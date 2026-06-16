Brīnumlīdzeklis vai mīts? Daudzi solījumi par šo produktu ir pārspīlēti
Pēdējos gados ūdens ar dzeramo sodu (nātrija hidrogēnkarbonātu) un citronu sulu ir kļuvis par populāru veselīga dzīvesveida tendenci.
Dzeramo sodu iesaka izmantot dažādiem mērķiem gan vienu pašu, gan kopā ar citronu sulu, piemēram, gremošanas uzlabošanai, sportisko rezultātu veicināšanai vai organisma "sārmainošanai". Tomēr zinātniskie pierādījumi šiem apgalvojumiem ir ierobežoti, un daudzi solījumi ir pārspīlēti.
Dzeramā soda ir sārmains ķīmisks savienojums. Daži cilvēki to lieto, sajaucot ar ūdeni, uzskatot, ka tas var uzlabot veselību. Nereti dzeramo sodu kombinē arī ar citronu sulu. Atšķirībā no sodas citronu sula ir skāba. Sajaucot sodu ar citronu sulu, notiek ķīmiska reakcija, kuras rezultātā šķīduma sastāvs mainās un dzēriens vairs nav izteikti ne skābs, ne sārmains.
Dzeramā soda var īslaicīgi samazināt kuņģa skābes līmeni, tāpēc to dažkārt izmanto grēmu un skābes refluksa simptomu mazināšanai.
Šī iedarbība balstās uz vienkāršu ķīmisku reakciju — dzeramā soda reaģē ar kuņģa skābi un to neitralizē. Tādēļ cilvēks var sajust ātru atvieglojumu. Tomēr ir svarīgi saprast, ka tas ir tikai īslaicīgs risinājums, kas nenovērš grēmu vai refluksa cēloni.
Ja simptomi atkārtojas bieži, tas var liecināt par hronisku saslimšanu, un šādā gadījumā ieteicams konsultēties ar ārstu.
Dzeramā soda noteiktos gadījumos var ietekmēt arī sportiskos rezultātus, īpaši īslaicīgas un ļoti intensīvas fiziskās slodzes laikā. Tā var darboties kā buferis, palīdzot samazināt skābuma līmeni muskuļos un mazināt nogurumu. Taču tas nenozīmē, ka soda ir enerģijas avots vai spēj uzlabot fizisko sagatavotību bez regulāriem treniņiem, raksta "MedicalNewsToday".
Apgalvojumi par organisma "sārmainošanu"
Viens no izplatītākajiem apgalvojumiem vēsta, ka dzeramā soda vai dzēriens no sodas un citrona sulas padara organismu sārmaināku un līdz ar to veselīgāku.
Lai gan šīs vielas var ietekmēt urīna skābuma līmeni, veselam cilvēkam tās nemaina asins pH līmeni. Organisms ļoti stingri regulē asins pH, uzturot to šaurā diapazonā. Tāpēc zinātniskie pētījumi neapstiprina, ka kāda dzēriena vai maisījuma lietošana spētu mainīt organisma kopējo skābju un sārmu līdzsvaru.
Internetā bieži sastopami apgalvojumi, ka citronu sulas un dzeramās sodas maisījums uzlabo ādas stāvokli vai pat palīdz balināt zobus. Tomēr ir maz pierādījumu, ka šī maisījuma lietošana sniegtu būtisku labumu ādai.
Runājot par zobu balināšanu, dzeramā soda var palīdzēt noņemt virspusējus traipus, taču citronu sula ir skāba un var bojāt zobu emalju. Tāpēc regulāra šīs kombinācijas lietošana netiek uzskatīta par drošu vai ieteicamu risinājumu zobu kopšanai.
Iespējamie riski
Dzeramā soda satur daudz nātrija, un tās pārmērīga lietošana var izraisīt dažādas veselības problēmas, tostarp:
- vēdera uzpūšanos un gremošanas traucējumus;
- nelabumu un vemšanu;
- elektrolītu līdzsvara traucējumus.
Dzeramā soda var īslaicīgi neitralizēt kuņģa skābi un dažos gadījumos mazināt grēmas. Ir arī dati, kas liecina, ka tā var uzlabot sniegumu īslaicīgas un intensīvas fiziskās slodzes laikā.
Tomēr zinātne neapstiprina apgalvojumus, ka dzeramā soda vai tās kombinācija ar citronu sulu spēj mainīt organisma pH līmeni, uzlabot vispārējo veselības stāvokli vai darboties kā "brīnumdzēriens". Turklāt pārmērīga lietošana var radīt blakusparādības, tāpēc regulāra sodas lietošana nav uzskatāma par drošu risinājumu.
Tādēļ eksperti aicina ievērot piesardzību. Atsevišķās situācijās dzeramā soda var būt noderīga, taču tās regulāra lietošana bez medicīniskas nepieciešamības nav ieteicama.