Jūrmalas Labklājības pārvalde aicina pieteikties finansējumam sabiedrības integrācijas pasākumu rīkošanai
Jūrmalas Labklājības pārvalde aicina pieteikties pašvaldības atbalstam sociālās integrācijas pasākumu īstenošanai.
Jūrmalas Labklājības pārvalde aicina pieteikties pašvaldības atbalstam sociālās integrācijas pasākumu īstenošanai. Projektu iesniegšanas termiņš – no 2026. gada 15. janvāra līdz 15. februārim; informatīva tikšanās par pieteikuma sagatavošanu notiks 14. janvārī.
Sabiedrības integrācijas projektu mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti, personu ar funkcionēšanas traucējumiem un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju mērķa grupu integrāciju sabiedrībā.
Projektu prioritātes 2026. gadā ir atbalsta pasākumi senioriem pret sociālo atstumtību, pasākumi personām ar invaliditāti socializācijai un integrācijai sabiedrībā, kā arī pasākumi bērniem un jauniešiem sociālo risku mazināšanai. Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.
Iepriekš ar pašvaldības atbalstu organizēta Jūrmalas senioru piedalīšanās Piejūras novadu senioru festivālā un jūrmalnieku dalība ikgadējā Latvijas Politiski represēto salidojumā, īstenotas deju nodarbības personām ar redzes traucējumiem un citi biedrību projekti.
2024. gadā ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, lai paplašinātu pretendentu loku finansējuma saņemšanai. Projekta iesniedzēja – juridiskas personas reģistrācija Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā nav obligāta, galvenais nosacījums – tai jādarbojas Jūrmalas teritorijā.
Lai kvalitatīvi un savlaicīgi varētu aizpildīt projekta pieteikumu un saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem, 14. janvārī plkst. 18.00 Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā, Strēlnieku prospektā 30, notiks informatīvs seminārs par projekta pieteikuma sagatavošanu un nepieciešamo dokumentu pievienošanu. Dalību semināram lūdzam pieteikt, rakstot uz e-pasta adresi anete.levicka@jurmala.lv.
Projektu vērtēšanas un ieviešanas nosacījumus nosaka Jūrmalas domes 2024. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 59 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās integrācijas projektu konkursu organizēšanas kārtība”.
Visa ar projektu konkursu saistītā dokumentācija ir pieejama sadaļā “Aktualitātes” – “Atbalsts projektu īstenošanai” - "Pasākumi sabiedrības integrācijai".