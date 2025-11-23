Jaunas tehnoloģijas lidostā: pasažiere brīdina tos, kuri parasti ceļo tikai ar rokas bagāžu
Kad ceļojat tikai ar rokas bagāžu, vienmēr ir vērts pārliecināties, ka nepārkāpsiet kādas konkrētas lidostas noteikumus. Neskatoties uz to, ka Tallinas lidostā darbojas modernāka bagāžas pārbaudes sistēma, atgriežoties mājās no ceļojuma, vietējā iedzīvotāja saskārās ar nepatikšanām.
Marija pastāstīja, ka nesen lidojusi uz Parīzi. Viņa zināja, ka Tallinas lidostā atkal darbojas modernāka rokas bagāžas pārbaudes sistēma, tāpēc bija pārliecināta, ka līdzīgas ierīces Eiropā jau ir standartizētas.
Pēc viņas teiktā, Francijas galvaspilsētā viņa nepirkusi nekādas papildu preces, kas tiek uzskatītas par šķidrumiem - atpakaļceļā viņa devās ar to pašu kosmētikas līdzekļu komplektu.
"Atpakaļceļā izrādījās, ka Parīzes lidostā tādu sistēmu nav, un joprojām nepieciešams, lai visi šķidrumu konteineri, kuru tilpums nepārsniedz simts mililitrus, būtu ievietoti litra lieluma maisiņā," atceras Marija.
Lidostas darbiniece teica, ka Marijai nāksies kaut ko izmest. Tad ceļotāja pati izlēma izvēlēties, kas viņai ir mazāk vērtīgs: lidostas atkritumu tvertnē viņa atstāja trīs pudelītes no speciālā ceļojumu komplekta ar matu mazgāšanas līdzekļiem. "Par laimi, nebija jāmērcē dārgais krēms vai smaržas!" saka Marija.
Viņa saprot, ka vajadzēja pašai pārbaudīt informāciju par šķidrumu pārvadāšanas noteikumiem rokas bagāžā, kas spēkā Parīzes lidostā. Tomēr viņa joprojām jūtas nedaudz sarūgtināta. Pēc sievietes domām, Tallinas lidostas darbinieki varētu brīdināt pasažierus, kuriem bagāžā ir vairāk šķidrumu, ka atpakaļceļā var rasties problēmas.
Aviācijā drošība ir prioritāte
Tallinas lidostas Aviācijas drošības nodaļas vadītājs Tarvi Pihlakass norāda, ka lidostā ierobežotās zonās drīkst ienest konteinerus tilpumā līdz 100 mililitriem. Tajā pašā laikā šķidrumu konteineru skaits nav ierobežots, tāpēc nav nepieciešams tos iepakot litra lieluma maisiņā.
"Tallinas lidosta nevar komentēt citās lidostās piemērotos pasākumus. Lai gan šķidrumu prasības noteiktas Eiropas Savienības regulās, to pārbaudes iespējas ir atkarīgas no izmantotās tehnoloģijas," saka Pihlakass, piebilstot, ka visprecīzākā informācija vienmēr pieejama konkrētās lidostas mājaslapā.
Pihlakass arī skaidro, ka reģistrētajā bagāžā ierobežojumu attiecībā uz trauku tilpumu nav. "Mēs saprotam, ka tas ir neērti, un pasažieri, protams, vēlētos ņemt rokas bagāžā lielākus konteinerus, tomēr jāatceras, ka aviācijā drošība ir prioritāte," secina Pihlakass.
Vai tiešām šķidrumu pārvadāšanas noteikumi rokas bagāžā Eiropas lidostās vēl nav pilnībā standartizēti?
Igaunijas Transports departamenta Aviācijas drošības nodaļas vadītāja Dagmāra Agu-Kruusmaa norāda, ka šķidrumu pārbaudes prasības Eiropā ir standartizētas, bet lidostās tiek izmantotas dažādas ierīces. Tāpēc atļautie šķidrumu tilpumi, ko pasažieris drīkst ņemt rokas bagāžā, lidostās atšķiras.
"Vairākas lidostas, tai skaitā Tallinas, rokas bagāžas pārbaudei izmanto EDS-iekārtas, kas balstītas uz modernāku tehnoloģiju un paredzētas, cita starpā, rokas bagāžas pārbaudei, kas satur šķidrumus, aerosolus un želejas. Šīm iekārtām jāatbilst noteiktam standartam un jābūt atbilstošai ES marķējumam.
Ja ES marķējums ierīcei tika piešķirts līdz 2024. gada 1. augustam, to var izmantot tikai šķidrumu, aerosolu un želeju pārbaudei, kur katras atsevišķas pudelītes maksimālais tilpums nepārsniedz 100 mililitrus. Lai pārbaudītu lielāka tilpuma konteinerus, šai iekārtai jāiziet papildu testēšana, ko līdz šim nav veikuši visi ražotāji," viņa paskaidroja.
No speciālistu skaidrojumiem izriet: lai izvairītos no liekām problēmām un materiāliem zaudējumiem, pirms ceļojuma vienmēr jāizpēta galamērķa lidostas mājaslapa un jānoskaidro, kādi bagāžas pārvadāšanas noteikumi tur ir spēkā.