Šodien 13:42
Ātrā uzkoda no kārtainās mīklas - ar doktordesu, sieru un kečupu
Ar ko cienāt viesus, īpaši, ja viņu vidū ir bērni un pusaudži? Kārtainā mīkla, labas kvalitātes doktordesa, siers un kečups vienmēr rullē. Vismaz mūsu ģimenē noteikti.
Vajadzēs:
Kārtainās mīklas plāksnes (bez rauga)
Desu vai, piemēram, uzgriežamu šķiņķi (kas labāk garšo)
Sieru
Olu pārziešanai
Kečupu
Kēksiņu metāla vai papīra formas
Gatavošana:
1. Atkausētas mīklas plāksnes gareniski pārgriez uz pusēm un katru no tām mazliet izveltnē.
2. Desu un sieru sagriez plānās šķēlēs un kārto uz mīklas. Svarīgi, lai vismaz trešdaļa, bet labāk puse no apakšējās malas paliek nenosegta.
3. Mīklas apakšdaļu pārloki pāri desai un sieram, lai notur pildījumu.
4. Visu tin rullītī. Sanāks smukas rozītes, kuras liec metāla vai papīra kēksu formās, lai cepšanās laikā neizjūk.
5. Rozītes apzied ar sakultu olu un dekorē ar kečupu. Liec sakarsētā cepeškrāsnī un cep 180 grādos aptuveni 20–25 minūtes.