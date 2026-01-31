Aizvadīta traģiska diennakts - ugunsgrēkos gājuši bojā divi cilvēki
Piektdien ugunsgrēkos gājuši bojā divi cilvēki, bet vēl divi cilvēki cietuši, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Plkst. 16.38 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novada Griškānu pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 0,5 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 17.36.
Plkst. 16.39 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Liepājā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega starpstāvu pārsegums un siena 15 kvadrātmetru platībā. Izmantojot glābšanas maskas, no piedūmotās telpas tika izglābts viens cilvēks, kurš ugunsgrēkā cieta. Vēl seši cilvēki no ēkas evakuējās pirms VUGD ierašanās. Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks. Plkst. 20.20 ugunsgrēks likvidēts.
Īsi pirms deviņiem vakarā saņemts izsaukums uz Dobeles ielu Jelgavā, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji viena kvadrātmetra platībā. No dzīvojamās mājas tika evakuēti četri cilvēki. Plkst. 22.08 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Plkst. 22.10 VUGD saņēma izsaukumu uz Jelgavas novadu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 60 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā ēkā atrasts bojā gājušais. Plkst. 2.46 ugunsgrēks likvidēts.
Plkst. 23.31 ugunsdzēsēji steidzās uz Sarkanmuižas dambi Ventspilī, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas viena kvadrātmetra platībā. Pirms VUGD ierašanās no degošā dzīvokļa evakuējās divi cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā cieta. Plkst. 0.03 degšana likvidēta.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma kopumā 56 izsaukumus. No tiem 16 bija saistīti ar ugunsgrēku dzēšanu, 28 - ar glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.