Kur tagad ir Pīrsa Brosnana Bonda meitenes? Ieskats viņu dzīvēs desmitgadēm vēlāk
Ar savu izsmalcināto harismu un šarmu Pīrss Brosnans palīdzēja modernizēt Džeimsa Bonda tēlu.
Pirms Daniels Kreigs 2006. gadā kļuva par aģentu 007, Brosnans slaveno izdomāto britu slepenā dienesta aģentu atveidoja četrās filmās no 1995. līdz 2002. gadam: “Zeltacs” (1995), “Rītdiena nemirst” (1997), “Ar pasauli vien nepietiek” (1999) un “Mirsti citu dienu” (2002).
Īru aktieris ikonisko lomu ne tikai nospēlēja ar sev raksturīgo eleganci, bet šajā procesā sastapās arī ar vairākām neiztrūkstošajām “Bonda meitenēm”. Galu galā — kas gan būtu Bonda filmu franšīze bez mīlas interešu, sabiedroto un, protams, ļaundares tēliem?
Viena no šīm sievietēm bija Hale Berija, kura filmā “Mirsti citu dienu” atveidoja Džinksu.
“Es biju ļoti sajūsmināta par Bondu, jo tā ir ikoniska franšīze,” viņa 2021. gada decembrī sacīja “Vanity Fair”. “Tā patiešām ir daļa no kino vēstures, tāpēc būt daļai no šīs franšīzes man bija ļoti nozīmīgi. Un šī Bonda sievietes versija bija ļoti atšķirīga no jebkuras Bonda sievietes, ko līdz tam biju redzējusi.”
Berija nav vienīgais lielais vārds, kas filmējusies kā Bonda meitene — vairākas Holivudas lielākās aktrises vai nu sāka nostiprināties, vai vēl vairāk spodrināja savu zvaigznes statusu Brosnana četrās 007 filmās.
No Famkes Jansenas nežēlīgās krievu slepkavas lomas līdz Mišelas Jo spēcīgajam ķīniešu aģentes tēlam — lūk, ieskats, ko šīs sievietes spēlēja un kur viņas ir šodien.