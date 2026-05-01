Dona bērnības garšas recepte - biezpiena bumbiņas ar pūdercukuru
Latvijas svētku priekšvakarā mūziķis Dons atklāj savu bērnības garšu un dalās receptē.
Dons stāsta, ka tās ir babiņas jeb vecmāmiņas gatavotās biezpiena bumbiņas, kas vēl karstas un bagātīgi apbērtas ar pūdercukuru no lielās bļodas pazuda zibenīgā ātrumā.
Atbalstot Latvijas ražotājus kopā ar Rimi kampaņā “Audzē Latviju”, mākslinieks dalās ar savu mīļāko bērnības recepti, atgādinot, ka tieši šādas vienkāršas garšas, kas gatavotas no vietējiem produktiem, veido mūsu piederību Latvijai.
Biezpiena bumbiņas ar pūdercukuru
30 minūtes
Sastāvdaļas:
500 g Latvijā ražota biezpiena
3 olas
250 g miltu
140 g cukura
1 ēdk. stiprā alkohola (degvīns, rums vai konjaks)
1 tējk. sodas
šķipsniņa sāls
rapšu eļļa fritēšanai
pūdercukurs dekorēšanai
Pagatavošana:
1. Bļodā liec biezpienu, olas, cukuru un šķipsnu sāls, visu samaisi viendabīgā masā. Ja vēlies īpaši gludas bumbiņas, biezpienu pirms tam vari izberzt caur sietu vai sablendēt.
2. Atsevišķā traukā sajauc miltus ar sodu un pakāpeniski iemaisi biezpiena masā.
3. Lai bumbiņas cepoties neuzsūktu lieku eļļu, biezpiena masai pievieno ēdamkaroti stiprā alkohola. Gatavajai mīklai jābūt biezai un nedaudz lipīgai. Ja tā būs pārāk šķidra, bumbiņas zaudēs formu un kļūs taukainas.
4. Ar mitrām rokām vai divām karotēm veido nelielas, valrieksta lieluma bumbiņas.
5. Katliņā vai dziļā pannā sakarsē eļļu līdz aptuveni 170–180 grādiem. To var pārbaudīt, iemetot mazu mīklas kripatiņu eļļā – ja tā uzreiz uzpeld un sāk čurkstēt, eļļa ir sasniegusi nepieciešamo temperatūru. Bumbiņas uzmanīgi liec uzkarsētajā eļļā un cep uz vidējas uguns, līdz tās kļūst zeltaini brūnas. Cep nelielās porcijās, lai eļļa neatdzistu.
6. Kad biezpiena bumbiņas gatavas, tās izņem un izvieto uz papīra salvetēm, lai notecinātu lieko eļļu. Pirms pasniegšanas bagātīgi pārkaisi ar pūdercukuru.