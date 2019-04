Pamela Andersone: divdesmit gadi C hepatīta ēnā

Kanādiešu modele Pamela Andersone sāka starptautisko karjeru pirms trīsdesmit gadiem kā Playboy “zaķis” – viņai pieder šā žurnāla “vāka sejas” rekords, jo neviena cita modele nav tik bieži rotājusi tā pirmo vāku. Vislielāko popularitāti Pamela iekaroja ar lomu amerikāņu seriālā par Losandželosas pludmales glābējiem Baywatch. 1995. gadā viņa iekļuva bēdīgi slavenajā skandālā, kad tika nozagts mājas videoieraksts, kurā bija nofilmēts Pamelas un viņas vīra Tomija Lī medusmēneša sekss, no kura daļa tika publiskota internetā. Taču tolaik neviens nezināja par vēl kādu smagu incidentu medusmēneša laikā.

Darvas piliens medusmēnesī

2002. gada martā septiņus gadus pēc kāzām ar rokmūziķi Tomiju Lī, kuras notika pludmalē viņu ceturtajā iepazīšanās dienā, Pamelai laulājoties bikini, aktrise presei atklāja, kā saķērusi C hepatītu no sava jaunlaulātā vīra.

“Kad gatavojāmies precēties, mēs abi bijām pie ārsta, mums tika veikta AIDS pārbaude un visas citas analīzes, ko vien var iedomāties, un mēs izstāstījām viens otram visu, ar ko bijām slimojuši, tāpēc ka sākām dzīvot kopā, un normāli cilvēki to vienkārši darītu,” Pamela stāstīja. “Kad Tomijs saņēma savas asins analīzes, ārsts viņam teica: “Tev ir C hepatīts, un tev tas noteikti jāpasaka Pamelai.” Un nākamā reizē, kad ārsts satika Tomiju, viņš par to vaicāja, un Tomijs atbildēja apstiprinoši: “Jā, es pateicu viņai, viss ir forši.” Bet viņš nekad man to nepastāstīja.”

C hepatīts ir infekcija, kas izplatās ar inficētu asiņu starpniecību, visbiežāk – manipulācijās ar bojātu ādu vai gļotādu un veicot injekcijas. Daudz retāk – seksa laikā. Pamela, visticamāk, agrāk vai vēlāk inficētos, taču tas notika jau drīz pēc kāzām. “Uz viesnīcu atnāca kāds tetovēšanas meistars, jo Tomijs gribēja sev īpašu tetovējumu. Viņš tetovēja, bet es skatījos tetovējumu mākslas grāmatu, ko tas puisis bija atnesis, un teicu: “Ak, mans Dievs, tas ir tik skaists tetovējums! Vai vari man arī ietetovēt?” Tas puisis teica: “Es paņēmu tikai vienu adatu, bet jūs jau esat precējušies. Tas ir, jūs nevarat viens otru aplipināt, vai ne? Es teicu: nē, un Tomijs arī teica “nē”. Man veica šo tetovējumu, pagāja laiks, un reiz pēc ārsta apmeklējuma ārsts man zvanīja un teica, ka man ir C hepatīts,” atcerējās Pamela.

Bikini ar aknām

Pamela atzina, ka viņa nav jutusi nekādus slimības simptomus un diagnoze atklāta parastas pārbaudes laikā pirms kādas filmēšanās, kad apdrošināšanas vajadzībām parasti tiek veiktas visas analīzes.

Kad 2001. gadā Pamela uzzināja savu diagnozi, viņa bija jau jaunā māmiņa – laulībā ar Tomiju bija piedzimuši dēli Brendons un Dilans. Ārsts viņai pateica, ka no šīs slimības nav iespējams izārstēties un, iespējams, viņa nenodzīvos tik ilgi, lai redzētu savus dēlus pieaugušus, – viņai prognozēja vēl desmit vai pat mazāk gadu…

“Es tad sāku lasīt par šo slimību un sapratu, ka izārstēties nevar, ka draud aknu pārstādīšana, aknu vēzis, psoriāze, visas tās lietas, un tas mani vienkārši nobiedēja. Tu sāc apzināties pats savu mirstīgumu, sāc saprast, ka vari nomirt.”

Tomēr tajā gadā, kad Pamela paziņoja par savu diagnozi, viņa bija uzzinājusi, ka C hepatītu ārstē ar interferonu. “Tam ir ļoti daudz blakņu. Domāju, ka es to sākšu darīt decembrī. Tas būs gads, kad pamatā jutīšos kā slima ar gripu. Mati izkrīt. Tas nedaudz atgādina ķīmijterapiju,” aktrise skaidroja Larija Kinga TV programmā 2002. gada vasarā.

“Gribu to izdarīt savu bērnu dēļ, jo es negribu mirt. Man tika veikta aknu biopsija. Aknas vērtē no nulles līdz četri, četri nozīmē cirozi, vēzi un aknu transplantāciju. Un veselas aknas ir nulle. Man ir viens. Ārsti teica, ka tas ir brīnums, ka manas aknas ir tik veselīgas. Viņi teica, lai es tā turpinu, ka es labi rūpējos par sevi. Es esmu veģetāriete. Nelietoju daudz alkohola. Un tagad ārsts ieteica nedzert vispār (mans ārsts kā mans draugs teica, ka šad un tad var iedzert glāzi sarkanvīna).”

Satraukuma un baiļu sākuma posmā Pamela tomēr nezaudēja galvu. “Kad atklājās, ka man ir hepatīts, es gribēju pārdot bikini ar aknu attēliem un ziedot naudu Aknu fondam,” viņa atcerējās.

Cīņa ar sabiedrības viedokli

Pamelas paziņojums par saslimšanu ar C hepatītu izraisīja sabiedrībā klusu nosodījumu. Viņas nu jau bijušais vīrs (laulība ilga tikai trīs gadus) kategoriski noliedza, ka ir inficēts ar C hepatītu. Pamelas Playboy “zaķa” karjera un seksa video skandāls lika daudziem domāt, ka viņa ir, maigi sakot, neapdomīga sieviete. Aktrises gadījums veicināja maldīgo uzskatu, ka C hepatīts ir seksuāli transmisīva slimība.

“Tagad gadās, ka cilvēki, kas piegādā ēdienu, apskauj mani, jo domā, ka es mirstu. Saku viņiem: “Es nemirstu, man viss ir labi. Bet, ja gribat man piešķirt sendviču par velti, neatteikšos!”” Pamela smējās. Tomēr daudz biežāk viņai bija izjūta, ka neviens negrib viņai pieskarties. Tieši tas mudināja Baywatch zvaigzni runāt atklāti par šo slimību un noņemt tai zināmu stigmu.

2015. gadā, vairāk nekā divdesmit gadus pēc diagnozes noteikšanas, Pamela Andersone paziņoja, ka ir pilnībā izārstējusies no C hepatīta, pateicoties jaunu zāļu 12 nedēļu ilgam kursam. Viņa arī darīja zināmu, ka Tomijs Lī pa šo laiku ir atzinis, ka viņam bija C hepatīts un ka viņš Pamelai bija par to melojis. “Tomijs izdarīja to pirmais, viņš pirmais izārstējās. Viņš gadu pirms manis izgāja cita veida terapiju. Un viņš visu laiku mudināja arī mani to izdarīt,” teica Pamela.

“Tas ilga divdesmit gadus… un es vienmēr jutu šo mazo, melno mākoni virs savas galvas,” atzina aktrise. “Pirms divdesmit gadiem ārsti man teica, ka varu nomirt desmit gadu laikā. Un pēc desmit gadiem viņi atzina, ka es varētu ar to sadzīvot un, iespējams, nomirt no kaut kā cita, bet tas viss bija ļoti biedējoši. Tas ļoti ietekmēja visus manus lēmumus, piemēram, mēģinot radīt no jauna ģimeni saviem bērniem. Mēģinot izdomāt, kā sniegt viņiem drošību. Tagad, kad esmu izārstēta, jūtos tā, it kā būtu atguvusi visus šos divdesmit gadus. Tagad esmu gatava trakot, sevišķi ar aktīvismu! Darīšu visu, ko vien varu. Katrai minūtei ir nozīme.”

Pamela ir aktīva dzīvnieku un vides aizstāve: “Man dots vairāk laika uz zemes, es to veltīšu, lai kalpotu kā gans uz zemes.”