Vēsturisks šarms mūsdienīgai uzņēmējdarbībai pašā Rīgas centrā
Pašā Rīgas centrā, dinamiskajā “Rīgas Centrālajā Biznesa Rajonā”, pieejama rūpīgi rekonstruēta moderna biroju ēka, kas apvieno arhitektūras mantojumu ar mūsdienīgu, ilgtspējīgu un tehnoloģiski attīstītu darba vidi. Šī vēsturiskā ēka Ernesta Birznieka-Upīša ielā piedāvā unikālu darba vidi ar izteiktu arhitektūras identitāti, apvienojot prestižu, kvalitāti un mūsdienu uzņēmējdarbībai atbilstošu funkcionalitāti. Tā veido pārdomātu un reprezentablu telpu, kas nodrošina komfortu, efektivitāti un izceļas ar skaidru, atšķirīgu identitāti mūsdienīgā biznesa vidē.
19.gadsimta vēsturiskā biroju ēka ir daļa no A klases biroju kompleksa “SATEKLES BIZNESA CENTRS” – viena no modernākajiem un ilgtspējīgākajiem projektiem Baltijā, piedāvājot nomniekiem mūsdienīgu, augstas pievienotās vērtības darba vidi ar izcilu lokāciju, infrastruktūru un arhitektūras identitāti.
Vēsturiskā divstāvu biroja ēka ar jumta mansardu ir pilnībā rekonstruēta, atjaunojot tās fasādi un arhitektoniskās detaļas sākotnējā vizuālajā kvalitātē. Vienlaikus tajā integrēti mūsdienīgi inženiertehniskie risinājumi, kas nodrošina pilnvērtīgu atbilstību A klases biroju prasībām.
“SATEKLES BIZNESA CENTRS” ir 12 000 m² plašs biroju komplekss, kas atklāts 2025. gadā, sastāv no trim savstarpēji integrētām ēkām, kur vēsturiskais un mūsdienīgais saplūst vienotā, kvalitatīvā arhitektūras un funkcionalitātes risinājumā. Tieši vēsturiskā biroja ēka piešķir projektam unikālu identitāti, radot vidi, kur satiekas Rīgas kultūrvēsturiskais mantojums un nākotnes darba telpu koncepts.
Vēsturiskā biroja ēka, kas celta ap 1870. gadu, savas pastāvēšanas laikā izmantota dažādām funkcijām - sākotnēji kā dzīvojamā māja, vēlāk kā bērnu nams un arī kā lūgšanu vieta vietējai ebreju kopienai. Mūsdienās tā ir pilnībā rekonstruēta, saglabājot autentisko arhitektonisko veidolu un tās kultūrvēsturisko nozīmi.
Šāda pieeja atspoguļo arī Rīgas vēsturiskā centra vērtības - koka arhitektūra ir būtiska pilsētas identitātes sastāvdaļa, kas sekmējusi tās iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Stratēģiska lokācija un pilnvērtīga biznesa ekosistēma
“SATEKLES BIZNESA CENTRS” atrodas vienā no stratēģiski nozīmīgākajām lokācijām Rīgā - kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielām, veidojot vienotu, daudzfunkcionālu pilsētvides ekosistēmu līdzās Rīgas Centrālajai dzelzceļa stacijai, biznesa centram “Origo One” un tirdzniecības centram “Origo”.
Vēsturiskā biroja ēka ir unikāla iespēja uzņēmumiem, kas meklē kvalitatīvas biroja telpas un pilnvērtīgu biznesa infrastruktūru ar augstu pievienoto vērtību. Atsevišķa ieeja no Ernesta Birznieka-Upīša ielas, kā arī ielas līmeņa piekļuve un skatlogi paplašina telpu izmantošanas potenciālu komercdarbībai, savukārt elastīgais plānojums ļauj veidot reprezentatīvu biroju.
Tiešā piekļuve galvenajam multimodālajam transporta mezglam un topošajai “Rail Baltica” infrastruktūrai nodrošina izcilu mobilitāti gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Savukārt apkārtnes attīstītā infrastruktūra - ēdināšanas, pakalpojumu un tirdzniecības iespējas - rada pilnvērtīgu un ērtu vidi uzņēmumiem un to darbiniekiem.
Ilgtspējīga attīstība kā nākotnes biroju standarts
“SATEKLES BIZNESA CENTRS” attīstībā ilgtspēja un energoefektivitāte ir definētas kā stratēģiski pamatprincipi, ko apliecina vēsturiski augstākais BREEAM “Outstanding” ēku ilgtspējas novērtējums Baltijā. Tas atspoguļo projekta augsto kvalitāti, progresīvo pieeju un ilgtermiņa pievienoto vērtību nomniekiem. Kompleksā integrētie klimata kontroles, enerģijas pārvaldības un viedās ēku vadības risinājumi nodrošina optimālu resursu izmantošanu, vienlaikus paaugstinot komfortu un darba vides kvalitāti.
Šobrīd tas ir viens no modernākajiem un ilgtspējīgākajiem biroju kompleksiem Rīgas centrā, kas piedāvā nākotnes prasībām atbilstošu infrastruktūru uzņēmumu izaugsmei un efektīvai darbībai. Projekts vienlaikus ir būtisks “Rīgas Centrālā Biznesa Rajona” attīstības virzītājspēks, stiprinot Rīgas konkurētspēju Baltijas reģionā.
“SATEKLES BIZNESA CENTRS” ir arī viens no titulētākajiem jaunajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā, saņemot virkni nozīmīgu nozares apbalvojumu. Tas ieguvis 1. vietu nominācijā “Jaunā sabiedriskā ēka” konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2025”, atzīts par “Gada projektu” BREL Forum Awards 2025, kā arī ieguvis divas 1. vietas “Digitālās būvniecības ekselences balvā 2025” nominācijās “BIM projekts” un “BIM būvobjekts”. Papildus tas iekļuvis starptautiskā DALUX Award 2025 finālistu vidū.
Šie sasniegumi apliecina biroju kompleksa augsto kvalitāti, ilgtspēju un inovāciju integrāciju, vienlaikus nostiprinot tā stratēģisko nozīmi Latvijas nekustamo īpašumu tirgū. Tādējādi “SATEKLES BIZNESA CENTRS” iezīmē jaunu kvalitātes etalonu Rīgas biroju nomas segmentā, veidojot ilgtspējīgu, mūsdienīgu un konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi.
IZNOMĀ:
- Biroja platība: 380 m²
- Stāvs: 3 stāvi
- Lifts: Jā
- Tips: A klases birojs
- Atrašanās vieta: Rīgas centrālais biznesa rajons
- Adrese: Ernesta Birznieka-Upīša iela 4, Rīga
- Biroja telpas: Pilnībā rekonstruētā vēsturiskā trīsstāvu ēkā ar atsevišķu ieeju un piekļuvi labiekārtotam iekšpagalmam. Modernas, gaišas un klusas telpas ar dabisko dienas gaismu un patīkamu skatu uz iekšpagalmu un Ernesta Birznieka-Upīša ielu – ideāli piemērotas koncentrētam un produktīvam darbam pilsētas centrā.
- Skats: Logi vērsti uz apzaļumotu, labiekārtotu iekšpagalmu un Ernesta Birznieka-Upīša ielu.
- Pagalms: Pieejams labiekārtots iekšpagalms.
- Modernas tehnoloģijas un risinājumi: Aprīkotas ar mūsdienīgu klimata kontroli, energoefektīvām sistēmām un viedajām tehnoloģijām, nodrošinot komfortablu, produktīvu un efektīvu darba vidi.
- Transports: Tieši blakus Rīgas galvenajam transporta mezglam; ērta piekļuve gan ar auto, gan sabiedrisko transportu, tuvu Rail Baltica infrastruktūrai.
- Stāvvieta: Maksas pazemes stāvvieta tirdzniecības centrā Origo (pieejama autotransportam, velosipēdiem un elektroauto).
- Enkurnomnieks: AS SEB banka
- Attīstītājs: Linstow Baltic