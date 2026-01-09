Digitālo prasmju mācības Dobeles novadā jau apguvuši 293 iedzīvotāji - pieteikšanās turpinās
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību aicina iedzīvotājus no 16 gadu vecuma pieteikties bezmaksas digitālo prasmju mācībām projekta „Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” ietvaros.
Projekta mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem attīstīt digitālās pašapkalpošanās prasmes, lai viņi patstāvīgi varētu izmantot gan publiskā, gan privātā sektora e-pakalpojumus.
Līdz šim Dobeles novadā novadītas 33 mācību grupas, kurās digitāli prasmīgāki kļuvuši 293 iedzīvotāji. Mācību dalībnieki apguvuši gan pamata digitālās prasmes, gan e-pakalpojumu lietošanu, dokumentu parakstīšanu ar eParakstu, internetbankas izmantošanu un citus ikdienā noderīgus digitālos risinājumus.
„Mācībās ieguvu ne tikai jaunas zināšanas un domubiedrus, bet arī pārliecību, ka varu pati tikt galā ar digitālajām lietām. Iemācījos izmantot e-pakalpojumus, apmaksāt rēķinus un droši darboties internetā. Nodarbībās valdīja draudzīga gaisotne, kur varējām palīdzēt cits citam un mācīties bez steigas. Tagad datoru lietoju ar prieku, jo tas patiešām padara ikdienu vienkāršāku, un šo iespēju noteikti iesaku izmantot arī citiem,” stāsta mācību dalībniece Ilze.
Lai pieteiktos mācībām, nepieciešams aizpildīt pašnovērtējuma zināšanu testu, kas palīdz noteikt visatbilstošāko mācību līmeni. To var izdarīt patstāvīgi tīmekļvietnē www.stars.gov.lv, kā arī klātienē – Dobeles novada bibliotēkās, Klientu apkalpošanas centros un Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā. Papildu informāciju iespējams saņemt, sazinoties ar pašvaldības koordinatori pa tālruni 29904988 vai 63781740, kā arī rakstot uz e-pastu svetlana.jarmolica@dobele.lv.
Iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas apgūt digitālās prasmes trīs līmeņos:
1. līmenis – pamata digitālās prasmes (datora un viedtālruņa lietošana, interneta un e-pasta pamati, digitālā drošība); 2. līmenis – pamata digitālās pašapkalpošanās prasmes (failu pārvaldība, medijpratība, internetbankas lietošana, WhatsApp, pirkumi internetā, autorizācija un elektroniskā identifikācija); 3. līmenis – vidējā līmeņa digitālās prasmes (eParaksts, e-adrese, e-pakalpojumi, e-veselība, elektroniskā deklarēšanās sistēma (EDS), informācijpratība).
Katra līmeņa apguve paredzēta 8 akadēmisko stundu garumā.
Mācības iespējams apgūt dažādos veidos:
- klātienē – izvēlētās pašvaldības teritorijā;
- attālināti – ar pasniedzēja/mentora atbalstu;
- pašmācību ceļā – patstāvīgi tiešsaistē.
Papildu informācijai: Dobeles novada pašvaldība
Svetlana Jarmoļiča
Projektu koordinatore
E-pasts: svetlana.jarmolica@dobele.lv
Tel.: 29904988; 63781740