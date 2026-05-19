Latvijas Bankas prezidents: Rīcībspējīga valdība jāizveido pēc iespējas ātrāk
Jaunā valdība Latvijā jāizveido pēc iespējas ātrāk, vienlaikus līdz vēlēšanām prioritāri koncentrējoties uz svarīgāko ekonomisko darbu paveikšanu, žurnālistiem pēc tikšanās ar Ministru prezidenta amatam nominēto kandidātu Andri Kulbergu (AS) norādīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Komentējot iespējamo jauno koalīciju, Kazāks žurnālistiem norādīja, ka būtiski ir divi aspekti. "Jo ātrāk tiks izveidota rīcībspējīga valdība, jo labāk. Laika vilcināšanās nav nepieciešama," viņš uzsvēra.
Vienlaikus Latvijas Bankas prezidents akcentēja, ka līdz nākamajām vēlēšanām ekonomikas jomā vēl ir veicami vairāki nozīmīgi uzdevumi, norādot uz nepieciešamību fokusēties uz svarīgākajām prioritātēm.
Viņš arī uzsvēra, ka pašreizējā ekonomiskā situācija prasa skaidru rīcību un koncentrēšanos uz būtiskākajiem pasākumiem tuvākajos mēnešos, kas var ietekmēt ekonomikas attīstību.
Kā ziņots, maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.