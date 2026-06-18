Bauskas novada bērni palīdzējuši savākt vairāk nekā 1,1 tonnu bateriju
Bauskas novada skolēni un pirmsskolēni aktīvi iesaistījās “Zaļās jostas” kampaņā “Tīrai Latvijai”, palīdzot savākt ievērojamu daudzumu izlietoto bateriju un mazās elektrotehnikas drošai pārstrādei. Kopumā Latvijā kampaņā piedalījās vairāk nekā 440 izglītības iestādes, savācot virs 52 tonnām videi bīstamu atkritumu.
Vairāki Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņi šajā mācību gadā īpaši aktīvi iesaistījās “Zaļās jostas” organizētajā vides izglītības kampaņā “Tīrai Latvijai”, palīdzot savākt izlietotās baterijas un mazo elektrotehniku pārstrādei.
Lūk, aktīvākās novada izglītības iestādes, kas iesaistījās bateriju vākšanā, palīdzot tām nenokļūt dabā vai atkritumos, tādejādi saudzējot vidi:
- Bauskas bērnudārzs “Zīlīte” ar savāktiem 268,8 kilogramiem bateriju;
- Vecumnieku bērnudārzs ar savāktiem 237 kilogramiem bateriju;
- Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība "Svitenes skola" ar savāktiem 115 kilogramiem bateriju;
- Pilsrundāles vidusskola ar savāktiem 84 kilogramiem bateriju;
- Bauskas Valsts ģimnāzija ar savāktiem 74 kilogramiem bateriju;
- Iecavas vidusskola ar savāktiem 68 kilogramiem bateriju;
- Iecavas bērnudārzs “Dartija” ar savāktiem 61,6 kilogramiem bateriju.
Tāpat kampaņas ietvaros bērni iesaistījās mazās elektronikas vākšanā, par aktīvāko šķirotāju kļūstot Īslīces pamatskolai ar savāktiem 66 kilogramiem mazās elektrotehnikas.
Šie rezultāti apliecina, ka bērni Latvijā jau šobrīd ir nozīmīgs spēks vides aizsardzībā, ne tikai apgūstot teorētiskas zināšanas, bet arī aktīvi iesaistoties praktiskās aktivitātēs. Savāktie apjomi nozīmē, ka ievērojams skaits kilogramu videi bīstamo atkritumu nenonāca sadzīves atkritumos vai dabā, kur tie varētu radīt ilgtermiņa piesārņojumu un drošības riskus.
Kopumā kampaņā “Tīrai Latvijai” šajā mācību gadā piedalījās vairāk nekā 440 izglītības iestādes no visas Latvijas, savācot 44,8 tonnas izlietoto bateriju un 7,5 tonnas mazās elektrotehnikas. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 52 tonnas videi bīstamu atkritumu nenonāca sadzīves atkritumos vai dabā, bet tika nodotas drošai pārstrādei.
Bērnu iesaiste ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā veidot ilgtermiņa paradumus un atbildīgu attieksmi pret vidi. Priecājamies, ka arī Bauskas novada bērni un jaunieši ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu tīrākas Latvijas veidošanā,” norāda “Zaļā josta” vides izglītības eksperte Ieva Erta.
Kampaņa “Tīrai Latvijai” Latvijā tiek īstenota jau teju 20 gadus, veicinot bērnu un jauniešu izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu un resursu atkārtotu izmantošanu. Kampaņa “Tīrai Latvijai” 2025./2026. mācību gadā norisinājās no 2025. gada 4. novembra līdz 2026. gada 13. martam. Tajā varēja piedalīties 1.–12. klašu skolēni divās līgās – “Bateriju līgā” un “Mazās elektrotehnikas līgā”, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes varēja piedalīties īpaši viņiem veidotā Gruža “Junioru kausā”, vācot baterijas. Savākto materiālu izvešanu un drošu pārstrādi nodrošināja kampaņas partneris – bīstamo atkritumu pārstrādātājs “BAO”.
Par SIA “Zaļā josta”
SIA “Zaļā josta” ir ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas uzņēmums, kas organizē izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu, tekstilizstrādājumu, plastmasu saturošu izstrādājumu (mitrās salvetes un baloni) apsaimniekošanu, tādējādi dodot iespēju uzņēmumiem iegūt 100% atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa un parūpēties, lai atkritumi, kas radušies to saimnieciskās darbības rezultātā, tiek savākti, pārstrādāti, nonāktu otrreizējā apritē, kā arī sabiedrības izglītošanu. “Zaļā josta” kopā ar “CleanR” izveidojusi vides izglītības platformu www.videspratiba.lv, kurā vienuviet apkopota praktiska un aktuāla informācija par pareizu šķirošanu un ilgtspējīgu dzīvesveidu.