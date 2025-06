Pavāres Dzintras Līces rabarberu receptes: "Saldo rabarberu klimpu zupu šopavasar esmu vārījusi jau reizes trīs"

Ko vēl no rabarberiem var pagatavot? Saldo rabarberu klimpu zupu šopavasar esmu vārījusi jau reizes trīs. Cepu keksiņus, vāru uzputeni. Man dārzā ļoti liels rabarberu krūms, tāpēc jādomā, ko ar to iesākt. Garšo ar cukuru pārbērti rabarberi, tad tie tā kā iemarinējas. Ievārījumus nevāru, ziemai rabarberus sasaldēju.“ Vaicāju, vai taisnība, ka rabarberus drīkst ēst tikai līdz Jāņiem? “Varbūt, ka tā ir,” saka Dzintra. “Bet, kad norauj kātu, pēc laika rabarbers izdzen jaunu un to jau atkal var ēst.” •