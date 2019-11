Publicitātes foto

Droša aizsardzība pret rudens vīrusiem

Ierastā rudens saaukstēšanās sezona uzņem apgriezienus un reti kurš vēlas uzņemt šo nevēlamo rudens ciemiņu. Izrādās, saaukstēšanos izraisošie vīrusi savu neganto darbu uzsāk tieši kaklā un rīklē, tāpēc ne velti neiztrūkstošs rudens aksesuārs ir silta šalle. Tomēr, lai izvairītos no saslimšanas, ar to vien var būt par maz, jo kakls līdzīgā veidā jāpasargā no iekšpuses. Kā gan to izdarīt? Farmaceits stāsta par šīs sezonas vērtīgāko profilaktisko līdzekli, kas mutes dobumā veido fizisku aizsargslāni un tā neļauj pieķerties nejaukajiem vīrusiem.