Manam tēvam ir otrā tipa cukura diabēts. Kad viņam noteica diagnozi, viņš pēc tam mēģināja ar to sadzīvot, meklējot atrast našķus, kas apmierinātu viņa vēlmi pēc saldā. Pateicoties veiksmīgiem mārketinga saukļiem, viņš izvēlējās saldumus “bez cukura”, šokolādes, kas nesaturēja cukuru un citus “drošus” saldumus. Tam, kam nav pievienots cukurs, taču jābūt drošam, vai ne? Vai tad šie nav produkti, ko diabēta slimnieki drīkstētu ēst?

Mans tēvs uzzināja par briesmām, kas slēpjas šajos bezcukura produktos, ar smagu mācību. Diabēts bija sācis ietekmēt viņa smadzenes. Viņš nespēja skaidri domāt un zaudēja kontroli pār teju visām savām darbībām. Šādas sekas radīja viņa cukura līmeņa svārstības, kas bija pilnībā izgājušas ārpus kontroles.

Tad es sāku skatīties uz produktu etiķetēm. It kā speciālajos piena kokteiļos, kas paredzēti diabētiķiem, nebija cukura, taču tajos bija visi iespējamie cilvēka izveidotie savienojumi, kam nevajadzētu būt nevienā produktā, kurš paredzēts slimiem cilvēkiem, kas vēlas atlabt. Pievienoto sastāvdaļu saraksts ir ļoti garš, un no tām visām patiesībā vajadzētu izvairīties. Tur bija tonnām celulozes (kas var izjaukt mūsu zarnu mirkofloru un izraisīt iekaisumu), ģenētiski modificēti organismi – sojas šķiedras, sojas proteīni, fruktoze, kukurūzas maltodekstrīns un citi. Šāds ēdiens ir pilns ar ķīmiskiem savienojumiem, kurus mēs neēstu, ja tos pasniegtu atsevišķi, bet vienus pašus tos nemaz nepārdod veikalā.

Mans tēvs bija domājis, ka neēd cukuru, bet pēc vizītes pie endokrinologa kļuva skaidrs, ka šie produkti diabēta slimniekiem nebija nekas cits kā vienkāršie ogļhidrāti un cukurspirti, kas arī var palielināt cukura līmeni asinīs. Īsumā – produkti "bez cukura"bija ļoti bīstami, īpaši tāpēc, ka tos pasniedz kā labākus, un tas mudina cilvēkus uz lielāku šo produktu patēriņu. Būtībā tiek pārdoti meli.

Labā ziņa ir tāda, ka, pārtraucot lietot šos bezcukura produktus, stāvoklis var uzlaboties. Mana tēva cukura līmenis normalizējās. Smadzenes sāka atkal normāli darboties, demence nebija paliekoša. Tiklīdz viņa organisms attīrījās no “bezcukura” produktiem, viņš atkal kļuva viņš pats.

Marķējums – "bez cukura"

Lai saprastu, kāpēc produkti "bez kaut kā" ir tik bīstami, jāiedziļinās niansēs. Tas, ka produkts nesatur taukus, cukuru vai kādas citas sastāvdaļas, nenozīmē, ka tas ir veselīgs. Patiesībā tas var nozīmēt tieši pretējo.

Daudzi "bezcukura" produkti ir "brīvi" tikai no galda cukura jeb saharozes, taču tā vietā tie var būt piesātināti ar cukurspirtiem vai mākslīgajiem saldinātājiem, tostarp, acesulfāmu, saharīnu , aspartāmu un sukralozi. Un daudzi bezcukura produkti patiesībā nemaz neietaupa kalorijas, ja tas ir jūsu mērķis.

Bezcukura šokolādes kēksiņi ir labs piemērs. Viena porcija parasto amerikāņu firmas "Pillsbury" šokolādes kēksiņu satur 110 kcal, bet bezcukura kēksiņi 90 kcal. Nav pārāk liela atšķirība, vai ne?

Citreiz bezcukura produkti satur ķīmiski pārveidotus cukurus. Piemēram, maltodekstrīns, kas atrodams arī "Pillsbury" bezcukura kēksiņos, ir izveidots no kukurūzas. Maltodekstrīnu iegūst laboratorijā, kur to sadala ar enzīmu palīdzību, lai tas būtu vieglāk sagremojams. Tad, lūk, vieglā maltodekstrīna sagremojamība arī ir tā lieta, kas rada problēmas. To var sagremot tikpat ātri kā tīru cukuru, un tas nozīmē, ka tas var izraisīt insulīna līmeņa celšanos līdzīgi kā apēsts cukurs.

"Bezcukura" produkti bieži vien satur cukurspirtus. Šie savienojumi arī var paaugstināt cukura līmeni, kā tas bija manam tēvam. Pēc straujas cukura līmeņa celšanās seko strauji cukura līmeņa kritumi, kas liek gribēt vēl vairāk saldumu. Tā ir briesmīga paģiru sajūta, kas daudziem cilvēkiem liek našķoties ar it kā veselīgiem kārumiem, kuri tādi patiesībā nav. Dažiem cilvēkiem cukurspirti var izraisīt caureju.

Tie arī pieradina garšas kārpiņas pie pārmērīgi saldiem produktiem. Esmu atklājusi, ka "bezcukura" našķi ar cukurspirtiem garšo pat saldāk nekā tie, kas satur cukuru, kas ieved bīstamā riņķa dancī ar regulārām našķu pārmērībām.

Marķējums – "bez taukiem"

Ja neēdat taukus, jūs taču nevarat palikt resni, vai ne? Nē, varat gan! Produkti, kam piekarināti "beztauku" uzraksti, liek domāt, ka, izslēdzot no uztura taukus, tie diezgan drīz pazudīs arī no jūsu organisma tauku rezervēm, taču tā nav patiesība. Zinātne rāda, ka tas reti nostrādā.

Galvenais iemesls ir šāds – noņemot produktam taukus, tie bieži tiek aizstāti ar ogļhidrātiem (pārsvarā ar balto cukuru) vai olbaltumvielām, kas pārstrādātas dažādos veidos ar ūdens vai gaisa palīdzību, lai garšotu līdzīgāk taukiem. Visos gadījumos produkts kļūst nedraudzīgs slaidai vidukļa līnijai.

Diētas ar zemu tauku saturu ir izrādījušās neefektīvas, lai ilgtermiņā samazinātu svaru. Pat ja vakariņās izvēlēsieties bezpiedevu jogurtu un jums izdosies atbrīvoties no kāda lieka kilograma, pētījumi liecina, ka neko daudz labu jūs savam organismam neizdarīsiet. 2015. gadā Hārvarda zinātnieki veica plašu pētījumu apskatu un secināja, ka diētas ar zemu tauku saturu nebija efektīvākas kā citas, kurās tika uzņemts vairāk tauku.

Tas, ka vienkārši uzņemsiet mazāk gramu tauku nekā iepriekš, nenozīmē, ka tauki pazudīs no jūsu ķermeņa. Visticamāk, tāpēc, ka produkti bez taukiem un tādi, kam ir samazināts tauku daudzums, satur daudz rafinētā cukura. Piemēram, maztauku un beztauku jogurti satur tik daudz cukura, ka pārspēj pat daudzumu, kāds ir vienā saldējuma bumbiņā.

Mums nebūtu jābaidās no veselīgiem taukiem, kādi ir zemesriekstos un citos dabīgos produktos kā avokado, valriekstos un čia sēklās. Lielā pārtikas industrija ir iedvesusi mūsos bailes, gadu desmitiem sponsorējot maldīgus pētījumus, kas likuši cilvēkiem veikalos meklēt maztauku un beztauku produktus. Un – atkal apburtais loks. Mēs pērkam šos produktus ar samazinātu tauku saturu, kas padara mūs mazāk apmierinātus un nodrošina mazāku sāta sajūtu, liekot apēst lielākas porcijas un vairāk cukura. Beigu beigās nevajadzētu brīnīties, ka šie maztauku produkti patiesībā padara mūs pat resnākus.

Marķējums – "nav transtauku"

Varbūt būsiet dzirdējuši, ka Amerikā Pārtikas un zāļu administrācija (FDA) beidzot ir aizliegusi pārtikai pievienot daļēji hidrogenētas eļļas, kas ir galvenais transtauku avots. Šis ir solis pareizajā virzienā, lai arī ilgi nācis. Mākslīgo transtauku ēšana ir cieši saistīta ar palielinātu otrā tipa cukura diabēta un sirds slimību risku, kā arī ar samazinātu labo holesterīnu un paaugstinātu sliktā holesterīna līmeni. ASV Nacionālās zinātnes akadēmijas Medicīnas institūtā (US National Academies of Science Institute of Medicine) tiek uzsvērts, ka mākslīgajiem transtaukiem nav pozitīvas ietekmes uz veselību un nav tāda drošā līmeņa, kādā tos varētu ēst.

Lai arī FDA ir aizliegusi daļēji hidrogenētas eļļas, viņi nav aizlieguši citas mākslīgās piedevas mūsu ēdienā, kas arī satur veselību graujošās transtaukskābes. Dažas rafinētās eļļas, emulgatori, garšas un krāsas nelielā daudzumā satur transtaukus, bet tie nav jānorāda uz etiķetēm.

Patiesībā ļoti plaši izplatīts emulgators rūpnieciski pārstrādātos produktos, kas satur transtaukskābes, ir "taukskābju monoglicerīdi un diglicerīdi" vai "monoglicerīdi" un "diglicerīdi". Šīs pārtikas piedevas palīdz eļļai un taukiem nenoslāņoties, jo īpaši pārstrādātos produktos.

Diemžēl šie monoglicerīdi un diglicerīdi tiek ātri pārvērsti organismā atpakaļ par triglicerīdiem, kas tiek saistīti ar sirds slimībām. Lai arī monoglicerīdi un diglicerīdi var saturēt transtaukus, nav tāda likuma, kas pieprasītu, ka tie jānorāda uz etiķetes, jo pievienotā pārtikas piedeva skaitās pie emulgatoriem. Attiecīgi tā var būt pievienota arī produktam, kuru rotā uzraksts "nesatur transtaukskābes".

Marķējums "bez glutēna"

Beidzamo gadu laikā bezglutēna produktu pārdošanas rādītāji ir dramatiski pieauguši, ienesot to ražotājiem miljardiem dolāru. Glutēns negatīvi ietekmē atsevišķus cilvēkus – tos, kam ir celiakija (autoimūna slimība, kas skar aptuveni vienu procentu no visas sabiedrības). Cilvēkiem ar šo slimību organisms uztver glutēnu kā indi. Citiem cilvēkiem mēdz būt glutēna alerģija vai nepanesība vieglākā formā – tie varētu būt kādi 7 vai 8% no visiem ASV iedzīvotājiem. Lai kā arī būtu, aptuveni 30% no ASV pieaugušajiem iedzīvotājiem vai nu mēģina izvairīties no glutēna, vai pamazām atkal to sāk iekļaut uzturā, teic mārketinga firmas “NPD Grupa” pārstāvis.

Pastāv trīs biežākās kļūdās bezglutēna uztura izvēlē, ja vien jums nav celiakija vai glutēna nepanesība.

1. Glutēnu nesaturošs nenozīmē, ka tas ir produkts "bez grēka". Nav nekādu pierādījumu, ka, izslēdzot glutēnu no uztura, jums būs vieglāk samazināt svaru. Kad kāds ar celiakiju slims cilvēks izslēdz no uztura glutēnu un zaudē svaru, iemesls drīzāk meklējams tajā, ka viņš pārstāj ēst visus rūpnieciski pārstrādātos produktus, kuri tika ēsti iepriekš (rafinētu miltu maize, pasta, krekeri). Šie ēdieni ir bagātīgs glutēna avots, bet tas nepadara glutēnu par vainīgo.

Ja jūs kļūstat nedaudz tievāki, atsakoties no glutēna, visticamāk, esat izslēguši no uztura lielu daļu rūpnieciski ražoto, kalorijām bagātīgo produktu, piemēram, ceptus un fritētus ēdienus, picas, dažādas uzkodas un našķus, ko pārdot iepakojumos, un maizes. Taču daudzi bezglutēna produkti var būt pat vairāk piesātināti ar kalorijām nekā tie, kas satur glutēnu. Tā ir, kad ražotāji aizvieto glutēnu ar papildu taukvielām un cukuru.

2. Bezglutēna produkti var saturēt papildu piedevas. Bezglutēna mode ir ļāvusi izaugt veselai industrijai ar bezglutēna uzkodām un produktiem, kas satur dažādas apšaubāmas pārtikas piedevas un konservantus, rafinēto cukuru un citas sastāvdaļas, kam nav nekādas uzturvērtības. Piemēram, bezglutēna produktos jūs bieži vien atradīsiet šos produktus.

Tapiokas ciete. Tā ir viena no galvenajām sastāvdaļām, kas tiek izmantota, lai aizstātu kviešu miltus. Šī ciete ir bagātīgs ogļhidrātu avots, kas tikpat kā nesatur šķiedrvielas, taukus, olbaltumvielas, vitamīnus vai minerālvielas un pamatā sniedz tikai tukšas kalorijas, kas var likt cukura līmenim pacelties augstāk un straujāk, nekā to dara rafinētais cukurs.

Rīsu ciete, rīsu milti un brūno rīsu sīrups. Rīsi ir ļoti bieži sastopami bezglutēna diētās, taču tie ir arī smagi piesārņoti ar arsēnu. pēc Starptautiskās vēža izpētes aģentūras datiem, arsēns tiek klasificēts kā pirmās grupas kancerogēns. 7 2012. gadā Consumer Reports uzņēmums pārbaudīja vairāk nekā 200 produktu un atklāja vērā ņemamu arsēna daudzumu vairāku firmu rīsos (īpaši brūnajos), rīsu pastā, rīsu miltos, rīsu krekeros, brūno rīsu sīrupā un rīsu galetēs. Tā var būt problēma cilvēkiem, kas ievēro bezglutēna diētu, jo rīsi ir daudzu bezglutēna produktu sastāvā.

Kukurūza un soja. Kukurūzas un sojas sastāvdaļas (kukurūzas milti, ciete, kukurūzas sīrups, sojas pupiņu eļļa un sojas lecitīns) ir daudzās bezglutēna pastās, krekeros un cepumos. Kad jūs uz etiķetes redzat jebko, kas ir taisīts no konvencionāli audzētas kukurūzas un sojas, varat būt droši, ka tas būs ģenētiski modificēts, ja dzīvojat ASV, jo tur lielākā daļa kultūraugu ir ģenētiski modificēti. Šos kultūraugus apstrādā arī ar herbicīdu glifosfātu, kas uzkrājas augos un, kā atzinusi Pasaules Veselības organizācija, var būt "iespējami kancerogēns". Uzskata arī, ka glifosāts iznīcina labās zarnu trakta baktērijas.

Pievienotais cukurs. Bezglutēna produktos izmanto cukuru, lai atgūtu garšas, kas tiek pazaudētas, kad no produkta jāizņem graudi. Ir gandrīz neiespējami atrast bezglutēna produktu, kam nebūs papildus pievienots rafinētais cukurs. Patiesībā jūs bieži vien redzēsiet uz etiķetēm cukuru dažādās tā formās: kukurūzas sīrups, maltodekstrīns, dekstrīns, cukurs un tā tālāk. Un ja vien sastāvdaļu sarakstā nav īpaši uzsvērts, ka tas ir cukurniedru cukurs, ASV tas visbiežāk būs cukurs no ģenētiski modificētām cukurbietēm.

Ksantāna sveķi. Kad glutēnu izņem no dažādiem konditorejas izstrādājumiem, lai uzlabotu to tekstūru un padarītu šos produktus mīkstākus, pārtikas uzņēmumi bieži vien tiem pievieno ksantāna sveķus. Ziniet, ka ASV tos visbiežāk izdala no ģenētiski modificētas kukurūzas, un jutīgākiem cilvēkiem tie var izraisīt alerģijas un kuņģa zarnu trakta problēmas.

Marķējums – "dabīgs"

Tas, ka produktam pievienotas "dabīgas" garšas, ir vien "dabīgi" meli. Jau pats apzīmējums "garšas", kas norādīts uz etiķetēm, ir maldinošs. Tas izklausās tik nevainīgi un ir atrodams uz tik daudziem produktiem, ka mēs to jau vairs pat nepamanām. Garšu kompānijām pieder šīs sarežģītās formulas, tāpēc ir gandrīz neiespējami uzzināt, kas tieši ir "garšu" sastāvā.

ASV Pārtikas un zāļu administrācija (FDA) nepieprasa kompānijām uzrādīt, kas veido viņu izstrādātās "garšas". Tā ir pilnīgi mistiska piedeva. Jums gribētos domāt, ka "dabīga ābola garša" ir vienkārši ābola sula, kas izspiesta no augļiem un pievienota produktam. Taču tai "dabīgajai ābolu garšai" ir jābūt konservētai, stabilizētai, un tai ir jāpievieno citas aktīvās vielas, lai tā labi sajauktos ar pārējām produkta sastāvdaļām. Tāpēc papildu pievienotās garšas var saturēt līdz pat 100 dažādiem savienojumiem.



"Dabīgās garšas" var arī legāli saturēt dabīgi sastopamo glutamātu, pārtikas piedevu, kas atdarina mononātrija glutamātu, labi zināmu neirotoksīnu. Neirotoksīniem var būt ļoti nopietna kaitīga ietekme uz organismu. Tie iefiltrējas asinsritē un var pārmērīgi stimulēt visas nervu sistēmas šūnas. Vissliktākais ir tas, ka neirotoksīni var padarīt produktu neatvairāmu, tāpēc tiek apēsts vairāk, un tas var veicināt aptaukošanos.