Šodien 07:45
Leģendas, kas nenoveco: lūk, kā mainījušās 90. gadu supermodeles
90.gados supermodeles bija ne tikai modes industrijas seja — viņas bija pirmās īstās globālās slavenības, kas mainīja to, kā pasaule skatās uz modi, sievietes tēlu un popkultūru kopumā. Šis bija supermodeļu zelta laikmets, kura spožums nav atkārtots līdz pat šodienai.
90. gados modeles kļuva tikpat slavenas kā aktieri un mūziķi. Viņu vārdi — Naomi Kempbela, Sindija Kroforda, Klaudija Šifere, Linda Evandželista, Kristija Turlingtone — bija zināmi visā pasaulē.
Supermodeļu zvaigznes varēja pelnīt miljoniem dolāru gadā, jo viņas bija pieprasītas gan luksusa, gan masveida zīmolu kampaņās. Linda Evandželista slavenā frāze “Es neceļos no gultas par mazāk nekā 10 000 dolāru dienā” kļuva par laikmeta simbolu.
Taču kurš šīs zvaigznes ir šodien?