Džodija Fostere atklāj baiso pieredzi, kad viņai bērnībā uzbrucis lauva
63 gadus vecā Holivudas zvaigzne Džodija Fostere intervijā atskatījusies uz smago traumu, ko piedzīvoja bērnībā, kad astoņu gadu vecumā filmēšanas laukumā viņai uzbruka lauva. Tas varēja beigties letāli…
Aktrise pastāstīja par biedējošu bērnības pieredzi ar savvaļas dzīvnieku, kas varēja viņai maksāt dzīvību. Žurnāla “W Magazine” jaunākajā intervijā “Oskara” balvas laureāte atklāja, ka pēc incidenta, kurā pieaugusi lauva filmēšanas laikā viņu sakoda, uz ķermeņa palikušas “daudzas rētas”. Tas noticis, uzņemot 1972. gada Disneja studijas filmu “Napoleons un Samanta” (“Napoleon And Samantha”).
Džodija Fostere un Džonijs Vaitekers seriālā “Napoleons un Samanta” (1972)
“Kad man bija astoņarpus vai deviņi gadi, lauva mani saplosīja,” atzina Fostere. “Lauva mani pacēla, kratīja, nesa horizontāli un tad nometa.” Bijusī bērnu filmu zvaigzne stāstīja, ka uz gurniem viņai palikušas “divas ideāli redzamas kodiena pēdas vienā pusē un vēl divas — otrā pusē”.
Aktrise arī atklāja, ka šausminošā uzbrukuma videoieraksti nekad netiks publiskoti, jo lauva uzbrucis brīdī, kad kameras jau bija izslēgtas — tieši pēc epizodes ieraksta beigām. Kino un televīzijas zvaigzne atzina, ka par pašu uzbrukumu viņa “īsti daudz neatceras”, jo bijusi šoka stāvoklī.
“Es atminos pašu notikumu. Redzēju, kā viņa krēpes tuvojas. Es biju strādājusi ar lauvām, bet tad viņš mani pacēla, nesa sānis un kratīja,” stāstīja Fostere. “Kad viņš pagrieza mani pret visu filmēšanas grupu, es redzēju, kā visa komanda bēg. Es redzēju, kā viņi skrien prom no manis, paķerdami visu savu aprīkojumu.”
Fostere paskaidroja, ka viņu no lauvas izglābis filmēšanas laukumā esošais dzīvnieku dresētājs. “Cik man zināms, dresētājs teica: ‘Nomet,’ un lauva mani izlaida no zobiem,” viņa atcerējās. “Šķiet, ka šis ir visbaisākais, kas ar mani jebkad noticis filmas uzņemšanas laikā,” atzina Fostere, piebilstot: “Godīgi sakot, neesmu pārliecināta, vai man vispār bija laiks sajust bailes.”
Tagad lielā mērā jau aizmirstajā Disneja studijas spēlfilmā Fostere un Džonijs Vaitekers atveidoja galvenos varoņus — bērnus, kuri aizbēg kopā ar bijušo cirka lauvu, meklējot kazu ganu (Maiklu Duglasu), cerībā, ka viņš parūpēsies par dzīvnieku pēc Napoleona vectēva nāves.
Raksturojot tā laika nedrošos darba apstākļus, Fostere pastāstīja, ka pēc atveseļošanās viņa nekavējoties atgriezusies darbā ar to pašu bīstamo lauvu. Pēc piedzīvotā uzbrukuma viņu pārņēmušās bailes, kad atkal vajadzējis izspēlēt bīstamu ainu ar šo dzīvnieku.
“Pēc tam, kad mani izrakstīja no slimnīcas un tika atzīts, ka varu turpināt darbu, es atgriezos filmēšanas laukumā pie tās pašas lauvas, taču man rokās bija gailis,” skaidroja Fostere. “Gailis nebija radis strādāt ar šo konkrēto lauvu. Es redzēju, kā lauva pagriež galvu un sāk kustēties — it kā grasītos man tuvoties. Es metu gaili un skrēju prom. Domāju, ka tas bija vēl biedējošāks brīdis.”
Jau 2008. gadā raidījumā “The Tonight Show” Fostere stāstīja par šo incidentu un atklāja, ka lauva, kas viņai uzbruka un vēlāk izbiedēja arī epizodē ar gaili, bija rezerves lauva vārdā Simba.
Fostere arī norādīja, ka ar galveno filmēšanā izmantoto lauvu vārdā Zamba viņai nekad nebija problēmas. Viņa piebilda, ka Simba jau iepriekš gandrīz saplosījis seriāla “Gilligan’s Island” zvaigzni Bobu Denveru, filmējot vienu no sērijām 1966. gadā.