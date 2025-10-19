Ugunsdzēsēja māju gandrīz nosvilina paša suns. "Ievērojiet bateriju uzglabāšanas noteikumus!" brīdina saimnieks
Kāds suns gandrīz izraisīja ugunsgrēku savā mājā, graužot litija jonu bateriju. Ironiju šim atgadījumam, piešķīra fakts, ka suņa saimnieks ir ugunsdzēsējs. Ar notikušā videoierakstu soctīklos dalījies ASV Ziemeļkarolīnas Čapelhilas ugunsdzēsības dienests, kurā šis ugunsdzēsējs strādā.
Čapelhilas ugunsdzēsības dienesta publicētajā video, kas iegūts no mājas īpašnieka drošības sistēmas, redzams suns, kurš uz paklāja grauž litija jonu bateriju. Kad baterija sāk dūmot, vaininieks ar otru suni metas bēgt. Pēc brīža baterija uzliesmo. Par laimi, liesmas sabojāja tikai paklāju.
‘Koltons ir labs puika, bet viņš uzkāpa uz galda, kamēr viņa saimnieki bija prom, un sagrāba ierīci ar litija jonu bateriju,” paziņoja dienests. “Par laimi, viņš netika ievainots, un arī māja nav cietusi, izņemot dūmu radīto nelielo kaitējumu un sabojāto paklāju. Ugunsdrošības nedēļas laikā mēs vēlamies atgādināt, cik svarīgi ir droši uzlādēt, uzglabāt un izmantot litija jonu baterijas.”
Koltona saimnieks Deivids Sasers vietējam izdevumam WRAL stāstīja, ka viņš ugunsgrēka trauksmes signālu no savas mājas drošības sistēmas. “Man sirds pamira,” viņš stāstīja. “Atgriezos mājās un konstatēju, ka paklājs bija apdedzis.” Viņš piebilda, ka, par laimi, ģimene nebija tālu un viņi spēja ātri atgriezties mājās. “Zaudējām tikai paklāju.”
Arī Latvijā nereti notiek ugunsgrēki, kas saistīti ar bateriju un akumulatoru (tostarp litija jonu) degšanu. Speciālisti iesaka baterijas uzglabāt maziem bērniem un mājas mīluļiem nepieejamā vietā, nepieļaut to fizisku bojāšanu vai pārkaršanu. Svarīgi ir arī pareizi atbrīvoties no bojātām vai izlietotām litija jona baterijām. Tās nedrīkst mest sadzīves atkritumos, bet jānodod īpaši šim nolūkam paredzētās atkritumu savākšanas vietās vai punktos.