Reāllaika traipu atpazīšana: tirgū ienāk jauna robotizēto putekļsūcēju paaudze
Mājas grīdas bieži izskatās tīras – līdz brīdim, kad ieskatās rūpīgāk. Tad daudzi pamana vieglu tauku kārtiņu pie virtuves skapīšiem, netīrumus, kas uzkrājas pie ieejas durvīm, un spītīgākus traipus, kurus nevar vienkārši aizslaucīt. Tieši šādās ikdienas situācijās robotizētie putekļsūcēji jau sen ir izrādījušies nepilnvērtīgi.
Cenšoties atvieglot mājas soli un nepārtraukti pētot jaunus tehnoloģiskos risinājumus, ECOVACS ir ieviesis jaunas paaudzes robotizētos putekļsūcējus DEEBOT X12, kuru mērķis ir fundamentāli pārveidot grīdas kopšanu. Pēc ražotāja teiktā, šis ir viens no vismodernākajiem modeļiem, kas koncentrējas uz reāliem rezultātiem – ne tikai uz to, lai grīdas izskatītos tīras, bet arī uz to, lai tās patiešām tādas būtu.
Šajā modelī nozīme ir ne tikai putekļsūcējam, bet visam tīrīšanas procesam – no netīrumu atpazīšanas līdz to savākšanai un pašas sistēmas uzturēšanai. Tas nozīmē, ka lietotāja iesaiste ir samazināta līdz minimumam, vienlaikus nepārtraukti uzturot mājās tīrību.
Divkāršās izsmidzināšanas tehnoloģija: tīrīšana, kas sākas vēl pirms pieskaršanās grīdai
Lielākais tehnoloģiskais lēciens šajā modelī ir “FocusJet” divkāršās izsmidzināšanas sistēma. Tā fundamentāli maina pašu grīdas tīrīšanas principu. Tradicionālie roboti parasti izmanto mehānisku kontaktu – birsti vai rullīti, kas mēģina savākt netīrumus. Tomēr ECOVACS DEEBOT X12 vispirms sagatavo traipus tīrīšanai.
Divas augstspiediena sprauslas izsmidzina tīrīšanas šķīdumu tieši uz netīrās vietas, uzklājot to tā, lai traips būtu pilnībā piesūcināts. Tikai pēc tam sākas mehāniskā tīrīšana ar mazgāšanas veltni. Šis divpakāpju process ļauj efektīvi likvidēt pat noturīgus traipus – no izžuvušiem šķidrumiem līdz taukainiem atlikumiem virtuvē.
Svarīgi ir tas, ka robots pats novērtē arī netīrumu veidu un nepieciešamības gadījumā palielina izsmidzināšanas intensitāti. Ierīces izsmidzināšanas spiediens var sasniegt pat 46 000 Pa atkarībā no netīrības līmeņa. Šāds risinājums nodrošina dziļāku tīrīšanu nekā parastie robotizētie putekļsūcēji un parāda, cik ātri jaunākie modeļi tuvojas augstākās klases grīdas kopšanas tehnoloģijām. Vissvarīgākais ir tas, ka viss process ir automātisks – sistēma pati atpazīst traipus un izlemj, kad nepieciešams intensīvāks režīms.
Tīrīšanas veltņa apkope un jauda: acumirklī redzams rezultāts
Viens no galvenajiem kritērijiem, kas jāņem vērā, izvēloties robotizētu putekļsūcēju, ir tā darbība reālos, nevis teorētiskos apstākļos. Svarīga ECOVACS DEEBOT X12 funkcija ir tā OZMO Roller 3.0 sistēma. Pagarinātais 27 cm veltnis ļauj ātrāk uzkopt lielākas platības, un pats galvenais – tas darbības laikā nepārtraukti pašattīrās. Tas nozīmē, ka netīrumi tiek nevis izplatīti pa māju, bet gan nekavējoties savākti, tāpēc grīdas saglabājas vienmērīgi tīras un bez švīkām.
Robota putekļsūcēja funkcionalitāti ir viegli pamanīt arī vietās ar vislielāko gājēju plūsmu mājoklī: pie ieejas, gaiteņos un ap mēbelēm. Tieši šeit mēdz uzkrāties smalki netīrumi, putekļi un mājdzīvnieku spalvas, kas pēc uzkopšanas bieži vien ātri atgriežas. Tāpēc ir svarīgi ne tikai uzkopt grīdas virsmu, bet arī pilnībā savākt netīrumus. ECOVACS DEEBOT X12 izceļas ar savu moderno sūkšanas sistēmu – ar jaudu līdz 22 000 Pa un gaisa plūsmu 22 l/s apjomā tas efektīvi savāc gan smalkos putekļus, gan lielākus atkritumus.
Svarīgas ir arī putekļsūcēja praktiskās īpašības – tās, par kurām mēs bieži neaizdomājamies, bet kurām ir liela nozīme ikdienas lietošanā. Robots viegli sasniedz stūrus un grīdlīstes, un, pateicoties ZeroTangle 4.0 tehnoloģijai, mati neiepinas birstē, tāpēc tā nav nemitīgi jātīra. Līdz pat 497 minūtēm ilgais darbības laiks ļauj robotam bez pārtraukumiem darboties pat lielākās mājās, tāpēc tīrīšana nekļūst par vēl vienu uzdevumu, kas jāplāno.
Robots putekļsūcējs, kas pats par sevi parūpējas
Viena no mūsdienu tehnoloģiju galvenajām priekšrocībām ir to spēja darboties neatkarīgi. Šajā jomā ECOVACS DEEBOT X12 piedāvā pilnvērtīgu risinājumu – no grīdas uzkopšanas līdz ierīces apkopei.
Šeit būtiska loma ir OmniCyclone stacijai, kas darbojas kā visas sistēmas centrs. Tā ne tikai uzlādē robotu, bet arī automātiski iztukšo putekļus, mazgā veltni un rūpējas par visas sistēmas tīrību. Svarīgi ir tas, ka netiek izmantoti putekļu maisiņi, tāpēc tie nav regulāri jāmaina, padarot apkopi vienkāršāku un ilgtermiņā izdevīgāku.
Papildu vērtību rada tas, kā tiek paveikti ikdienišķi, taču bieži vien neērti uzdevumi. Stacija pati attīrās, izmazgā veltni ar karstu ūdeni un automātiski izvēlas atbilstošu tīrīšanas līdzekli atkarībā no netīrumu veida. Tas nozīmē, ka robots ne tikai darbojas neatkarīgi, bet arī pielāgojas situācijai – no vienkāršas ikdienas uzkopšanas līdz intensīvākai tīrīšanai.
AGENT YIKO kļūst par mājas tīrības koordinatoru
Visu šī robota putekļsūcēja tehnoloģiju apvieno vēl iespaidīgākais MI risinājums: AGENT YIKO 2.0. Tā nav vienkārša vadības funkcija, bet gan pilnvērtīgs mājas tīrības koordinators, kas pieņem lēmumus lietotāja vārdā.
AGENT YIKO 2.0 analizē mājas vidi, mācās no ikdienas paradumiem un automātiski izveido optimālu tīrīšanas grafiku. Tas var nošķirt telpas atkarībā no to lietošanas veida, pievērst lielāku uzmanību virtuvei vai gaitenim un mājās ar mājdzīvniekiem pielāgoties to pārvietošanās paradumiem un atstātajiem netīrumiem. Turklāt sistēma palīdz jau pirmajā lietošanas reizē, sniedzot skaidrus norādījumus, diagnosticējot iespējamās problēmas un samazinot nepieciešamību pēc papildu lietotāja iejaukšanās.
Tas nozīmē, ka grīdas tīrīšana vairs nav uzdevums, bet gan process, kas notiek pats no sevis – bez plānošanas, atgādinājumiem un pastāvīgas uzraudzības. ECOVACS DEEBOT X12 ne tikai seko komandām, bet arī pats pielāgojas ikdienas dzīves ritmam, nodrošinot nepārtrauktu tīrību bez liekas piepūles. Lietotājam atliek vienkārši neuztraukties par grīdas tīrīšanu.