarot gaļu mīkstāku. Lieliska alternatīva etiķim!

3. Nevēlaties, lai sagrieztais avokado, banāns vai ābols kļūst brūns? Apslakiet tos ar citrona sulu, kuras skābums denaturē enzīmus un darbojas kā īstermiņa konservants.

4. Viens no lielākajiem citrona miziņas izmantošanas mērķiem rūpnieciskā ražošanā ir pektīna iegūšana – tas ir polisaharīds, kam piemīt želējošas, biezinošas un stabilizējošas īpašības kombinācijā ar citiem produktiem.

5. No citronu miziņām nelielā daudzumā iegūst arī citronu eļļu, kuras aromāts var palīdzēt atslābināties.

6. Tējas, gaļas un jūras produktu gatavošanā izmanto arī citronkoka lapas.

7. Vēlaties videi draudzīgāku tīrāmo līdzekli? Ņemiet talkā citrona sulu vai pašu citronu kopā ar sāli vai sodu un uzspodriniet katlus, plītis un pat vannasistabu!

Noderīgs padoms. Ja ir izvēle starp citroniem ar biezāku mizu un plānāku, ņemiet otro variantu, jo tas būs sulīgāks. Kā arī izvēlieties tādus citronus, kas šķiet smagi.

Ar citronu pret slimību

Citrons var palīdzēt uzlabot mutes dobuma veselību. Kādā laboratoriskā mēģeņu pētījumā atklāts, ka citrona mizas ekstrakts palīdz cīņā ar Streptococcus mutans un citām baktērijām, kas bojā zobus.

Palīdz cīņā ar novecošanos. Citrona miziņa bagātīgi satur antioksidantus, kas palīdz organismā līdzsvarot oksidatīvo stresu, – attiecīgi samazinās šūnu un audu bojājumi.

Pret sēnītēm un mikrobiem. Mēģeņu pētījumi apliecina citrona miziņas spēju kavēt pret antibiotikām rezistentu baktēriju augšanu, kā arī tā efektīvi cīnās ar ādas problēmas izraisošām sēnītēm, kuras ir rezistentas pret medikamentiem.

Noder saaukstēšanās laikā. Kāds alternatīvās medicīnas pētījumu apskats demonstrē C vitamīna spēju samazināt parastas saaukstēšanās smaguma pakāpi un ilgumu. Tiesa, dienā jāuzņem 1–2 grami C vitamīna, ko ar citronu lietošanu vien panākt nav iespējams.

Var uzlabot sirds asinsvadu sistēmas veselību. Tā kā mūsu sirdij un asinsvadiem patīk C vitamīns, flavonoīdi (antioksidanti) un optimāls holesterīna līmenis (ko var kontrolēt ar pietiekamu šķiedrvielu daudzumu), tad citrons un citrona miziņa varētu būt labs profilaktisks līdzeklis, lai to nodrošinātu. Citrona mizā esošais pektīns var palīdzēt palielināt žultsskābju izdali, kas tālāk savienojas ar holesterīnu un lieko izvada no organisma.

Pret vēzi. Pētījumā ar dzīvniekiem uzrādīta D-limonēna spēja samazināt kuņģa vēža augšanu un metastāžu veidošanos. Pētnieki gan atzīst, ka, balstoties uz šiem datiem, citrona mizu nekādā gadījumā nevar izmantot kā ārstniecisku līdzekli pret vēzi, taču rosina domāt par citrona miziņas potenciāla izmantošanu.

Var samazināt žultsakmeņu problēmas. Kādā senāk veiktā pētījumā atklāts, ka D-limonēna injekcijas pacientiem ar žultsakmeņiem var palīdzēt tos izšķīdināt. Pilnībā vai daļēji žultsakmeņi pazuda vairāk nekā 60 % no 200 pētījumā iesaistīto dalībnieku.