Lai zobārsts var doties atvaļinājumā: kā tikt pie veselīgi skaista smaida paša spēkiem?

“Mēs visi jau kopš bērnības zinām, ka veselu zobu pamats ir rūpīga, pareiza kopšana. Nekas nav mainījies – zobi jātīra ar suku vismaz divreiz dienā, pēc brokastīm un pirms gulētiešanas. Tas ir pirmais priekšnosacījums mutes veselībai. Kādu zobu suku, pastu vai citus mutes kopšanas līdzekļus izvēlēties, tas jau ir katra cilvēka gaumes un individuālo vajadzību jautājums. Vienmēr varat prasīt padomu zobārstam, zobu higiēnistam vai farmaceitam, tomēr galvenās izvēles iespējams izdarīt, zinot pareizas zobu tīrīšanas pamatprincipus,” atgādina Ieva Zvagule.

Zobu suka un tās asistenti

Viena no pirmajām dilemmām, kas jāatrisina pie zobu kopšanas līdzekļu plauktiem veikalos un aptiekās, cik cietu vai mīkstu zobu suku iegādāties. “Lai gan ņiprākas šķiet cietās birstītes, īstos zobus labāk tīrīt ar mīkstām zobu birstēm, kas ir saudzējošākas zobu emaljai un smaganām. Cietās zobu birstes būs piemērotākas protēžu un zobu platīšu kopšanai. Jāatceras arī, ka zobus nedrīkst tīrīt ar spēku, lai netraumētu smaganas un nebojātu emalju. Tāpēc, ja esat pieraduši tīrīt zobus enerģiskām kustībām, noteikti jāizvēlas mīkstāka birstīte,” stāsta farmaceite.

Izplatīta izvēle ir manuālās zobu birstes, taču gana populāras ir arī mehāniskās, kas vairāku iemeslu dēļ var izrādīties ērtākas lietošanai. Dažas mehāniskās zobu sukas ir aprīkotas ar taimeri, kas signalizē, kad pienācis laiks virzīties uz nākamo mutes sektoru. Turklāt visas mehāniskās sukas samazina zobu tīrīšanas laiku līdz divām minūtēm, kamēr ar manuālo zobi jātīra ne mazāk kā trīs minūtes.

Tikpat svarīgs instruments kā zobu birste ir arī zobu diegs, ar ko katru vakaru jāiztīra zobu starpas. “Ja parastais zobu diegs nešķiet ērts, var ņemt talkā speciālu trīsstūrveida ierīci, ko parasti iespējams iegādāties kopā ar zobudiegu, atvieglojot tīrīšanu grūti pieejamās vietās. Noderīgas ir arī speciālās birstītes zobu starpu tīrīšanai. Noteikti nevajadzētu aizmirst arī par mēli, uz kuras sakrājas ēdienu paliekas. Ja nav pieejams speciāls mēles tīrītājs, to var aizstāt ar zobu birsti vai pēc vecmāmiņu metodēm – ar sudraba karotīti,” saka Ieva Zvagule.

Dienas gaitā starp ēdienreizēm atsvaidzināt mutes dobumu palīdzēs košļājamā gumija, kas veicina pastiprinātu siekalu izdalīšanos, savukārt siekalas ir dabisks līdzeklis, kas attīra mutes dobumu no baktērijām un aplikuma. Tomēr košļājamo gumiju ieteicams lietot ne ilgāk par 10 minūtēm un tikai pēc ēdienreizēm, jo pārlieku bieža un ilga gumijas košļāšana veicina zobu nodiluma veidošanos.

Kādu zobu pastu izvēlēties?

“Zobu pastas cenai, visticamāk, nebūs izšķirošas nozīmes. Ja nu kaut kam ir vērts pievērst uzmanību, tad zobu pastas sastāvam un katra cilvēka individuālajām vajadzībām,” atzīst Zvagule. Zobu pastas iedalāmas divās lielās grupās – higiēniskajās un ārstnieciski profilaktiskajās pastās. Higiēniskās jeb universālās zobu pastas attīra un atsvaidzina, tās ir pastas, kuras vairums cilvēku lieto ikdienā. Ja nav specifisku mutes dobuma prolēmu, ar šīm pastām pilnīgi pietiek. Savukārt ārstnieciski profilaktiskās pastas ir paredzētas kariesa, zobu jutības un iekaisumu novēršanai.

“Tā kā visām pastām ir vienāds pamatuzdevums, tām ir arī līdzīgs sastāvs,” stāsta farmaceite. “Visas zobu pastas satur abrazīvas vielas, smaržvielu un garšvielu savienojumus. Lielākā daļa veikalos nopērkamo zobu pastu satur fluorīdu, dabā sastopamu minerālu, kas uz zobu emaljas veido cietu slānīti, sargājot zobus no bojāšanās. Daudzu pastu sastāvā ir krīts, kālija karbonāts vai alumīnija dioksīds, taču tās ir stipri abrazīvas vielas – labāk izvēlēties zobu pastas, kuru sastāvā ir silīcija dioksīds. Jebkurai pastai labs papildinājums ir ārstnieciskie augi un dabiskas vielas ar pretiekaisuma iedarbību – kumelīte, salvija, tējaskoks, kliņģerīte, dažādas mētras, propoliss.”

Cilvēkiem, kas cieš no pārmērīga zobu vai smaganu jutīguma, palīdzēs zobu pasta jutīgiem zobiem. Šīs pastas satur kālija nitrātu vai stroncija hlorīdu, kas aizsprosto sīkos kanāliņus un mazina zobu jutīgumu. Savukārt tie, kam svarīgs žilbinošs smaids, var izmēģināt kādu no zobu pastām ar balinošu efektu, taču jāņem vērā, ka to sastāvs ir īpaši abrazīvs. Tāpēc balinošās pastas jālieto ar mēru, lai nebojātu zobu emalju, kas var izraisīt gluži pretēju efektu cerētajam.

Zobu pastas bērniem

Bērniem paredzētās pastas krietni atšķiras no pieaugušajiem domātām zobu pastām. Tās ir īpaši aromātiskas, ar dažādām garšām un iepakojumiem, kas mudina mazuļus apgūt zobu tīrīšanas prasmes, bet, pats galvenais, – tās drīkst norīt. Bērni līdz septiņu gadu vecumam vēl tik labi netiek galā ar zobu tīrīšanu un neprot izskalot muti, tāpēc nedrīkst lietot pieaugušajiem paredzētas pastu, kuras norijot var būt kaitīgas bērna veselībai. Bērniem paredzētās zobu pastas var būt ar fluoru vai bez tā, taču tajās nav abrazīvu un balinošu vielu, jo piena zobiem tādas nav vajadzīgas. Lai tomēr izvēlētos pastu, kas labi paveic savu uzdevumu, par bērniem piemērotāko ieteicams konsultēties ar zobārstu, zobu higiēnistu vai farmaceitu.

Mutes skalojamie līdzekļi

Lai gan speciālie līdzekļi, kas paredzēti mutes dobuma skalošanai, palīdz iznīcināt baktērijas un kavē zobakmens veidošanos un smaganu iekaisumu, pat vislabākais skalojamais ir tikai papildinošs tīrīšanas līdzeklis un nevar aizstāt zobu suku un diegu. Izvēloties mutes skalojamo līdzekli, noteikti jāpievērš uzmanība, kādam nolūkam tas paredzēts un kā pareizi jālieto. Jāņem vērā, ka mutes skalojamie līdzekļi, kas satur alkoholu, sausina gļotādu un veicina vēl lielāka aplikuma viedošanos.

“Lai kādu zobu pastu un zobu suku jūs izvēlētos, ir svarīgi divreiz gadā apmeklēt higiēnistu, kurš palīdzēs novērst problēmas, ar kurām ikdienas tīrīšanas līdzekļi netiek galā, un uzturēt labu mutes dobuma veselību. Mute ir durvis uz mūsu organismu. Mēs taču negribam, lai tur saimnieko baktēriju tūkstoši! Galvenais, lai zobu tīrīšana sagādātu patīkamas izjūtas, tad arī nebūs grūti rūpēties par žilbinošu smaidu,” novēl farmaceite.