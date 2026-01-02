Jūrmalā piedāvā pēcsvētku detoksu ķermenim un prātam
Janvāris Jūrmalā ir laiks, kad kūrortpilsēta piedāvā iespējas sevis atjaunošanai – bez steigas un sezonas trokšņa. SPA pieredzes, nesteidzīgas pastaigas dabā un pilsētvidē, kā arī kultūras telpa prāta detoksam – sniedz līdzsvarotu pēcsvētku atpūtu, kas ļauj atgūt možumu, mieru un iekšējo fokusu.
SPA
Baltic Beach Hotel & SPA ir viens no daudzpusīgākajiem SPA galamērķiem pie Baltijas jūras, piedāvājot vairāk nekā 300 procedūras – no klasiskas kūrortārstniecības līdz mūsdienīgām labsajūtas un estētiskās medicīnas pieejām. Šeit SPA nav papildinājums atpūtai, bet tās centrālā ass, kas ļauj apzināti izplānot vairākas atjaunošanās dienas pēc aizvadītās svētku intensitātes. Būtiska pieczvaigžņu viesnīcas identitātes daļa ir jūras ūdens relaksācijas centrs Sea Wellness, kur procedūras iespējamas attīrītā Baltijas jūras ūdenī, nodrošinot autentisku piejūras relaksācijas pieredzi visa gada garumā. Savukārt ūdens un pirts komplekss The Garden piedāvā relaksāciju ar Kneipa kontrastu taku, turku pirti Hamam, dzintara pirti ar citrusaugļu aromātu, austrumu pirti Rasul un alkšņa koka pirti (Old Wood Sauna), veidojot līdzsvarotu kontrastu pieredzi. Viesnīca izceļas arī ar profesionāli vadītiem pirts rituāliem, kuros tradicionālā pēršanās pārtop rūpīgi izstrādātā labsajūtas procesā. Līdzās slāvu un kadiķa pirtīm tiek piedāvāta pēršanās ar slotām, kontrastējoša rīvēšanās ar ledu, aromterapija, sāls un citronu pīlingi, kā arī relaksācija Latvijas dabas iedvesmotajā aromātiskajā siena telpā, kas vienlaikus stiprina ķermeni un nomierina prātu. Baltijā unikālais Face SPAce apvieno fizioterapijas principus ar augstas precizitātes kosmetoloģiju, fokusējoties uz dziļo sejas muskulatūru, mikrocirkulāciju un spriedzes mazināšanu, lai nodrošinātu mērķtiecīgu, uz rezultātu vērstu sejas labsajūtu. Atsevišķu vietu viesnīcas piedāvājumā ieņem dūņu terapija – viena no Jūrmalas kūrorta vēsturiskajām specialitātēm. Procedūrās tiek izmantotas ārstnieciskās dūņas, tostarp no Ķemeru apkārtnes, akcentējot to pretiekaisuma, prettūskas un atjaunojošo iedarbību, kā arī klimatterapija, kas balstīta pilsētas piejūras mikroklimatā.
Jūrmala Spa Hotel piedāvā mūsdienīgu SPA ar plašu saunu un baseinu centru, kā arī daudzveidīgu procedūru klāstu ķermeņa un prāta atslodzei. Saunu un baseinu centrs Wellness Oasis veidots kā daudzslāņaina atpūtas telpa dažādām vajadzībām un noskaņām. Līdzās romiešu tvaika pirtij ar augstu mitruma līmeni un aromātiskajai zāļu pirtij pieejama karstā somu pirts, sāls pirts ar attīrošu iedarbību, kā arī īpaši izveidota bērnu pirts, padarot šo SPA vidi piemērotu arī ģimenēm. SPA procedūru klāstā līdzās klasiskajām masāžām īpaši izceļas austrumu prakses – indiešu galvas masāža Čampi, taizemiešu pēdu rituāls un Reiki terapija, kas orientētas uz nervu sistēmas līdzsvarošanu, spriedzes mazināšanu un dziļu atslābināšanos. Nozīmīgu vietu piedāvājumā ieņem arī sezonāli un tematiski rituāli ar kafiju, zaļo tēju, lavandu, liepziediem, dzintaru un Ķemeru dūņu kosmētiku, piedāvājot līdzsvaru starp vieglu detoksu un emocionālu komfortu.
Lielupe by Semarah Hotels atrodas gadsimtiem sena priežu meža ielokā, tikai pāris simtu metru attālumā no Bulduru pludmales, un piedāvā SPA pieredzi, kas īpaši piemērota ģimenēm ar bērniem. Wellness centrā pieejams 25 metru baseins ar kaskādēm, džakuzi, somu sauna, turku pirts un kontrastdušas. Īpaši izceļama ir bērniem pielāgotā SPA vide – gan baseini, gan atsevišķa rituālu kolekcija bērniem un pusaudžiem, kas ļauj SPA apmeklējumu plānot kā ģimenisku pieredzi, nevis tikai pieaugušo privilēģiju. SPA un kosmetoloģijas piedāvājums veidots kā tematiska rituālu karte. “Latvijas rituālu kolekcijā” dominē lokāli iedvesmoti piedāvājumi – Jūras pieskāriens ar aļģu ietīšanu, Medus dzērvene ādas atjaunošanai un Baltijas dzintars ar relaksējošu masāžu. Eksotisko rituālu sadaļā savukārt pieejamas procedūras, kas janvārī īpaši noder ķermeņa restartam – indiešu pindu masāža, masāža ar karstiem bazalta akmeņiem un turku sausais hamams. Sejas kopšanā viesnīca strādā ar profesionāliem zīmoliem, tostarp itāļu Comfort Zone, akcentējot relaksāciju, miega kvalitātes uzlabošanu un psihoemocionālā līdzsvara atjaunošanu.
Kurshi Hotel & Spa (līdz 2026. gada 30. aprīlim viesnīca un SPA komplekss ir atvērts no ceturtdienas līdz svētdienai) piedāvā mierpilnu, uz līdzsvaru un ķermeņa labsajūtu vērstu SPA pieredzi, kas īpaši piemērota nesteidzīgam pēcsvētku detoksam. Šīs viesnīcas SPA raksturu nosaka klusums, siltums un autentiskas pirts tradīcijas. Turku pirts un somu sauna apvienotas ar atpūtas zonu un tējas pauzēm, radot vidi, kur ķermenis dabiski atslābst un prāts nomierinās. Pirts piedāvājumā īpaši izceļas rituāli ar pēršanos ar slotiņām, aromātiskā eikalipta pēršana, kā arī rituāli, kuros izmantotas Latvijas ezeru dūņas (sapropelis), medus, citrusaugļi un dabīgi skrubji. Kurshi Hotel & Spa izceļas ar izteikti strukturētu pirts rituālu kultūru – no īsām, attīrošām procedūrām līdz ilgākiem rituāliem, piemēram, Sounds of Lake, Etno vai Royal Whisking, kuros pirts pieredze apvienota ar ķermeņa pīlingiem, ietīšanām, masāžām un nesteidzīgu atpūtu. Šī ir izvēle tiem, kuri SPA uztver kā procesu, nevis tikai procedūru. Papildus pirtīm pieejamas arī klasiskas un terapeitiskas masāžas, limfodrenāža, medus un anticelulīta procedūras, kā arī sejas kopšana ar profesionālu kosmētiku. SPA piedāvājums pieejams arī bērniem un pusaudžiem – ar saudzīgām masāžām, šokolādes procedūrām un pat īpašu pirts rituālu bērniem, kas padara šo vietu piemērotu ģimenēm, kuras vēlas kopīgu, bet mierīgu atpūtu.
Pilsētvides vakara pastaigas svētku gaismā
Arī janvārī Jūrmala saglabā svētku noskaņu, kas pilsētvidē joprojām ir klātesoša un baudāma nesteidzīgās pastaigās. Decembrī iedegtās gaismas turpina mirdzēt ielās, parkos un skvēros, piedāvājot klusu, vizuāli piesātinātu vidi ikdienas ritma palēnināšanai. Īpaša vieta šajā ziemas ainavā ir Jomas iela, kur izveidotā “Eglīšu promenāde” (apskatāma līdz 11. janvārim) pārvērš gājēju ielu par brīvdabas galeriju. Vairāk nekā simts eglītes, katra ar savu raksturu, materiāliem un autoru ieceri, veido kopienas radītu svētku telpu, kur katrs objekts kļūst par nelielu vizuālu stāstu. Vakara stundās promenādes telpu papildina izgaismotas gaismas sfēras, kas stilistiski sasaucas ar pilsētas galveno egli un piešķir pilsētai nedaudz rotaļīgu akcentu. Savukārt Dzintaru mežaparks piedāvā citu svētku interpretāciju — klusinātu, niansētu un cieši saistītu ar dabu. Starp takām un kokiem izvietotās metāliskās zvaigžņu formas organiski iekļaujas parka struktūrā, veidojot vizuāli piesātinātu, bet neuzbāzīgu gaismas ainavu. Šeit pilsētas spožums pakāpeniski pāriet mierīgā pastaigā priežu mežā, saglabājot svētku sajūtu arī janvāra sākumā.
Pastaigas dabā — jūra, mežs un ziemas klusums
Ziema Jūrmalā atklājas ar maigāku klimatu, garākiem bezsala periodiem un mainīgiem laikapstākļiem, kas rada labvēlīgus apstākļus regulārām, saudzīgām pastaigām dabā. Tieši janvārī īpaši skaidri sajūtams piejūras plašums — atklātais liedags, mierīgā Lielupe, kāpas un mūžzaļās priežu audzes. Kāpas un pludmale šajā laikā aicina uz nesteidzīgām pastaigām bez noteikta maršruta — ar brīvību mainīt virzienu, apstāties, raudzīties horizontā vai sekot meža takai. Priežu aromāts tagad kļuvis atturīgāks, gaisā dominē dzidrums un vēsums, kas padara iešanu apzinātāku. Jūrmalas dabas lielākā bagātība — priedes un egles — ziemā kļūst par pastāvīgiem pastaigu pavadoņiem. To īpaši spilgti var izjust Ragakāpas dabas parkā, kur saglabājies viens no senākajiem un dabiskākajiem mežu masīviem piekrastē. Šeit aug priedes, kuru vecums pārsniedz 200 un pat 300 gadus, un pastaigu laikā labi nolasāma to stumbru līkloču vēsture — gadu simtiem pielāgojoties jūras vējiem un smilšainajai videi. Ziemas pastaigas Jūrmalā nav par ekstrēmiem izaicinājumiem, bet par klātbūtni — par ieelpu vēsā, tīrā gaisā, par soli pa soli mainīgu ainavu un par sajūtu, ka pilsēta un daba šeit pastāv līdzās. Janvāris kļūst par laiku, kad Jūrmalu var iepazīt klusāk, dziļāk un nesteidzīgāk. Vairāk par dabas un pilsētas maršrutiem – šeit.
Līdz janvāra beigām ziemas pastaigas Jūrmalā papildina Izzinošā gaismas taka Dumbrāja laipā Ķemeros — vakara pastaiga caur naksnīgu mitrāju mežu ar niansētām gaismas instalācijām, ziemai raksturīgām dabas skaņām un mākslas objektiem par dzīvības ciklu un Latvijas apodziņu; takas sākums pie “Meža mājas”, laipas garums ~500 m, pastaigas ilgums ~20 min, pieejama katru dienu no plkst. 16.00 līdz 24.00.
Prāta detokss un iedvesma jaunajam gadam
Janvārī Jūrmalas izstāžu telpas piedāvā daudzslāņainu kultūras pieredzi, kas organiski papildina SPA atpūtu un pastaigas, radot telpu domām, refleksijai un iedvesmai. Jūrmalas muzeja izstāde “Ārsts kūrortā 19. gadsimtā” izgaismo kūrortārstniecības un veselības kultūras veidošanos, savukārt Jūrmalas Kultūras centrā skatāmā Signes Štrauss un Jekaterinas Grjazevas izstāde “Gadu mijas noskaņā” piedāvā klusu, vizuāli niansētu skatījumu uz pārejas brīdi starp aizejošo un jauno gadu. Spēcīgu māksliniecisko impulsu sniedz Jāņa Pauļuka glezniecības izstāde “Krāsa. Triepiens. Ekspresija.”, savukārt Mākslas stacijā “Dubulti” Vidvuda Zviedra personālizstāde “Reiz bija zila zāle un zaļas debesis” rosina domāt par cilvēka līdzatbildību, trauslumu un klātbūtni mūsdienu pasaulē. Starptautisku akcentu janvāra kultūras ainavā ienes britu popārta klasiķa Antony Donaldson izstāde galerijā “Bastejs”, bet nesteidzīgai pilsētvides pastaigai piemērota ir arī brīvdabas izstāde “Slokai – 770”, kas ļauj iepazīt vienu no Jūrmalas vēsturiskajiem centriem caur arhīvu materiāliem, fotogrāfijām un vietējo atmiņu stāstiem. Kopā šīs izstādes veido līdzsvarotu kultūras maršrutu — no vēstures līdz laikmetīgai refleksijai, no klusuma līdz ideju spriegumam — piedāvājot prāta detoksu, kas nav skaļš, bet paliekošs. Vairāk par programmu izstāžu zāles –šeit.