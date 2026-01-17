Interesanti fakti un notikumi Tukuma novadā: laulības, bērnu dzimšana un daudz kas cits 2025. gadā
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi 2025. gada statistiku, kas atklāj gan demogrāfiskās tendences, gan iedzīvotāju izvēles dažādos dzīves posmos. Aicinām iepazīties ar aizvadītā gada nozīmīgākajiem rādītājiem un interesantākajiem faktiem.
Jaundzimušie
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 2025. gadā reģistrēti 266 jaundzimušie, no tiem 120 meitenes un 146 zēni. Tas ir par 6 bērniem mazāk nekā 2024. gadā. Dzīvesvieta Tukuma novadā deklarēta 256 jaundzimušajiem.
123 bērniņi dzimuši laulībā, 132 bērniem ziņas par tēvu ierakstītas uz paternitātes atzīšanas iesnieguma pamata, savukārt 11 bērni reģistrēti bez ziņām par tēvu.
2025.gadā 10 ģimenēs pasaulē nācis pirmdzimtais, kas ir par 15 vairāk nekā 2024.gadā. 78 ģimenēs piedzimis otrais bērns, kas ir par 14 mazāk nekā 2024.gadā, 55 ģimenēs – trešais, kas ir par 11 mazāk nekā 2024.gadā, 21 ģimenē – ceturtais, kas ir par 4 mazāk nekā 2024.gadā, 7 ģimenēs – piektais, kas ir par 1 vairāk nekā 2024.gadā, 2 ģimenēs sestais, kas ir par 2 mazāk nekā 2024.gadā, un 2 ģimenēs – septītais.
Savukārt 2 ģimenēs piedzimuši dvīnīši (zēns un meitene; meitene un meitene).
Pa vienam bērnam piedzimis šādās svētku dienās –14.februārī, 4.maijā, 1.septembrī, 24. decembrī.
Populārākie bērnu vārdi
2025.gadā populārākie meiteņu vārdi bija Alise (5), Anna (3), Emma (3), Odrija (3), Sofija (3).
Populārākie zēnu vārdi – Alberts (6), Olivers (5), Ralfs (5), Roberts (4), Jānis (3), Klāvs (3), Augusts (3).
Divus vārdus vecāki devuši 31 jaundzimušajam (15 meitenēm un 16 zēniem).
Laulības
Tukuma novadā 2025. gadā reģistrētas 285 laulības, kas ir par 23 vairāk nekā pērn (262). Salīdzinājumam – 2023. gadā reģistrētas 295 laulības, 2022. gadā – 333, 2021. gadā – 113, bet 2020. gadā – 135 laulības.
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 269 laulības (2024.gadā – 262, 2023.gadā – 277, 2022.gadā – 311, 2021.gadā – 101, 2020.gadā –124).
Baznīcās laulību reģistrējuši 16 pāri (2024. gadā – 12, 2023.gadā – 18, 2022.gadā – 22 2021.gadā – 12, 2020.gadā – 11).
Tukuma novadā laulības ar ārvalstniekiem reģistrētas 22 gadījumos (2024.gadā – 9, 2023.gadā – 21 2021.gadā – 1, 2020.gadā – 1).
Ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām 2025. gadā reģistrētas 36 laulības (2024. gadā – 30, 2023.gadā – 44). Bez svinīgas ceremonijas reģistrēta 71 laulība (2024. gadā – 86).
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrējuši 23 ārzemnieki 15 dažādu valstu pilsoņi: 16 līgavaiņi no: Lielbritānijas (2), Moldovas (2), Nīderlandes (2), Vācijas (2), ASV (1), Čīles (1), Dānijas (1), Kazahstānas (1), Krievijas (1), Portugāles (1), Somijas (1), Ukrainas (1) un 7 līgavas no: Čehijas (1), Francijas (1), Nigērijas (1) un Ukrainas (4).
Populārākās laulību reģistrācijas vietas
Populārākās laulību reģistrācijas vietas ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Tukuma novadā bija Jaunmoku pils un pils parks (10 laulības), Engures pagastā un Lapmežciemā pie jūras (5 laulības), Kandavas pagasta Kalnmuiža (4 laulības), Rūmenes muiža (4 laulības), Villa Anna (3 laulības), Jaunpils pils (2 laulības).
Kāzu jubilejas
2025.gadā Dzimtsarakstu nodaļā svinīgi atzīmēta viena Sudraba kāzu jubileja. Savukārt Tukuma novada sociālajā dienestā dāvanas saņēmuši 26 Zelta un 7 Dimanta kāzu jubilāri.
Laulāto tautība
Skatoties pēc tautības, pērn 240 līgavaiņi bijuši latvieši, 21 – krievs, 4 – ukraiņi, 2 – holandieši, 2 – baltkrievi, 2 – romi, 2 – vācieši, 1 – dānis, 1 – moldāvs, 1 – anglis, 1 – polis, 1- portugālis, 1 – tatārs, 1 – soms, bet 4 līgavaiņiem tautība nav zināma.
Savukārt no līgavām 248 bija latvietes, 22 – krievietes, 4 – baltkrievietes, 3 – ukrainietes, 2 –romas, 1 – francūziete, 1 – poliete, 1 – lietuviete, 1 – čehiete un 1 – nigēriete.
Laulāto vecums
Stājoties laulībā, 75 sievas bija vecākas par vīriem, savukārt par sievām vecāki bija 185 vīri.
Lielākā gadu starpība, kad sieva vecāka par vīru – 20 gadi, bet lielākā gadu starpība, kad vīrs vecāks par sievu – 25 gadi. 25 pāros vīrs un sieva bijuši viena vecuma. Vecākajam līgavainim bijuši 86 gadi, bet vecākajai līgavai – 80 gadi. Jaunākajam līgavainim bijuši 19 gadi, bet jaunākajai līgavai – 18 gadi.
Laulājoties populārākais vecums līgavām bija 29, 32 un 34 gadi, savukārt līgavaiņiem – 30, 34, 38 gadi.
Mirušo skaits
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 2025. gadā reģistrēti 560 mirušie, no tiem 286 sievietes un 274 vīrieši (2024.gadā – 611, 2023. gadā – 668, 2022.gadā – 732, 2021.gadā – 568, 2020.gadā – 454). No visiem reģistrētajiem mirušajiem 491 bijis Tukuma novada iedzīvotājs.
Reģistrēto mirušo vidējais vecums sievietēm bija 78,7 gadi, bet vīriešiem – 69,6 gadi. No mirušajām sievietēm vecākā bijusi 103 gadu vecumā, no vīriešiem – 100 gadi.
Vārda, uzvārda, tautības maiņa
2025.gadā nodaļā vērsusies 21 persona vārda, uzvārda vai tautības maiņas nolūkā. 16 gadījumos veikta uzvārda maiņa, 4 gadījumos veikta vārda maiņa, bet 1 gadījumā veikta tautības ieraksta maiņa.