Annas Pannas zeltainais cepumu tiramisu, ko viegli var pagatavot arī bērni
Kūku meistare Anna Panna sagatavojusi īpašu recepti – zeltainu cepumu tiramisu, kas būs pa spēkam arī bērniem.
Tiramisu ir viens no iecienītākajiem un universālākajiem desertiem, kas pieļauj neskaitāmi daudz variāciju, izvēloties dažādus cepumu veidus un garšas. Anna Panna kopā ar “Selga” sagatavojusi īpaši viegli pagatavojamu karameļu cepumu tiramisu.
Sastāvdaļas:
- 500 g maskarpones siera
- 500 ml saldā krējuma
- 250 g "Selga" cepumu ar karameļu garšu (veseli)
- 250 ml stipras kafijas (atdzesētas)
- 120 g samaltu "Selga" cepumu ar karameļu garšu (dekoram un krēmam)
- 100 g pūdercukura
Pagatavošana:
1. Sakul saldo krējumu ar pūdercukuru stingrās putās, tad uzmanīgi iemaisi maskarponi. Iegūtajā krēmā iemaisi arī 100 g maltu karameļu cepumu, lai piešķirtu tam tekstūru un garšu.
2. Traukā kārto veselos cepumus, katru pirms tam uz mirkli iemērcot kafijā vai pārlejot tos tā, lai kafija uzreiz uzsūcas. Virs cepumiem klāj kārtu krēma. Atkārto šādu secību 2–3 reizes.
3. Gatavo tiramisu pārber ar atlikušajām cepumu drumstalām, pieškirot tam zeltainu toni, un atdzesē ledusskapī vismaz 2 stundas pirms pasniegšanas.