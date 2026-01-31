Latvijas hiphopa balvas "5% ordenis" pasniegšanas ceremonija
FOTO: Gustavo, ansis un citas hiphopa zvaigznes - "5% ordeņu" pasniegšanas ceremonijas karstākie mirkļi
Piektdien, 30. janvārī, radošajā rūpnīcā "Veldze" aizvadīta ceturtā Latvijas hiphopa balvas "5% ordenis" pasniegšanas ceremonija, kurā godināti 2025. gada spilgtākie mākslinieki, notikumi un sasniegumi pašmāju repa industrijā.
Šis gads pasākuma vēsturē iezīmēja jaunu posmu, jo pirmo reizi ceremoniju interesentiem bija iespēja vērot tiešraidē "HIPHOPS LV" vietnē "YouTube". Klātienē pasākumu apmeklēja nominanti, bet uz skatuves ar muzikāliem priekšnesumiem kāpa Gustavo, "f6lex", Ods un citi mākslinieki.
Lielākās Latvijas hiphopa "Discord" kopienas "5% akadēmija" balva tika pasniegta 28 nominācijās, tostarp "5% reperis", "5% albums", "5% dziesma" un "5% bīts". Apbalvojuma mērķis ir izcelt ieguldīto darbu augošajā industrijā un stiprināt atgriezenisko saiti starp faniem un izpildītājiem.
Reperis un balvas idejas autors ansis uzsvēra, ka repa evolūcijai Latvijā izšķirošs faktors vienmēr ir bijis organisks entuziasms.
"Hiphops Latvijā ir izdzīvojis un spējis augt ne tikai dēļ tā panākumiem šovbiznesā un mūzikas industrijā, bet pateicoties veselīgam fanātismam [..]. "5% akadēmija" ir platforma, kur šo dzirksti var redzēt uzturētu dzīvu nelielas, bet entuziastiskas komūnas veidolā, un prestižais "5% ordeņa" novērtējums ir šīs komūnas balss," uzsver reperis.
"5% ordenis" ir ikgadēja apbalvošanas ceremonija, ko 2022. gadā izveidoja reperis ansis, lai apkopotu un izceltu gada nozīmīgākos notikumus un personības Latvijas hiphopā.