“Laundromat” aicina Lielajā talkā atcerēties par tekstiliju mazgāšanu
Tuvojoties Lielajai talkai, arvien biežāk tiek runāts ne vien par apkārtējās vides sakopšanu, bet arī par ikdienas paradumiem, kas ietekmē tīrību un ilgtspēju.
Pašapkalpošanās veļas mazgātavu tīkls “Laundromat” šogad aicina pievērst uzmanību arī tekstilizstrādājumu kopšanai, īpaši tiem, kas bieži tiek atstāti novārtā – segām, spilveniem un virsdrēbēm.
Ne tikai tīrība, bet arī ilgtspēja
“Lielā talka mums visiem atgādina, ka tīra vide sākas ar mūsu pašu ieradumiem. Tekstilizstrādājumi ir būtiska ikdienas daļa, bet bieži vien mēs tos neuzturam pietiekami tīrus vai darām to neefektīvi,” uzsver “Laundromat” mārketinga vadītāja Monta Purkalne.
Viņa norāda, ka regulāra lielgabarīta veļas mazgāšana ne tikai uzlabo higiēnu, bet arī pagarina tekstila kalpošanas laiku, samazinot nepieciešamību pēc jaunu lietu iegādes. Tas savukārt ir tieši saistīts ar ilgtspējīgu dzīvesveidu – vienu no Lielās talkas galvenajiem mērķiem.
“Mainot ikdienas paradumus, mēs varam panākt reālu ietekmi – gan uz vidi, gan uz savu maciņu. Pašapkalpošanās veļas mazgātavas šajā ziņā ir praktisks un pieejams risinājums,” papildina Monta Purkalne.
Sabiedrības paradumi: mazgā mājās, bet ne visu
Tirgus izpētes uzņēmuma “Gemius” aprīlī veiktās aptaujas dati rāda, ka tikai aptuveni 17% respondentu pēdējā gada laikā ir izmantojuši pašapkalpošanās veļas mazgātavas, kas liecina – šis pakalpojums Latvijā joprojām ir nišas segments. Lielākā daļa iedzīvotāju dod priekšroku veļas mazgāšanai mājās, ja vien tas ir iespējams.
Tomēr, runājot par lielgabarīta tekstilu, aina mainās. Aptuveni 45% respondentu no tiem 83%, kas pēdējā gada laikā nav izmantojuši pašapkalpošanās veļas mazgātavu, norāda, ka segas un citus apjomīgus izstrādājumus mazgā mājās, savukārt ievērojama daļa tos joprojām ved uz ķīmisko tīrītavu.
Vidēji vienas segas vai virsjakas tīrīšana ķīmiskajā tīrītavā var izmaksāt 15–25 eiro, kamēr pašapkalpošanās veļas mazgātavā šāds pakalpojums bieži izmaksā ap 6–10 eiro (ieskaitot mazgāšanu un žāvēšanu). “Tieši šeit slēpjas būtisks ietaupījuma potenciāls. Ja mājsaimniecība gada laikā šādus izstrādājumus mazgā, piemēram, četras sešas reizes, ietaupījums var sasniegt pat 40–90 eiro gadā. Tas nozīmē, ka, mainot ieradumus, iespējams ne tikai iegūt ērtāku pakalpojumu, bet arī būtiski samazināt ikdienas izdevumus,” uzsver M. Purkalne.
Pieprasījums pēc ērtības un ātruma aug
Aptaujas dati rāda, ka 62% respondentu kā vienu no galvenajiem iemesliem pašapkalpošanās veļas mazgātavu izmantošanai min ātrumu – iespēju vienā reizē izmazgāt un izžāvēt lielu veļas apjomu. Savukārt 48% uzsver izmaksu efektivitāti, īpaši salīdzinājumā ar ķīmiskajām tīrītavām, bet 35% norāda, ka šo pakalpojumu izvēlas situācijās, kad mājās nav pieejama atbilstoša tehnika.
Papildu tam 27% respondentu atzīmē ērtu pieejamību un atrašanās vietu kā būtisku faktoru, bet 19% – iespēju izmantot pakalpojumu ceļojumu laikā vai ārpus ierastās dzīvesvietas. Šie dati apliecina, ka pašapkalpošanās veļas mazgātavas arvien vairāk tiek uztvertas kā praktisks risinājums dinamiskam dzīvesveidam, īpaši pilsētvidē.
Lielā talka – iespēja mainīt ieradumus
Šī gada kampaņā “Laundromat” aicina uz tīrību skatīties plašāk – ne tikai kā uz apkārtējās vides sakopšanu vienas dienas ietvaros, bet kā uz ilgtermiņa paradumu maiņu. Tīras ielas un parki ir svarīgi, taču tikpat būtiska ir arī tīrība mūsu mājās un lietās, kuras lietojam ikdienā.
Uzņēmums uzsver, ka īpaši pēc ziemas sezonas būtu vērts pievērst uzmanību tekstilizstrādājumiem, kas uzkrājuši putekļus, alergēnus un netīrumus. Regulāra to mazgāšana ne tikai uzlabo dzīves kvalitāti, bet arī palīdz radīt veselīgāku vidi.
Latvijā pašapkalpošanās veļas mazgātavu tīkls “Laundromat” pēdējos gados strauji attīstās, pakāpeniski paplašinot savu klātbūtni Rīgā un citās lielākajās pilsētās. Šobrīd uzņēmumam ir vairākas aktīvas lokācijas, un tuvākajā laikā plānots atvērt vēl jaunus punktus, lai padarītu pakalpojumu pieejamāku plašākam iedzīvotāju lokam. Mērķis ir nostiprināt pašapkalpošanās veļas mazgāšanas kultūru Latvijā, vienlaikus piedāvājot alternatīvu gan mājas mazgāšanai, gan dārgākām ķīmiskajām tīrītavām.