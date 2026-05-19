Kopš 1. maija pazudis Maksims Umjarovs. Zēns, iespējams, atrodas tirdzniecības centru “Origo” vai “Akropole” apkaimē
Valsts policijas foto
112

Kopš 1. maija pazudis Maksims Umjarovs. Zēns, iespējams, atrodas tirdzniecības centru “Origo” vai “Akropole” apkaimē

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2012. gadā dzimušo Maksimu Umjarovu.

Kopš 1. maija pazudis Maksims Umjarovs. Zēns, iesp...

Zēns šī gada 1. maijā izgāja no savas dzīvesvietas Tukuma novadā, Zemītes pagastā un līdz šim brīdim nav atgriezies. 

Pazīmes: augums 180 cm, gaišas krāsas mati. Jaunietis bija ģērbies tumšas krāsas apģērbā un līdzi bija tumšas krāsas mugursoma. Iespējams jaunietis atrodas Rīgā, tirdzniecības centra “Origo” vai “Akropole” apkaimē. 

Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

Tēmas

AkropoleBezvēsts pazudušieValsts policijaOrigo112Tukuma novadsValsts policija meklē

Citi šobrīd lasa