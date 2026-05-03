Svētku galdam - Annas Pannas siera kūka ar šokolādes cepumu ”kraukšķi”
Kūku meistare Anna Panna sagatavojusi tradīciju iedvesmotu svētku kārumu – siera kūku ar šokolādes cepumiem.
“Mūsu ģimenē 4. maiju svinam ik gadu – dodamies nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa, sarīkojam svinīgas vakariņas un kopā ar bērniem noskatāmies kādu latviešu filmu,” stāsta Anna. Svētku galdā neiztrūkstošs ir deserts. Lūk, recepte.
Sastāvdaļas:
Pamatnei:
200 g “Selga” dubultie šokolādes cepumi ar sāļās vaniļas pildījumu
50 g kausēta sviesta
Krēmam:
500 g krēmsiera (istabas temperatūrā)
80 g cukura
1 tējk. vaniļas ekstrakta
300 ml saldā krējuma
180 g "Selga" dubultie šokolādes cepumi ar sāļās vaniļas pildījumu (sasmalcināti)
Želatīnam:
10 g želatīna
50 ml auksta ūdens
Pagatavošana:
1. Sasmalcini cepumus smalkās drupačās un sajauc ar izkausētu sviestu. Masu stingri iespied kūkas formā, kas izklāta ar cepamo papīru. Ievieto ledusskapī sastingt.
2. Pārlej želatīnu ar aukstu ūdeni un ļauj tam uzbriest aptuveni 5 minūtes. Pēc tam izkausē to karstā ūdens peldē (neuzvārot!), līdz masa ir viendabīga.
3. Sakul krēmsieru ar cukuru un vaniļas ekstraktu. Atsevišķā traukā sakul saldo krējumu stingrās putās un uzmanīgi iemaisi krēmsiera masā. Pievieno sasmalcinātos cepumus.
4. Nedaudz atdzesētu želatīnu lēnām iemaisi krēmā.
5. Gatavo masu lej formā virs cepumu pamatnes. Izlīdzini virsmu un atstāj ledusskapī uz 5–6 stundām vai, ideālā gadījumā, uz nakti.
6. Dekorē ar svaigām ogām vai augļiem.