Bērnu iemīļotie kārtainās mīklas hotdogi
Kārtainās mīklas pīrādziņi ar desiņām jeb, kā tos sauc mani bērni, hotdogi ir viņu iemīļotākais brokastu ēdiens. Un tos var pagatavot rekordātri.
Sastāvdaļas:
kārtainā mīkla (saldētu ledusskapī pa nakti atlaidina)
mazie cīsiņi vai knakerīši
pārējais pēc izvēles: abiem bērniem lieku kečupu, meitai arī marinēta gurķa šķēles, dēlam dažkārt rīvētu sieru vai kečupa vietā gurķu mērci, bet citreiz ir tikai cīsiņi kārtainajā mīklā.
Gatavošana:
1. Ja ņem klasiskās taisnstūra kārtainās mīklas plāksnes, tad tās sagriež četrās daļās, katru apziež ar kečupu vai jebko citu, ko vēlas, saliek gurķa šķēles, uzber sieru jeb visu to, ko bez cīsiņa vēl iecerēts likt hotdogā.
2. Pa virsu liek cīsiņu vai knakera desiņu un visu satin rullītī.
3. Ja cep cepeškrāsnī, tad to iepriekš uzsilda līdz 190 grādiem un cep apmēram 15-20 minūtes līdz hotdogi zeltaini. Ja gatavo tos karstā gaisa friterī, tad liek 190 grādos 7-9 minūtes (pēc 7 min. var pavērt un paskatīties “uz aci”, ir gatavi vai ne).