Mājas roboti un realitāte: kā uzturēt tīrību, nezaudējot veselo saprātu
Pat ar gudrajiem robotiem māja pati no sevis tīra nekļūst — īstā kārtība slēpjas gudros paradumos un reālistiskā pieejā. Kā uzturēt māju pietiekami tīru, netērējot tam visu savu laiku un nervus?
Ja jautā, kas ir tīra māja, šķiet, atbilde mums katram būs individuāla, un arī uzkopšanas paradumi būs atšķirīgi. Tomēr ir dažas pārbaudītas patiesības, kas palīdz bez liekiem uztraukumiem vidi sev apkārt uzturēt gana tīru, lai bez nedēļu ilgas pucēšanas un beršanas varētu uzņemt ciemos ne tikai prezidentu, bet arī savu vīramāti. To sasniegt palīdz gan dažādi rīki, kas atvieglo uzkopšanu, gan paradumi, kurus ieviešot nekārtība vairs neizskatās tik nekārtīga, gan pareizi nostādītas domas – tas nekas, ka šodien nesanāca noslaucīt arī spoguli, mana vannas istaba ir gana tīra; tas nekas, ka draudzene būs klāt pēc desmit minūtēm, bet manā izlietnē vēl stāv nenomazgāts katls, mana virtuve tāpat ir gana tīra.
Rīki, kas palīdz
Mūsdienās ir izgudrots vesels lērums rīku, kas palīdz uzkopt māju. Patiesībā to ir tik daudz, ka bieži vairs nav skaidrs, kas patiešām ir labs un vajadzīgs un bez kā arī varētu iztikt. Bet skaidrs ir tas, ka īstie rīki atvieglo mūsu ikdienu un palīdz pievērsties vērtīgākām un patīkamākām nodarbēm, piemēram, dod laiku izlasīt vēl vienu nodaļu grāmatā vai iziet pastaigāties.
Domāju, ka nu jau lielajā vairumā māju grīdu ikdienā uzkopj robots putekļsūcējs. Ja mājās dzīvo dzīvnieki, tā ir īsta svētība, bet spalvas un no pastaigām sanestās smiltis gan ir patiesa sodība. Man bieži rodas jautājums: cik bieži mūsu vecmāmiņas slaucīja grīdu, katru dienu? Kā viņām pietika tam laika?! Šodien robotiņš katru dienu var izsūkt māju, kamēr esam darbā vai treniņā, un mums tikai atliek ierasties, kad viss smagais darbs jau padarīts. Nu labi – tā nav gluži taisnība! Robotiņš prasa ikdienas vai iknedēļas aprūpi: jānomaina ūdens, ja tas grīdas arī mazgā, jāizber gruži no miskastes, jāizpiņķerē saķērušies mati un vēl arī jānomaina detaļas, kad tas ir nepieciešams. Bet arī ar visu to joprojām šis rīks atvieglo mūsu dzīvi un ikdienā palīdz uzturēt māju krietni tīrāku. Ja nu gadījumā uzkopšanas robota mājās vēl nav, iesaku skatīties tādu, kam gružu kaste nav jātīra pēc katras sūkšanas reizes jeb katru dienu, jo pēc nedēļas tas kļūst ļoti kaitinoši. Tajā pašā laikā ieteicams nedzīvot ilūzijās, ka pašam nekad nekas vairs nebūs jāsūc. Robots putekļsūcējs noteikti nenozīmē, ka nebūs vajadzīgs vēl kāds putekļsūcējs (ne robots) mājās, jo jāatceras, ka perfekti stūrus izsūkt tas nevarēs, aiz atvērtām durvīm iebraukt un izsūkt tur nevarēs, kā arī aiz aizkariem pie pašas sienas netiks. Ja gribēsies likvidēt katru putekli mājās, būs nepieciešams vēl kāds cits rīks – tāds, kura darbināšanai būs vajadzīga divkājaina radījuma vadība.
Visērtāk, ja šis otrs putekļsūcējs ir bezvadu. Kas gan šajā laikmetā vairs ir bezvadu, vai ne? Tie parasti nāk ar dažādiem uzgaļiem, kas ir ļoti parocīgi, ja mājās ir gan paklāji, gan cita seguma grīdas, un lieti noder arī mašīnas izsūkšanai, kur nereti vajadzīgi tieši mazie uzgaļi visādu kaktiņu un spraudziņu iztīrīšanai. Visērtāk, ja pie sienas tas ir piestiprināts vietā, kur ir ērti paņemams, un tādējādi vienmēr ir gatavs darbam, kad vien ievajagas, piemēram, kad kaut kas izbirst vai gribas veikli uzkopt telpu pirms viesu ierašanās.
Grīdas mazgāšanas slotu piedāvājums arī ir ļoti plašs. Tagad ir pieejami arī apvienojumi, kas gan sūc, gan mazgā. Būtiskākais šeit būtu izvērtēt to, cik daudz vietas mums katram mājās ir, lai visus mūsu palīgus būtu, kur nolikt, un tie neradītu lielāku nekārtību kā tīrību, ko tie potenciāli varētu ieviest. Pirms grīdas mazgāšanas slotas iegādes noteikti ir vērts padomāt, cik bieži līdz šim esi mazgājusi grīdas, jo domāju, ka vienai reizei mēnesī šis tomēr būs lieks pirkums. Ja izlem, ka tāda tomēr mājās noderētu, iesaku ieskatīties lietoto preču piedāvājumā, jo cilvēki bieži šos palīgus iegādājas, domādami, ka nu tik sūks un mazgās, bet vēlāk saprot, ka šis tomēr nav viņiem piemērots variants un par krietni draudzīgāku summu pārdod. Par laimi vai nelaimi, esmu bijusi gan vienā pusē, gan otrā…
Robots logu mazgātājs. Vai ir vērts?
Viedoklis par robotiem logu mazgātājiem sabiedrībā gan nav tik pārliecinošs kā par tiem, kas pārvietojas pa zemi. Visticamāk, šie roboti noder tad, ja ir kāds ļoti liels logs, kas regulāri jāmazgā, un tas prasa ļoti daudz laika. Ja logu ir daudz un tie nav izpletušies visas sienas garumā un platumā, visticamāk, ir arī gana ērti alternatīvi veidi, kā uzturēt logus spodrus. Skaidrs, ka labākais risinājums ir nolīgt cilvēkus, kas atbrauc un ar savām garajām slotām visu raiti nomazgā, – čiks un gatavs! Pat rokas nav jāsaslapina! Runā arī, ka tas nemaz tik dārgi neesot, tāpēc noteikti ir vērts pavasarī palūkoties apkārt un padomāt, cik ļoti tā logu mazgāšana katrai saimniecei (un saimniekam) iet pie sirds. Ja tomēr tiek lemts mazgāt paša spēkiem, varu ieteikt rīku, kuru izmantoju pati, – ar akumulatoru darbināmu superjaudīgu birsti. Godīgi jāsaka, ka logu mazgāšanai to gan nepirku, bet lieliski noder arī tam, jo darbiņš uz priekšu iet daudz ātrāk. Mēs visi zinām, ka galvenais logu mazgāšanā jau nav pati mazgāšana – tā ir pareiza slaucīšana! Nav izdomāts nekas labāks un efektīvāks par parastu stiklu tīrīšanas lupatiņu. Man ir veselas divas, lai tās var strādāt uz maiņām. Un, ja ir pareizie rīki, atliek vien atrotīt piedurknes un ķerties pie darba.
Multifunkcionālā akumulatora birste mūsmājās patiesībā tika pirkta vannas istabas uzkopšanai. Tas ir pats (pats!) labākais rīks, ar ko nomazgāt kaļķakmens paliekas no dušas stikla durvīm. Viens un divi – viss ir tīrs! Atkal noslauku ar savu stikla lupatiņu un dodos tālāk. Jārēķinās tikai, ka pati birste ir pasmaga, jo akumulators ir smags, bet tas neaptur ne mani, ne manu mammu – viņa vienu reizi aizņēmās izmēģināt un pēc tam nopirka tādu arī sev. Vēl šo birsti izmantoju flīžu mazgāšanai gan dušā, kur tās paliek viegli oranžas no ūdens, gan zem izlietnes vannasistabā, kur nereti sakrājas visādi ūdens plankumi, tāpat arī virtuvē gar visu virsmas malu. Protams, šo es nedaru katru dienu un biežāk izmantoju parastu slotu, bet birsti grīdas tīrīšanai izvelku, kad priekšā kāds iespaidīgāks traips, ko pati negribu īpaši berzt.
Droši vien ir vēl un vēl dažādu mājas uzkopšanas rīku, kas kādam no mums ikdienā ļoti palīdz, atliek vien apzināties savas vajadzības, paskatīties Youtube vairāku produktu salīdzinājumu, sagaidīt labāko laiku pirkšanai un tad jau dzīvot laimīgi tīrākā un svaigākā mājā.
Ikdienas paradumi
Iespējams, būtu vērts mainīt savus uzkopšanas paradumus, lai visa sestdiena netiktu veltīta mājas kārtošanai, grīdas sūkšanai un podu tīrīšanai, bet tā vietā brīvdienas varētu pavadīt, laiskojoties, satiekoties ar draugiem vai veltot tās savam vaļaspriekam.
Otra svarīga lieta būtu mainīt to, kā mēs raugāmies uz tīrību, un sakārtot savas lietas no jauna – ieviest īstu kārtību virtuves skapīšos, lai nav jātērē daudz laika un resursu, meklējot kādu lēcu bundžiņu, kurai noteikti bija jābūt vienā no skapīšiem. Līdzīgā veidā der ieviest īstu kārtību savā drēbju skapī, grāmatplauktā un arī kosmētikas atvilktnē. Iemesls ir gaužām vienkāršs – uzturēt tīrību sakārtotā vidē ir daudz vieglāk, nekā visu laiku censties pa apli pārvietot nesakārtotību. Viena no labākajām grāmatām, kas latviski par šo tēmu uzrakstīta noteikti, ir Danas Gulbes Sakārto māju – sakārto prātu. Tā noderēs gan tām mājām (un saimniecēm), kam galīgi nepadodas kārtošana, gan tām, kas domā, ka visu jau prot, – vienmēr var atklāt vēl kaut ko jaunu.
Paradumu maiņa nav vienkārša, jo tā ir apzināta izvēle darīt citādi, nekā līdz šim esmu pieradis darīt. Bet galvenokārt paradumu maiņa nav vienkārša tāpēc, ka progress nekad nav vienmērīgs, – pilnīgi noteikti ir gaidāmi arī atkritieni, pēc kuriem atkal ir jāsaņemas, lai vēlreiz mēģinātu paradumu mainīt. Un tā, līdz tas ir ieviesies ikdienā uz palikšanu. Nepavisam nav viegli.
Manuprāt, viens no būtiskākajiem paradumiem, kas maina ikdienu, ir uzreiz pēc trauku lietošanas tos nomazgāt vai ielikt trauku mazgājamā mašīnā. Lielākais ieguvums ir tīra horizontālā virsma, kas nerada piesārņojumu virtuvē un redzeslaukā, bet otrs ieguvums ir tāds, ka nav nepieciešams saņemties trauku mazgāšanai vai trauku mašīnas kārtošanai katru dienu, – tā pati piepildās, un atliek to tikai palaist. Lai šo paradumu veiksmīgi ieviestu, būtiskākais būtu vienmēr turēt tukšu žāvētāju vai trauku mazgājamo mašīnu, lai nav iemesla kādā brīdī jauno paradumu atlikt uz vēlāku laiku.
Otrs paradums, kas veicina sakārtotu un tīru māju, ir mājas tīrībai katru dienu veltīt 20 minūtes vai izdarīt kādu nelielu darbiņu. Piemēram, pirmdien, kamēr vārās kartupeļi, noslaucīt putekļus, otrdien apliet puķes, trešdien iztīrīt podu un izlietni, ceturtdien pieķerties vannai un tā tālāk. Ja saskaita šīs 20 minūtes kopā, nedēļā iegūst vairākas stundas, kas ir gana daudz, lai nemanot nedēļas beigās iegūtu kārtīgu māju. Lielākais ieguvums būs tas, ka, visticamāk, māja visu laiku izskatīsies gana kārtīga, jo tīrīšana nenotiks tikai vienā dienā. Ja šādi darbojas visa ģimene, tad vispār var aizmirst par iknedēļas lielo tīrīšanu dažu stundu garumā.
Protams, visi zinām, ka “katrai lietai ir sava vieta”, bet ģimenēs, kurās ir daudz cilvēku, vienam visu laiku nākas atgādināt, lai katrs savāc savas mantas no viesistabas un citām koplietošanas telpām. Šķiet, labākais veids, lai nevienam nekas nebūtu jāatgādina un tādējādi nebūtu jātērē sava veselā saprāta rezerves, būtu ieviest mantu groziņus – katram ģimenes loceklim savu. Tad visu nedēļu (vai mēnesi) vīra groziņā var likt viņa aizmirstās zeķes, alus pudeļu korķus, skrūves un visas citas apaļās sudraba lietiņas, lai pēc tam pats šķiro, kas ir kas. Šie mantu groziņi patiešām ir mainījuši manu dzīvi.
Noteikti nav reāli uzņemties visus mājas darbus vienam pašam, noteikti par kārtību un tīrību ir jāatbild visai ģimenei kopā, jo visi jau vēlas dzīvot kārtībā, lai arī ko tas mums katram nozīmētu. Galvenais būtu vienoties par koplietošanas telpu normālo tīrības līmeni un sadalīt katram ģimenes loceklim pienākumus, kas katru dienu, nedēļu vai mēnesi jāpaveic. Jā, arī bērni ir ģimenes locekļi, un arī viņiem atbilstoši vecumam pienākas pildīt kādus mājas darbiņus, piemēram, katru (vai katru otro) dienu iztīrīt robotiņa gružu kastīti vai parūpēties, lai kaķa tualete būtu tīra. Labs veids, kā dalīt pienākumus un atzīmēt, kad tie ir paveikti, ir ieviest visiem redzamu darāmo darbu tāfeli, tādējādi samazinot mentālo slogu mammai (vai tētim), kam visu laiku jāatceras, kas ko ir darījis vai nav darījis un kas vēl mājās paveicams.
Gana tīrs
Cik skaists un vienlaikus briesmīgs ir mazais vārdiņš gana! Tas ir ļoti atbrīvojošs, ja iemāca sajust, ar ko mums katram ir pietiekami, ar ko ir gana, bet tas ir arī ļoti biedējošs, jo nekad nepietiek un nekad nav gana. Ja runājam par tīrību mājās, jāsaprot, kas ir tās pamatlietas, ar kuru paveikšanu mēs iegūstam gana tīru māju, lai nodzīvotu vēl vienu aizņemtu nedēļu, gana tīru māju, lai uzņemtu ciemos māsu, un gana tīru māju, lai aicinātu viesus uz dzimšanas dienu. Ir skaidrs, ka nedēļa no nedēļas atšķiras un vienmēr nav iespējams uzturēt to perfekto stāvokli mājās, kā mums visiem droši vien gribētos. Taču mēs visi varam izdarīt gana daudz, lai iegūtu gana tīru virtuvi un gana tīru vannas istabu. Mudinu, aicinu un ierosinu kārtības mīļiem pameklēt savu gana tīrs definīciju, lai turpmāk visas nekārtības un puskārtības būtu vieglāk pieņemt.