Valsts policijas foto
Šodien 11:03
Kopš 1. maija pazudis Maksims Umjarovs. Zēns, iespējams, atrodas tirdzniecības centru “Origo” vai “Akropole” apkaimē
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2012. gadā dzimušo Maksimu Umjarovu.
Zēns šī gada 1. maijā izgāja no savas dzīvesvietas Tukuma novadā, Zemītes pagastā un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Pazīmes: augums 180 cm, gaišas krāsas mati. Jaunietis bija ģērbies tumšas krāsas apģērbā un līdzi bija tumšas krāsas mugursoma. Iespējams jaunietis atrodas Rīgā, tirdzniecības centra “Origo” vai “Akropole” apkaimē.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.