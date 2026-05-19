FOTO: soli pa solim - kā no tukšām bundžām pagatavot dārza instrumentu organizatoru
Vai arī tavā mājā mēdz sakrāties tukšas konservu kārbas? Tā vietā, lai izmestu, vari tām dot otro dzīvi un pārvērst par praktisku dārza instrumentu organizatoru.
Tev vajadzēs:
6–8 skārda kārbas (vienāda izmēra);
rokturim vari izmantot to, kas jau mājās ir, piemēram, virvi, vecu jostu vai kādu stingrāku auduma gabalu;
skrūves un uzgriežņus;
koka līstīti;
urbjmašīnu;
skrūvgriezi;
krāsu (pēc izvēles; var arī nekrāsot);
mērlenti.
Dari tā!
1. Rūpīgi izmazgā un nosusini kārbas.
2. Ja vēlies, nokrāso kārbas un koka līstīti.
3. Koka līstītes galos piestiprini izvēlēto rokturi – virvi, jostu vai audumu. To var pieskrūvēt vai stingri piesiet.
4. Katras kārbas sānos atzīmē vietu caurumam. Svarīgi – visām kārbām caurumiem jābūt vienā augstumā, tāpēc vispirms izmēri un atzīmē vietu. Pēc tam izurb caurumus.
5. Izmēri un atzīmē uz līstītes vietas, kur stiprināsi kārbas, lai starp tām būtu vienādas atstarpes.
6. Ar skrūvēm un uzgriežņiem piestiprini katru kārbu pie līstītes caur izurbto caurumu.